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سهلة الإستخدام و إقتصادية
كل المواصفات
المواصفات العامّة
-
حجم الشّاشة
47 بوصة
-
نوعية الشاشة
IPS
-
نسبة التّباين
16:9
-
نقاء الشاشة
1920*1080 FHD
-
نسبة السّطوع
500NIT
-
تباين الإضاءة
1300:1
-
حركية CR
1:3000
-
زاوية المشاهدة
178*178 درجة
-
عمق الألوان
1.06 بيليون
-
وقت الإستجابة
8 ms
-
متوسط الوقت قبل أول عطب فني
50,000 ساعة
خصائص الفيديو
-
الترددات
148.0MHz (RGB, HDMI/DVI)
-
تزامن التوافق
منفصل\رقمي
-
تردد الماسح الضوئي v
56~75Hz (RGB) 60HZ (HDMI/DVI)
-
حرارة الألوان
User/Cool/Normal/Warm
-
تردد الماسح الضوئي H
30~83kHz (RGB, HDMI/DVI)
-
أكبر نسبة نقاوة
1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
-
النقاوة المبدئية
1920 x 502 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
المداخل
-
رقمي
HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input
-
تناظري
Component(BNC)(1), RGB(1)
-
صوت
RGB/DVI-D/Component(3.5Φ 1)
-
تحكم خارجي
RS232C(1), RJ45(1)
المخارج
-
رقمي
لا يوجد
-
تناظري
لا يوجد
-
صوت
مكبرات صوت خارجية
خصائص الصوت
-
ميزان الصوت
نعم
-
قوة الصوت
20 وات
-
مكبر الصوت
نعم
-
الأنماط الصوتية
Standard , Music, Cinema , Sports , Game
المميزات
-
مقاسات الاطراف
36 مم
-
مقاسات الشاشة
111.70سم x 75.78سم x 30.26سم
-
الوزن
28.54 كج
-
استشعار درجة الحرارة
نعم
-
تايل مود
الى 5*5
-
طريقة ISM
نعم
-
التهيئة التلقائية / المرحلة
نعم
-
تسمية المدخلات
نعم
-
تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة
نعم
-
DPM اختيار
نعم
-
مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف
نعم
-
وضعية توفير الطاقة
نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)
الطاقة
-
مولّد الطاقة
100-240 فولت, 50\60 هيرتز
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
المصادقة و تركيب VESA
-
السلامة
UL / cUL / CB scheme / TUV
-
تركيب VESA
800*400 مم
-
CB scheme
نعم
-
اي ام سي
FCC Class "B" / VCC/ C-TICK/ CE/ KCC
-
نجمة الطاقة
نعم
توافق مشغلات الوسائط المتعددة
-
مشغّل وسائط مدمج
نعم
تطابق البرامج
-
توافق الإشارات المتميرة
نعم
-
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