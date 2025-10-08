 بيور جيم: راحة مستمرة على مدار الساعة مع حلول التكييف الذكية من LG

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
في عالم الأندية الرياضية التي تعمل على مدار 24 ساعة، لا يقتصر التحدي على توفير أجهزة حديثة فقط، بل يمتد إلى ضمان راحة الأعضاء في كل لحظة.
واجهت Pure Gym هذه التحديات مباشرة — تفاوت درجات الحرارة بين المناطق، وارتفاع فواتير الطاقة دون وضوح في كفاءة الأنظمة.
لكن مع نظام LG Multi V المتكامل مع نظام الإدارة الشاملة (TMS)، تغيّر كل شيء:
- مراقبة الأداء في الوقت الفعلي
- تنبيهات استباقية قبل حدوث الأعطال
- إدارة أكثر كفاءة لاستهلاك الطاقة
النتيجة: تجربة أكثر راحة للأعضاء، وتكاليف تشغيل أقل، وثقة أكبر في أداء البنية التحتية.
"لم تكن مجرد ترقية… كانت نقلة نوعية. LG لم تقدم لنا تبريداً فقط، بل منحتنا تحكماً وكفاءة وراحة بال طويلة الأمد." — مدير العمليات، بيور جيم
ل LG، لم يكن التغيير في التبريد فقط، بل في طريقة إدارة الراحة والكفاءة بأكملها.