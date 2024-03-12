المراقبة والتحكم من الألف إلى الياء من LG IAQ

الهواء الذي نتنفسه ضروري لحياتنا وهو عامل مهم لننعم بصحة جيدة. لهذا السبب تعتقد إل جي أن الهواء النظيف يجب أن يكون محل أولوية. ومع هذا، لا توفر البيئة الداخلية المثالية الراحة والملاءمة الداخلية فحسب، بل توفر أيضًا هواءً صحيًا في الداخل. لهذا السبب، قدمت إل جي حلول تهوية ومجموعات تنقية هواء متطورة يمكن تنفيذها باستخدام أشرطة الكاسيت الأحادية الاتجاه والرباعية الاتجاه والمستديرة، بالإضافة إلى أجهزة تنقية الهواء المستقلة.

وعلى الرغم من أهمية جودة الهواء في الداخل في توفير بيئة داخلية ممتعة، فإنه ليس من السهل على الأشخاص اكتشاف جودة الهواء في الداخل. وتختلف الحساسية تجاه جودة الهواء بشكل كبير من شخص لآخر مقارنةً بالراحة الحرارية أو الضوضاء أو الإضاءة. ومن ثمّ، يعد حل مراقبة تنقية الهواء والتحكم بها أمرًا حيويًا في إدارة جودة الهواء في الداخل (IAQ).

نعلم جميعًا أن معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تحتاج إلى نظام تحكم لتنظيم تشغيل نظام التدفئة و/أو تكييف الهواء. وينطبق الشيء نفسه على حلول التنقية والتهوية. يتيح نظام التحكم في تنقية الهواء والتهوية من إل جي التحكم والمراقبة المريحين والسهلين. تتراوح تطبيقات حلول التحكم من إل جي لتنقية الهواء والتهوية ما بين وحدات التحكم الفردية الصغيرة ووحدات التحكم المركزية الواسعة النطاق للمباني بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يلعب استخدام مستشعرات ثاني أكسيد الكربون والغبار الناعم دورًا مهمًا في بناء جودة الهواء في الداخل بشكل عام.

وعلى الرغم من أن التحكم المتكامل في النظام ضروري، فإن المراقبة الآنية لا تقدر بثمن لضمان جودة الهواء في الداخل. توفر حلول تنقية الهواء من إل جي مراقبةً دقيقة وآنية لجودة الهواء من خلال لوحات التحكم التي تعمل باللمس وشاشات العرض على مجموعة كبيرة من وحدات التحكم في الأنظمة. في حال حلول الكاسيت من إل جي، يشير مصباح LED الموجود على اللوحة الأمامية للوحدة إلى حالة جودة الهواء. وفي ما يتعلق بالتحكم في حلول التهوية، تلعب أجهزة الاستشعار المتنوعة دورًا مهمًا في مراقبة مستويات جودة الهواء في الداخل. حيث يستشعر مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغرفة ويمكن للمستخدمين مراقبة مستوى ثاني أكسيد الكربون على وحدة التحكم عن بُعد السلكية، ويتحكم جهاز تهوية استرداد الطاقة (ERV) في سرعة المروحة تلقائيًا بعد المستوى.