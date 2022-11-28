ما يميز نظام LG Therma V Silent Monobloc حقًا هو أنه حل أكثر هدوءًا وأمانًا وذكاءً. كمضخة حرارية من الهواء إلى الماء، يستخدم نظام Therma V Silent Monobloc الهواء الخارجي لتوليد 75٪ من الطاقة التي تستهلكها. إن هذا الحل الديناميكي قادر على تقليل انبعاثات الغازات الضارة المنبعثة من الغلايات التقليدية ومعتمد بتصنيف الطاقة A +++. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم نظام Therma V Monobloc سائل التبريد R32 الصديق للبيئة مع إمكانية استنفاد طبقة الأوزون الصفرية لتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. وكنظام تدفئة وتبريد وتسخين متكامل قائم بذاته، يتم توفير التدفئة والتبريد مباشرة من الوحدة المدمجة نفسها، مما يلغي الحاجة إلى تغذية سائل التبريد في جميع أنحاء المنزل بأنابيب التبريد. وهذا التكوين ليس فقط أكثر هدوءًا وأمانًا، ولكنه أكثر ملاءمة عندما يتعلق الأمر بالتركيب، لا سيما في التركيب المتعلق بإجراء تعديلات أو تجديدات.