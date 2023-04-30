هل فكرتم يومًا في أن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يمكنه فهم المكان أكثر منّا؟ يتيح محرك الذكاء الاصطناعي المتطور في مكيف الهواء Multi V i لنظام AI Smart Care الاستفادة من تعلم المكان والظروف. ويتيح هذا التعلم إمكانية تحسين تشغيل مكيف الهواء عن طريق ضبط طاقة التبريد أو التدفئة وفقًا لعدة متغيرات (مثل عدد الأشخاص في الغرفة) واكتشاف مستويات الرطوبة بالإضافة إلى درجة الحرارة المحيطة الداخلية والخارجية. وهذا يتيح لمكيف الهواء تحسين قدرته على توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 24.7%.1). وفي الوقت نفسه، يساعد نظام AI Indoor Space Care في الحفاظ على ثبات درجة الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة عن طريق تشغيل الوحدات الداخلية تلقائيًا في المناطق المشغولة وإيقاف تشغيلها في المناطق غير المشغولة.

1) تم الاختبار داخليًا وفقًا لمعيار اختبار KS ‏(KS B ISO 15042:2006) باستخدام الطراز Multi V i بقوة 24 حصانًا. قد تختلف النتائج بحسب الطراز المستخدم ودرجة الحرارة المحلية والبيئة الفعلية.