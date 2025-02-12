تُصمّم شركة LG أنظمة التهوية باستعادة الطاقة (ERV) لتحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة مع زيادة كفاءة الطاقة. وتتمثّل إحدى الميزات الرئيسية لهذه الأنظمة في قدرتها على استعادة الحرارة أثناء التهوية. حيث يساعد ذلك على إيقاف فقدان الطاقة الذي يحدث غالبًا بالطرق التقليدية.

كما تعمل نواة استعادة الطاقة عالية الكفاءة على تحسين الراحة والكفاءة. فهي تستعيد ما يصل إلى 78%* من الطاقة الحرارية من الهواء الصادر في الأماكن المغلقة. ثم ينقلون هذه الطاقة إلى الهواء النقي الوارد.

* بناءً على الاختبارات الداخلية التي تم إجراؤها وفقًا لمعايير درجة حرارة ErP، تم الحصول على قيم كفاءة استرداد الحرارة التالية وفقًا للشروط المحددة أدناه.

- درجة الحرارة في الأماكن المغلقة: 25 درجة مئوية DB / أقل من 14 درجة مئوية WB، درجة الحرارة الخارجية: 5 درجات مئوية DB / - WB

* رقم طراز المنتج هو ZE050GUCCA0.

يقلل هذا النهج المبتكر من استهلاك الطاقة مع ضمان إمداد مستمر من الهواء النقي والنظيف في الأماكن المغلقة. تحافظ أنظمة ERV على درجات حرارة داخلية مريحة من خلال استعادة الحرارة التي عادةً ما يُهدِرها الأشخاص. ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل استهلاك الطاقة.