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مبرد ضاغد لولبي لتخزين المياه المثلجة
تقدم لكم إل جي نظام التخزين الثلجي هو تقنية تقوم بتبريد المنطقة الداخلية حيث يعمل على تبريد المباني بأقل كلفة وأقل تحميل على التيار الكهربائي اعرف المزيد الآن
جهاز تبخير يتسم بكفاءة تحميل فائقة
يتم توفير تشغيل عالي الموثوقية عن طريق تطبيق نظام توزيع المبرّد من النوع الذي يعمل بالجاذبية، ويتم تحسين كفاءة التبخير عن طريق تحسين تنظيم مزيل الأوساخ وأنبوب جهاز التبخير.
تقليل الضوضاء
قلل المنتج الخلل في فتحة السحب وتقليل الشعور بعدم الارتياح الناتج عن الضوضاء عن طريق منع الارتشاح.