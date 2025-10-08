About Cookies on This Site

بيور جيم: راحة مستمرة على مدار الساعة مع حلول التكييف الذكية من LG

 بيور جيم: راحة مستمرة على مدار الساعة مع حلول التكييف الذكية من LG

2025-10-08

في عالم الأندية الرياضية التي تعمل على مدار 24 ساعة، لا يقتصر التحدي على توفير أجهزة حديثة فقط، بل يمتد إلى ضمان راحة الأعضاء في كل لحظة.

واجهت Pure Gym هذه التحديات مباشرة — تفاوت درجات الحرارة بين المناطق، وارتفاع فواتير الطاقة دون وضوح في كفاءة الأنظمة.

لكن مع نظام LG Multi V المتكامل مع نظام الإدارة الشاملة (TMS)، تغيّر كل شيء:
- مراقبة الأداء في الوقت الفعلي
- تنبيهات استباقية قبل حدوث الأعطال
- إدارة أكثر كفاءة لاستهلاك الطاقة

النتيجة: تجربة أكثر راحة للأعضاء، وتكاليف تشغيل أقل، وثقة أكبر في أداء البنية التحتية.

"لم تكن مجرد ترقية… كانت نقلة نوعية. LG لم تقدم لنا تبريداً فقط، بل منحتنا تحكماً وكفاءة وراحة بال طويلة الأمد." — مدير العمليات، بيور جيم

ل LG، لم يكن التغيير في التبريد فقط، بل في طريقة إدارة الراحة والكفاءة بأكملها.

