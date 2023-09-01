

الأداء هو المفتاح لفعالية نظام المضخة الحرارية. حتى مع السعة الأصغر، يمكن لطرازات Therma V R32 Split 4/6kW توفير التدفئة والتبريد وإمدادات المياه الساخنة بكفاءة في نفس الوقت. التصميم المتقدم لهذه الطرازات يجعلها حلول HVAC شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين على مدار العام. تعتبر هذه الحلول المدمجة مثالية للمباني الجديدة وتوفر بكفاءة قدرة تسخين بنسبة 100%، 4) في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -7 درجات مئوية، 5) وهو ما يضمن أداءً موثوقًا وراحة في مختلف المناخات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الضاغط الدوار المزدوج والمروحة التي تعمل بمحرك BLDC للمستخدمين الاستمتاع بتكاليف التشغيل المنخفضة والامتثال لمتطلبات nZEB.

4) تعتمد قيم القدرة المشار إليها هنا على جدول أداء PDB (دفتر بيانات المنتج)، والقيم هي قيم محاكاة وقد تختلف عن القيم الفعلية.

5) الطبيعي: درجة حرارة الهواء الخارجي 7 درجة مئوية DB‏ / 6 درجة مئوية WB، درجة حرارة مخرج الماء 35 درجة مئوية، LWT: درجة حرارة الماء الخارج، OAT: درجة الحرارة المحيطة الخارجية.