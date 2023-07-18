الطاقة المسؤولة تمنحنا بيئة مستدامة

استضاف جناح LG في WCE معرض ‘Net Zero House’ الذي وضّح كيف يمكن لمنزل أن يولِّد ويحتفظ بالطاقة المتجددة ليتم استخدامها في الأجهزة المنزلية عالية الكفاءة وفي أنظمة مكيفات الهواء HVAC مع تقليل انبعاثات الكربون واستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير لتقليل أثرها السلبي على البيئة. في منطقة الجراج، وهي أول مكان تراه عيناك بينما تدخل البيت، تعرض LG نظام تخرين الطاقة (ESS) الذي يتكامل مع ألواح الطاقة الشمسية التي تقدم مخزن طاقة متجددة. يمكن استخدام هذه الطاقة لمختلف الأغراض بداية من شحن السيارات الكهربائية إلى تشغيل الأجهزة المنزلية وأنظمة تكييف الهواء HVAC. في قسم غرفة المعيشة الموجود في المعرض، تمكن الزوار من رؤية الأجهزة عالية الكفاءة التي تم انتاجها من بلاستك مُعاد تدويره.