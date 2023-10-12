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مبرد ضاغد مركزي لتخزين المياه المثلجة
نظام التخزين الثلجي تقنية تقوم بتبريد المنطقة الداخلية عن طريق إذابة الثلج المتجمد الذي ينتُج أثناء النهار. تعرف على المزيد حول مبردات الهواء بالثلج من ال جي.
حجم صغير ووزن خفيف
تتيح تقنية الضغط ثنائية المراحل ذات التركيب المحسّن إمكانية إنشاء سعة إضافية عن طريق تقليل الحجم والوزن بالمقارنة مع الطراز
تشغيل ثابت
يمكن لنظام الحمولة الجزئية المتميز أن يوفر في التكلفة ويزيد الطاقة حتى عندما تكون الأحمال خفيفة للغاية.