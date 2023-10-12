About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

مبرد ضاغد مركزي لتخزين المياه المثلجة

نظام التخزين الثلجي تقنية تقوم بتبريد المنطقة الداخلية عن طريق إذابة الثلج المتجمد الذي ينتُج أثناء النهار. تعرف على المزيد حول مبردات الهواء بالثلج من ال جي.

Ice_Storage_Centrifugal_Chiller_01

مبرد ضاغد مركزي لتخزين المياه المثلجة

الميزات التشكيلة
الميزات
اتصل بنا

Ice_Storage_Centrifugal_Chiller_02

مبرد ضاغد مركزي لتخزين المياه المثلجة

نظام التخزين الثلجي هو تقنية تقوم بتبريد المنطقة الداخلية عن طريق إذابة الثلج المتجمد الذي ينتُج أثناء النهار. يمكن جمع هذا مع مبرّدات الطرد المركزي لتشكيل نظام مثالي.

Ice_Storage_Centrifugal_Chiller_03_AR

مبرّد طرد مركزي مع تخزين ثلجي سهل الاستخدام وفعال

يعمل كمجمّد أثناء الليل، حيث يجمّد الثلج ويخزّنه في خزان تخزين حراري، ويذيبه أثناء النهار لتبريد المبنى. ولأنه يستخدم طاقة ليلية منخفضة التكلفة، فإن تكلفة التشغيل تقل، ويمكنه بسهولة التغلب على مشكلة أحمال التيار الكهربائي في الصيف.

Centrifugal_Chiller_02_AR

ضاغط ثنائي المراحل فائق الكفاءة

حقق مبرّد الطرد المركزي أعلى معامل أداء في العالم عن طريق الضاغط ثنائي المراحل فائق الكفاءة. فمن خلال دورة الضغط المحسّنة ثنائية المراحل، تم تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وانخفضت تكاليف التشغيل على عكس مبرّد الطرد المركزي السابق ذي المرحلة الواحدة.

حجم صغير ووزن خفيف

تتيح تقنية الضغط ثنائية المراحل ذات التركيب المحسّن إمكانية إنشاء سعة إضافية عن طريق تقليل الحجم والوزن بالمقارنة مع الطراز

تشغيل ثابت

يمكن لنظام الحمولة الجزئية المتميز أن يوفر في التكلفة ويزيد الطاقة حتى عندما تكون الأحمال خفيفة للغاية.

التحكم المركزي المحسّن

 

حلول التحكم، مثل ACP IV وAC Smart، تتيح المراقبة بسهولة والتحكم عن بُعد بما يوفر إمكانية إدارة العديد من طرُز التدفئة والتهوية والتكييف في أي مكان.

معرفة المزيد

Ice_Storage_Centrifugal_Chiller_07_AR

تشكيلة نظام التخزين الثلجي

Air_Solution_03

اتصل بنا

يُرجى الاتصال بنا للحصول على المزيد من المعلومات بشأن المنتج وسوف نتواصل معك في القريب.

اتصل بنا معرفة المزيد