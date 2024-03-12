We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة رقيقة بزاوية عرض واسعة
كل المواصفات
المواصفات العامّة
-
حجم الشّاشة
32 بوصة
-
نوعية الشاشة
IPS LED BLUE
-
نسبة التّباين
16:9
-
نقاء الشاشة
1920*1080 FHD
-
نسبة السّطوع
400NIT
-
تباين الإضاءة
1300:1
-
حركية CR
1:500,000
-
زاوية المشاهدة
178*178 درجة
-
وقت الإستجابة
16 ms
المداخل
-
رقمي
HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input
-
تناظري
Main : RGB(1) (Shared Component)(1),AV(1)
-
صوت
RGB/DVI-D/Component(3.5Φ 1)
-
تحكم خارجي
RS232C(1), RJ45(1)
-
يو اس بي
نعم
المخارج
-
رقمي
لا يوجد
-
تناظري
لا يوجد
-
صوت
مكبرات صوت خارجية
-
تحكم خارجي
لا يوجد
خصائص الصوت
-
ميزان الصوت
نعم
-
قوة الصوت
20 وات
-
مكبر الصوت
نعم
-
الأنماط الصوتية
Standard , Music, Cinema , Sports , Game
المميزات
-
مقاسات الاطراف
18.9mm (Top / Left / Right), 26mm (Bottom
-
مقاسات الشاشة
74.04سم x 44.2سم x 3.56سم
-
الوزن
7.9كج
-
استشعار درجة الحرارة
نعم
-
تايل مود
الى 5*5
-
تعديل تلقائي للسطوع
تعم
-
طريقة ISM
نعم
-
قفل
نعم
المصادقة و تركيب VESA
-
السلامة
UL / cUL / CB scheme / TUV
-
تركيب VESA
200*200
-
CB scheme
نعم
-
اي ام سي
FCC Class "B" / VCC/ C-TICK/ CE/ KCC
توافق مشغلات الوسائط المتعددة
-
مشغّل وسائط مدمج
نعم
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.