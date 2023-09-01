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في عام 2022، شهد سوق المضخات الحرارية في ألمانيا نموًا كبيرًا، حيث وصل إلى نسبة ملحوظة بلغت 53%. 1) لقد نشأ هذا النمو غير المسبوق من خلال اللوائح الجديدة المتعلقة بحلول التدفئة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الناشئة في هذا المجال. تنص السياسات المقترحة، مثل قانون طاقة المباني الألماني (Gebäudeenergiegesetz - GEG)، على أنه بحلول عام 2024، يجب أن تعمل جميع أنظمة التدفئة الجديدة التي تم تركيبها باستخدام ما لا يقل عن 65٪ من الطاقة المتجددة وسيتم حظر أنظمة التدفئة المعتمدة على الوقود الأحفوري بشكل فعال في البلاد. 2) في حين أن معظم الإعانات التي تقدمها الحكومة تغطي حوالي 50% من الاستثمار الأولي المطلوب لتركيب مضخة حرارية، إلا أن العملاء الذين يتطلعون إلى بناء منازل جديدة قد لا يزالون في موقف صعب عندما يحين وقت اختيار نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
1) https://www.imsheatpumps.co.uk/blog/heat-pump-sales-in-germany-jump-53-percent-in-2022/
2) https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/germany-to-tighten-energy-efficiency-requirements-for-buildings-companies-and-data-centres
مع أخذ هذه العوامل وغيرها في الاعتبار، طرحت LG حلولاً جديدة للمضخات الحرارية لجعل تكنولوجيا المضخات الحرارية في متناول المستهلكين. طرازات Therma V R32 Split 4kW و6kW بالإضافة إلى طراز Therma V R32 Monobloc S 9kW 3-Phase توفر للعملاء ميزات جديدة تعالج هذه المشكلات. إذا قمت بزيارة مدونتنا، فستكون على دراية أيضًا بحلول المضخات الحرارية المبتكرة من LG. ولكن دعونا نستكشف هذه العروض الجديدة وكيف تلبي احتياجات السوق المتغيرة.
ما الجديد؟
R32 Split 4/6kW
التأكد من أن نظام المضخة الحرارية يتمتع بقدرة مناسبة للمبنى الذي تم تركيبه فيه يعد أمرًا مهمًا لكفاءة الطاقة. تتميز طرازات Therma V R32 Split 4/6kW بأنها أصغر حجمًا بنسبة 29% مقارنة بالطرازات الحالية وتوفر حلول سعة أصغر. 3) مع طرازات 4kW و6kW، يمكن أن تقلل Therma V R32 Split من استهلاك الطاقة الإجمالي للمباني الأصغر حجمًا. قد تحتاج المضخة الحرارية كبيرة الحجم إلى التشغيل والإيقاف بشكل متكرر، وهو ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وضعف الكفاءة.
3) استنادًا إلى R32 Split 5/7/9kW (HU051MR U44، وHU071MR U44، وHU091MR U44)
في حين أن الحلول عالية الكفاءة مهمة، فإن الطلب على الحلول ذات القدرات الصغيرة يتزايد أيضًا لأسباب أخرى. ستوفر المضخة الحرارية الأصغر أيضًا درجات حرارة أكثر اتساقًا ومزيدًا من الراحة لشاغلي المساحة الأصغر. تعتبر هذه النماذج المدمجة مثالية بشكل خاص للمباني الجديدة ذات المساحة المحدودة، وهو ما يلبي الطلب في الأسواق الأوروبية.
