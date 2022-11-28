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المنزل مع نظام Therma V Silent Monobloc

استمتع بالهدوء وراحة البال في حياتك مع نظام Therma V Silent Monobloc

2022-11-28
لطالما كان حل Therma V Monobloc من LG يوفر تطبيقات طاقة بديلة يمكن الاعتماد عليها للتدفئة والتبريد وتسخين المياه للمنازل في جميع أنحاء العالم. يوفر نظام Therma V Silent Monobloc للعملاء حلاً صديقًا للبيئة مع أداء متميز، ليس هذا فقط ولكنه يقدم المزيد أيضاً. يعمل هذا النظام بشكل أكثر هدوءًا من أي وقت مضى للسماح بمزيد من المرونة في مكان تركيب الوحدة الخارجية مع جلب الهدوء داخل المنزل وخارجه. دعونا نراجع الميزات الرئيسية لنظام Therma V Silent Monobloc واكتشف سبب أهمية الحل الأكثر هدوءًا.

تصنيف الطاقة A+++

تم اعتماد نظام Therma V Silent Monobloc بتصنيف طاقة A+++

ما يميز نظام LG Therma V Silent Monobloc حقًا هو أنه حل أكثر هدوءًا وأمانًا وذكاءً. كمضخة حرارية من الهواء إلى الماء، يستخدم نظام Therma V Silent Monobloc الهواء الخارجي لتوليد 75٪ من الطاقة التي تستهلكها. إن هذا الحل الديناميكي قادر على تقليل انبعاثات الغازات الضارة المنبعثة من الغلايات التقليدية ومعتمد بتصنيف الطاقة A +++. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم نظام Therma V Monobloc سائل التبريد R32 الصديق للبيئة مع إمكانية استنفاد طبقة الأوزون الصفرية لتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. وكنظام تدفئة وتبريد وتسخين متكامل قائم بذاته، يتم توفير التدفئة والتبريد مباشرة من الوحدة المدمجة نفسها، مما يلغي الحاجة إلى تغذية سائل التبريد في جميع أنحاء المنزل بأنابيب التبريد. وهذا التكوين ليس فقط أكثر هدوءًا وأمانًا، ولكنه أكثر ملاءمة عندما يتعلق الأمر بالتركيب، لا سيما في التركيب المتعلق بإجراء تعديلات أو تجديدات.

استمتع بتدفئة منزلك مع نظام Therma V Silent Monobloc

يوفر نظام Therma V Silent Monobloc تشغيلًا يمكن الوثوق به في جميع الظروف

الأداء وإمكانية الاعتماد عليه يجعلان من نظام Therma V Silent Monobloc نظاماً مثالياً. مدعومًا بتقنية العاكس من LG، يتمتع نظام Therma V بالقدرة على توصيل التدفئة والتبريد والماء الساخن إلى المنزل في نفس الوقت مع توفير ما يصل إلى 4 أضعاف من كفاءة الغلايات التقليدية. إن نظام Therma V Silent Monobloc أكثر من مجرد حل مدمج قوي وفعال. يمكن لهذا النظام توفير الماء بشكل موثوق عند درجة حرارة مغادرة تبلغ 65 درجة مئوية حتى عندما تكون درجات الحرارة في الخارج منخفضة وتصل إلى -25 درجة مئوية. وتضمن هذه الاعتمادية بقاء المنزل دافئًا بغض النظر عن الظروف المحيطة بالخارج. يمكن التحكم في هذا الأداء ومراقبته بدقة باستخدام وحدة التحكم في درجة الحرارة السلكية أو الجهاز المحمول من خلال الاتصال بـ ThinQ.

طفل نائم في ظل وجود وحدة خارجية

يقلل وضع الضجيج المنخفض من الضوضاء لجعل المنزل أكثر هدوءًا للعائلة

صوت الصمت

الميزة الرئيسية لنظامTherma V Silent Monobloc هي أنه اسم على مسمى، إنه صامت. عند التشغيل في وضع الضجيج المنخفض (Low Noise Mode)، يعمل هذا الحل على 32 ديسيبل (A)، وهو أكثر هدوءًا من المكتبة. تخلق هذه الانبعاثات منخفضة الضجيج بيئات أكثر هدوءًا في الداخل والخارج. يمكن تركيب نظامTherma V Silent Monobloc على مسافة 4 أمتار من منزل مجاور مع الالتزام بمعظم لوائح انبعاث الضوضاء. وهذا يتيح المرونة في تركيب الوحدة الخارجية ويساعد في الحفاظ على الهدوء.

يصدر ضجيجاً أقل من 35 ديسيبل (A) من الوحدة الخارجية في الحي

تساهم انبعاثات الضوضاء الأقل في أن يكون التركيب أكثر مرونة

يمنح نظام Therma V Silent Monobloc المنازل أداءً يمكن الاعتماد عليه جنبًا إلى جنب مع بيئة أكثر هدوءًا وسلامًا. استمتع بتجربة القوة والكفاءة والراحة والصمت مع هذا الحل المبتكر من حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.

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