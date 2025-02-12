We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تذكّر المثل: 'HVAC؟ لا تنسَ التهوية – "V".
في عالم اليوم، نقضي ما يصل إلى 90% من وقتنا في الأماكن المغلقة.1) وهذا يجعل التهوية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتحويل أماكن معيشتنا من مخاطر صحية محتملة إلى بيئات منعشة وجيدة التهوية. تلعب أنظمة التهوية المتقدمة دورًا حيويًا في:
• مكافحة الملوثات في الأماكن المغلقة
• التحكم في مستويات الرطوبة
• منع الجسيمات الضارة المحمولة جوًا
• تقليل تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الأماكن المغلقة وتوفير الهواء النقي
تساعد هذه الأنظمة على تقليل مشاكل الجهاز التنفسي والمضاعفات الصحية الأخرى المرتبطة بسوء جودة الهواء في الأماكن المغلقة.
لمعالجة هذه المخاوف المتعلقة بجودة الهواء في الأماكن المغلقة، طورت LG تقنية تهوية مبتكرة تُسمّى التهوية باستعادة الطاقة (ERV).
نظام استرداد الحرارة ERV من LG:
• يقلل من فقدان الحرارة أثناء تهوية الهواء
• يلتقط الطاقة الحرارية من هواء العادم
• يتخلّص من نفايات الطاقة التقليدية أثناء تبادل الهواء
تعمل الأنظمة الداخلية المتقدمة على تحويل أماكن المعيشة لدينا من مجرد ملاجئ إلى بيئات ذكية ومعززة للصحة تعمل على تحسين جودة الهواء، والراحة، والرفاهية الشخصية.
النموذج الجديد لسوق التهوية باستعادة الطاقة (ERV)
يشهد سوق التهوية باستعادة الطاقة (ERV) توسعًا سريعًا، مدفوعًا بالاستدامة، وكفاءة الطاقة، ومخاوف جودة الهواء في الأماكن المغلقة.
ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.3% من 2022 إلى 2031، وقد يصل السوق إلى حوالي 9.8 مليار دولار أمريكي، مع تصدُّر أمريكا الشمالية2) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ كمنطقة نمو رئيسية. ومع تطور المباني، تتحول أنظمة التهوية باستعادة الطاقة من الميزات الفاخرة إلى مكونات أساسية للتصميم الحديث الذي يراعي الصحة. وعندما تُصبح المباني أكثر تطورًا، تتحول أنظمة ERV من الميزات الفاخرة إلى المكونات الأساسية للتصميم الحديث والواعي بالصحة.
ما المقصود بنظام التهوية باستعادة الطاقة (ERV) من LG؟
تُصمّم شركة LG أنظمة التهوية باستعادة الطاقة (ERV) لتحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة مع زيادة كفاءة الطاقة. وتتمثّل إحدى الميزات الرئيسية لهذه الأنظمة في قدرتها على استعادة الحرارة أثناء التهوية. حيث يساعد ذلك على إيقاف فقدان الطاقة الذي يحدث غالبًا بالطرق التقليدية.
كما تعمل نواة استعادة الطاقة عالية الكفاءة على تحسين الراحة والكفاءة. فهي تستعيد ما يصل إلى 78%* من الطاقة الحرارية من الهواء الصادر في الأماكن المغلقة. ثم ينقلون هذه الطاقة إلى الهواء النقي الوارد.
* بناءً على الاختبارات الداخلية التي تم إجراؤها وفقًا لمعايير درجة حرارة ErP، تم الحصول على قيم كفاءة استرداد الحرارة التالية وفقًا للشروط المحددة أدناه.
- درجة الحرارة في الأماكن المغلقة: 25 درجة مئوية DB / أقل من 14 درجة مئوية WB، درجة الحرارة الخارجية: 5 درجات مئوية DB / - WB
* رقم طراز المنتج هو ZE050GUCCA0.
يقلل هذا النهج المبتكر من استهلاك الطاقة مع ضمان إمداد مستمر من الهواء النقي والنظيف في الأماكن المغلقة. تحافظ أنظمة ERV على درجات حرارة داخلية مريحة من خلال استعادة الحرارة التي عادةً ما يُهدِرها الأشخاص. ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل استهلاك الطاقة.
تُقدّم شركة LG مجموعة شاملة من حلول ERV المُصمّمة لتلبية الاحتياجات المختلفة. حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة من منتجات التهوية بسعات تتراوح بين 150 إلى 2000 متر مكعب في الساعة.