* استنادًا إلى R32 Split 5/7/9kW (HU051MR U44، وHU071MR U44، وHU091MR U44)
* استنادًا إلى R32 Split 4/6kW (HU041MR U20، وHU061MR U20)
R32 Monobloc S 9kW (3-Phase)
يتيح جهاز Therma V R32 Monobloc S 9kW الجديد إمكانية الاتصال بالطاقة ثلاثية الأطوار. نظرًا لشيوع الأنظمة كثيرة الاستهلاك للكهرباء، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية، تقوم بعض الدول الأوروبية بتنظيم الحد الأقصى لتيار التشغيل للأجهزة التي تستخدم الكهرباء أحادية الطور. إذا كان تركيب نظام الطاقة أحادي الطور سيتجاوز الكمية المسموح بها للمبنى، فيمكن لمشغل شبكة الطاقة رفض تركيب هذا النظام. أضافت LG محرك R32 Monobloc S 9kW ثلاثي الأطوار إلى مجموعتها لمعالجة هذه المشكلة وضمان استهلاك أقل للطاقة.
الأداء المتميز يصنع الفارق
R32 Split 4/6kW
الأداء هو المفتاح لفعالية نظام المضخة الحرارية. حتى مع السعة الأصغر، يمكن لطرازات Therma V R32 Split 4/6kW توفير التدفئة والتبريد وإمدادات المياه الساخنة بكفاءة في نفس الوقت. التصميم المتقدم لهذه الطرازات يجعلها حلول HVAC شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين على مدار العام. تعتبر هذه الحلول المدمجة مثالية للمباني الجديدة وتوفر بكفاءة قدرة تسخين بنسبة 100%، 4) في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -7 درجات مئوية، 5) وهو ما يضمن أداءً موثوقًا وراحة في مختلف المناخات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الضاغط الدوار المزدوج والمروحة التي تعمل بمحرك BLDC للمستخدمين الاستمتاع بتكاليف التشغيل المنخفضة والامتثال لمتطلبات nZEB.
4) تعتمد قيم القدرة المشار إليها هنا على جدول أداء PDB (دفتر بيانات المنتج)، والقيم هي قيم محاكاة وقد تختلف عن القيم الفعلية.
5) الطبيعي: درجة حرارة الهواء الخارجي 7 درجة مئوية DB / 6 درجة مئوية WB، درجة حرارة مخرج الماء 35 درجة مئوية، LWT: درجة حرارة الماء الخارج، OAT: درجة الحرارة المحيطة الخارجية.
R32 Monobloc S (3-Phase)
عندما يتعلق الأمر بحل Therma V R32 Monobloc S، فإن قوة ضاغط R1 الخاص بشركة LG مع هيكل العمود يوفر تشغيلًا أكثر استقرارًا وكفاءة. يضيف طلاء Black Fin الموجود على المبادل الحراري المتانة إلى الأداء الممتاز بالفعل لتقليل تكاليف التشغيل، ورسوم صيانة أقل، وعمر أطول للمنتج. يعتبر أداء التدفئة والتبريد ممتازًا في Therma V R32 Monobloc S. هذا الحل لديه تصنيفات الطاقة ErP وهي A+++ وA++6 لظروف درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة على التوالي. يوفر Therma V R32 Monobloc S أداء تسخين ممتاز مع تحسين بنسبة 20% في قدرة التسخين عند درجات حرارة منخفضة تصل إلى -15 درجة مئوية مقارنة بالطرازات الحالية. تتميز قدرة التبريد لهذا المنتج الجديد أيضًا بدرجة حرارة الماء المغادر (LWT) البالغة 7 درجات مئوية وكفاءة التبريد المحسنة مقارنة بـ Therma V R32 Monobloc الحالي.
6) فئة كفاءة التدفئة الموسمية استنادًا إلى EN14825.
