مجموعة محمد أحمد آل عبد اللطيف للفنادق

خلال مرحلة تصميم فندق Radisson Blu Hotel، واجه المصمم العديد من التحديات التي تم حلها باستخدام نظام LG Multi V (نظام VRF) كما هو موضح أدناه:

• تحديد مصدر الطاقة (MVA) المتاح في الموقع.يحتاج نظام VRF إلى مصدر طاقة أقل بنسبة 20% تقريبًا من حلول HVAC الأخرى.

• خفض استهلاك الطاقة بناءً على رؤية السعودية 2030.وفقًا للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO). تتمتع أنظمة VRF بأعلى معدل EER وSEER بين حلول HVAC.

• مساحة التركيب محدودة.تقل المساحة المطلوبة لأنظمة VRF بنسبة 35% - 50% عن حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأخرى (HVAC).تم إجراء تحليل ديناميكية الموائع الحسابية (CFD) للمساحات الحرجة للوحدات الخارجية للتأكد من أن درجة الحرارة المحيطة بها ضمن نطاق التشغيل (أقل من 55 درجة مئوية).

• طول الأنابيب المسموح به بين الوحدات الداخلية والخارجية.إن وحدة DX المنفصلة لديها قيود على كل من الطول الإجمالي للأنابيب وفرق الارتفاع المسموح به مما يجعلها غير قابلة للاستخدام في المباني المرتفعة، في حين أن نظام VRF لديه نطاق أوسع لشبكة الأنابيب.

•التكامل مع نظام إدارة المباني (BMS).باستخدام نظام VRF، يمكن دمج التحكم في HVAC مع نظام إدارة المباني (BMS) دون الحاجة إلى ملحقات وتكاليف إضافية.