ويمكن لهذه المجموعة الواسعة من LG تلبية متطلبات التهوية المتنوعة في مختلف البيئات، بدءًا من الأماكن السكنية الصغيرة إلى المباني التجارية الكبيرة.
ميزات ERV المتقدمة لأداء مثالي
تعمل أنظمة ERV من LG على تحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة عن طريق تصفية الملوثات. فهي تقوم بضبط التهوية تلقائيًا بناءً على مستويات ثاني أكسيد الكربون وتعمل مع وحدات التدفئة والتبريد لتكييف الهواء الوارد مُسبقًا، ممّا يُقلل من استخدام الطاقة. دعونا نستكشف كيف تعمل هذه الأنظمة بالتفصيل.
أ. التشغيل التلقائي لثاني أكسيد الكربون (CO2)
يعد تركيز ثاني أكسيد الكربون (2CO) مؤشرًا بالغ الأهمية على جودة الهواء في الأماكن المغلقة. حيث يمكن أن تؤثر مستويات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة بشكل كبير على صحة الإنسان، والوظائف المعرفية، والرفاهية العامة. يعد الحفاظ على مستويات ثاني أكسيد الكربون المناسبة أمرًا ضروريًا لخلق بيئة داخلية صحية ومنتجة.3)
تتميز أنظمة LG ERV بمستشعر ثاني أكسيد الكربون المتقدم الذي يراقب باستمرار مستويات ثاني أكسيد الكربون في الأماكن المغلقة. عندما ترتفع هذه المستويات، ممّا يُشير إلى الحاجة إلى مزيد من الهواء النقي، يقوم نظام ERV تلقائيًا بضبط سرعة المروحة لزيادة التهوية.
تُتيح هذه التهوية التي يتم التحكم فيها حسب الطلب للنظام إدخال الهواء الخارجي فقط عند الضرورة، ممّا يؤدي إلى تحسين جودة الهواء الداخلي مع الحفاظ على الطاقة.
ب. فلتر عالي الأداء
تم تصميم أنظمة ERV من LG بعملية ترشيح من مرحلتين تعمل على تحسين جودة الهواء الداخلي. أولًا، يُزيل الفلتر الأولي الجسيمات الأكبر من الهواء. بعد ذلك، يلتقط فلتر الغبار الناعم الجسيمات الأصغر والأكثر ضررًا، ممّا يوفر هواءً أكثر نظافة لمساحتك.
لتلبية الاحتياجات المحددة لجودة الهواء، تُقدِّم شركة LG مجموعات مختلفة من الفلاتر استنادًا إلى معايير المعيار الأوروبي 16798. وهذا يعني أنه اعتمادًا على مستويات جودة الهواء المطلوبة لبيئات مختلفة، يمكن لأنظمة ERV من LG توفير الفلاتر المناسبة لبيئة داخلية صحية*.
* يُرجى ملاحظة أنه يمكن شراء الفلاتر المناسبة لمتطلبات جودة الهواء المحددة كإضافات اختيارية.
ج. مكيف الهواء المتداخل
تتميز أنظمة ERV من LG بوظيفة تعمل على رفع درجة حرارة الغرفة بسرعة إلى المستوى المطلوب، ممّا يُقلل من أحمال التبريد والتدفئة. ومن خلال تأخير تشغيل نظام ERV أثناء تشغيل مكيف الهواء، تعمل هذه الأنظمة على تقليل فقدان الطاقة غير الضروري.
علاوة على ذلك، يوفر نظام HVAC من LG الراحة في التحكم في كل من مكيفات الهواء من إل جي ومنتجات التهوية من LG باستخدام جهاز تحكم عن بُعد واحد. وتُتيح هذه العملية المتزامنة استخدام الطاقة بكفاءة، ممّا يسمح بالتبريد أو التدفئة الفعالة مع الحفاظ على الراحة الداخلية المثلى.
لماذا تختار أنظمة ERV من LG؟
تم تصميم أنظمة ERV من LG مع وضع كفاءة الطاقة في الاعتبار، وتحسين جودة الهواء الداخلي مع تقليل تكاليف الطاقة، ممّا يجعلها خيارًا مُستدامًا لأي مبنى. مع ميزات مثل التشغيل التلقائي لثاني أكسيد الكربون، والفلتر عالي الأداء، والتداخل مع مكيف الهواء، تبرُز أنظمة ERV من LG في سوق HVAC.
