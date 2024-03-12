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ثلاثية الأبعاد بوضوح عالٍ
كل المواصفات
المواصفات العامّة
-
حجم الشّاشة
55 بوصة
-
نوعية الشاشة
IPS
-
نسبة التّباين
16:9
-
نقاء الشاشة
1920*1080 FHD
-
نسبة السّطوع
450 NIT
-
تباين الإضاءة
1400:1
-
حركية CR
1:500,000
-
زاوية المشاهدة
178*178 درجة
-
وقت الإستجابة
8 ms
-
مدى العمل
60,000 ساعة
خصائص الفيديو
-
أكبر نسبة نقاوة
1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
-
النقاوة المبدئية
1920 x 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI/DVI)
-
تردد الماسح الضوئي H
30~68kHz (RGB, HDMI/DVI-D), DISPLAY PORT
-
تردد الماسح الضوئي v
56~75Hz (RGB) 56H~60HZ (HDMI/DVI)
-
الترددات
148.5MHz (RGB, HDMI/DVI)
-
تزامن التوافق
منفصل\رقمي
-
حرارة الألوان
User/Cool/Normal/Warm
المداخل
-
رقمي
HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input
-
تناظري
Main : RGB(1) (Shared Component)(1),AV(1)
-
صوت
PC Audio In
-
تحكم خارجي
Main : RS232C(1), RJ45(1), IR receiver(1)
-
يو اس بي
نعم
المخارج
-
رقمي
DVI-D(1)
-
تناظري
RGB(1)
-
صوت
مكبرات صوت خارجية
-
تحكم خارجي
RS232C
خصائص الصوت
-
ميزان الصوت
نعم
-
قوة الصوت
20 وات
-
مكبر الصوت
نعم
-
وضوح الصوت 2
نعم
-
الأنماط الصوتية
Standard , Music, Cinema , Sports , Game
المميزات
-
مقاسات الاطراف
3.4mm (left/top) / 1.9mm (right/bottom)
-
مقاسات الشاشة
121.52سم x 68.6سم x 9.9سم
-
الوزن
33.4 كج
-
استشعار درجة الحرارة
نعم
-
تايل مود
15*15
-
طريقة ISM
نعم
-
قفل
نعم
-
التهيئة التلقائية / المرحلة
نعم
-
مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف
نعم
الطاقة
-
مولّد الطاقة
100-240 فولت, 50\60 هيرتز
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
-
استهلاك الطاقة
210W (Typ) / 120W (SES)
توافق مشغلات الوسائط المتعددة
-
مشغّل وسائط مدمج
نعم
تطابق البرامج
-
توافق الإشارات المتميرة
Elite-w lite
-
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