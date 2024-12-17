We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مجموعة محمد أحمد آل عبد اللطيف للفنادق
فندق راديسون بلو الأحساء، المملكة العربية السعودية
أسس محمد أحمد آل عبد اللطيف شركته في عام 1405 هـ (1984 م) في الخبر، المملكة العربية السعودية. تُعد الشركة امتدادًا رائعًا لشركة Al Abdullatif Hotel-Est، وهي شركة عريقة تتمتع بخبرة تزيد عن نصف قرن من الخبرة في المملكة. شركة Al Abdullatif Son’s المعروفة باستثماراتها الجديرة بالثقة تشتهر بسمعتها القوية في سوق تطوير الأعمال السعودي.
باعتبار شركة ATAL مُمثِّل العميل لمشروع Radisson Blu Hotel ومشاريع أخرى لشركة Al Abdullatif Hotel-Est، حيث تم تأسيس شركة ATAL عام 1417هـ (1996م).
مقدمة
يتكون المشروع من ثلاثة مباني:
• الفنادق: 10 طوابق تضم 164 غرفة للنزلاء، و14 جناحًا و6 أجنحة ملكية.§
•قاعة أفراح فاخرة.
• مركز الأعمال: طابق به 9 غرف اجتماعات.
• المطعم: مطعم 5 نجوم في الطابقين التاسع والعاشر.
;إجمالي سعة التبريد للمشروع هو 3092 حصان مع وجود 544 وحدة داخلية.النظام يضم 5 وحدات معالجة هواء (AHUs) و10 وحدات
لمعابجة الهواء النقي (FAHUs)، جميعها متصلة بـ 143 نظام LG Multi V.
التحديات والحلول
خلال مرحلة تصميم فندق Radisson Blu Hotel، واجه المصمم العديد من التحديات التي تم حلها باستخدام نظام LG Multi V (نظام VRF) كما هو موضح أدناه:
• تحديد مصدر الطاقة (MVA) المتاح في الموقع.يحتاج نظام VRF إلى مصدر طاقة أقل بنسبة 20% تقريبًا من حلول HVAC الأخرى.
• خفض استهلاك الطاقة بناءً على رؤية السعودية 2030.وفقًا للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO). تتمتع أنظمة VRF بأعلى معدل EER وSEER بين حلول HVAC.
• مساحة التركيب محدودة.تقل المساحة المطلوبة لأنظمة VRF بنسبة 35% - 50% عن حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأخرى (HVAC).تم إجراء تحليل ديناميكية الموائع الحسابية (CFD) للمساحات الحرجة للوحدات الخارجية للتأكد من أن درجة الحرارة المحيطة بها ضمن نطاق التشغيل (أقل من 55 درجة مئوية).
• طول الأنابيب المسموح به بين الوحدات الداخلية والخارجية.إن وحدة DX المنفصلة لديها قيود على كل من الطول الإجمالي للأنابيب وفرق الارتفاع المسموح به مما يجعلها غير قابلة للاستخدام في المباني المرتفعة، في حين أن نظام VRF لديه نطاق أوسع لشبكة الأنابيب.
•التكامل مع نظام إدارة المباني (BMS).باستخدام نظام VRF، يمكن دمج التحكم في HVAC مع نظام إدارة المباني (BMS) دون الحاجة إلى ملحقات وتكاليف إضافية.
خاتمة
وقد قرر المالك والمصمم المضي قدمًا في استخدام نظام LG Multi V (VRF) كحل أمثل لتحقيق متطلبات المشروع، مثل الكفاءة الممتازة في التحميل الجزئي والأداء الاستثنائي وتوفير الطاقة والحل الفعال من حيث التكلفة من خلال تقليل النفقات الرأسمالية (CAPEX) وتكلفة التشغيل.