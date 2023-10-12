مبرد ضاغد لولبي لتخزين المياه المثلجة

حلول التحكم، مثل ACP IV وAC Smart، تتيح إمكانية المراقبة بسهولة وتسمح بالتحكم عن بُعد بما يوفر إمكانية إدارة العديد من طرُز التدفئة والتهوية والتكييف في أي مكان.