يستفيد الجميع من الحلول الجديدة
R32 Split 4/6kW
مع أعلى أداء من طرازات Therma V R32 Split 4/6kW، يستفيد الجميع بداية من مالكي المباني ومصممي الأنظمة إلى القائمين على التركيب والمستخدمين النهائيين. تسمح الأبعاد الأصغر والكفاءة الأعلى لأصحاب المباني بتسويق مساحة أكبر للمعيشة وتقليل تكاليف التدفئة والتبريد. يمكن لمصممي الأنظمة الاستفادة من الامتثال للوائح nZEB والأداء المستقر مع عدم الحاجة إلى أنظمة النسخ الاحتياطي لمزيد من الحرية في تصميماتهم. يستفيد القائمون على تركيب النظام من سهولة التثبيت وتقليل الصيانة والخدمة. يمكن للمستخدمين النهائيين تقليل تكاليف التشغيل من خلال نظام موثوق به يوفر الكفاءة والراحة في منازلهم. يمكن أيضًا دمج Therma V R32 Split 4/6kW مع الوحدة المائية (Hydro Unit) أو الوحدة المجمعة (Combi Unit) لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين. علاوة على ذلك، يستفيد الكوكب من التشغيل الموفر للطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.
R32 Monobloc S 9kW (3-Phase)
عند الحديث عن التشغيل الموفر للطاقة وانخفاض انبعاثات الكربون، يستخدم حل Therma V R32 Monobloc S 9kW سائل تبريد أقل من المنتجات المنافسة. يؤدي استخدام كمية أقل من سائل التبريد إلى تقليل انبعاثات الكربون وتقليل التأثير البيئي الإجمالي للمنتج. من خلال الشهادات التي تم الحصول عليها أو في انتظارها من مؤسسات في أوروبا مثل KEYMARK وEHPA وEurovent، يمكن للمستخدمين الاطمئنان إلى أن Therma V R32 Monobloc S 9kW هو حل موفر للطاقة. علاوة على ذلك، فإن تيار الكهرباء المنخفض الذي يستخدمه R32 Monobloc S 9kw يخفف من المخاوف بشأن قيود الطاقة المتعلقة بقاطع الدائرة أو سُمك الأسلاك.
* T-CO2 eq تعني أطنانًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
* استنادًا إلى R32 Monobloc S 5/7/9kW (HM051MR U44، وHM071MR U44، وHM091MR U44)
* استنادًا إلى R32 Monobloc S 12/14/16kW (HM121MR U34، وHM141MR U34، وHM161MR U34)
المكان الأكثر هدوءًا هو مكان أكثر راحة
في الماضي كانت المضخات الحرارية معروفة بكونها صاخبة. ليس هذا هو الحال بالنسبة لحلول المضخات الحرارية Therma V. تتمتع الوحدات الخارجية في طرازيّ Therma V R32 Split 4kW و6kW بمستويات ضغط صوت تبلغ 35 ديسيبل (A) و36 ديسيبل (A) على التوالي على مسافة 5 أمتار. يتميز Therma V R32 Monobloc S 9kW (3-Phase) أيضًا بمستوى ضغط صوتي يبلغ 35 ديسيبل (A) على بُعد 5 أمتار. بغض النظر عن بيئة التثبيت أو ظروفه، لن تكون انبعاثات الضوضاء عاملاً مقيدًا عندما يتعلق الأمر بالمكان الذي سيتم تركيب الوحدة الخارجية فيه. تعمل معلمات انبعاثات الضوضاء هذه على تسهيل الامتثال للوائح معدل ضغط الصوت في دول مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا.
مع استمرار وضع اللوائح الجديدة المتعلقة بالتأثير البيئي واستمرار السوق في التغير السريع، فإن حلول المضخات الحرارية Therma V R32 Split 4/6kW وTherma V R32 Monobloc S 9kW تعكس احتياجات المستهلكين. إن السعة الأصغر والأداء الأفضل والتشغيل الصديق للبيئة وانبعاثات الضوضاء المنخفضة توفر للمستهلكين ما يحتاجون إليه للبقاء متوافقين مع اللوائح المحلية والتأهل للحصول على حوافز من الحكومات المحلية. أصبحت حلول Therma V الجديدة من LG ضرورية للمطورين والمصممين والقائمين على التركيب وأصحاب المنازل.
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.
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