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84" , 72"

المواصفات

الدعم

Resource

84" , 72"

84WS70

84" , 72"

طباعة

كل المواصفات

المواصفات العامّة

  • حجم الشّاشة

    84, 72 بوصة

  • نسبة التّباين

    16:9

  • نقاء الشاشة

    3840 x 2160

  • نوعية الشاشة

    IPS

  • نسبة السّطوع cd/m2

    500

  • تباين الإضاءة

    1400:1

  • وقت الإستجابة

    12 ms

  • زاوية المشاهدة

    178*178 درجة

  • سوبر اي بي اس

    نعم

  • عمق الألوان

    1.06 بيليون

  • متوسط الوقت قبل أول عطب فني

    50,000 ساعة

المداخل

  • رقمي

    HDMI(1), DVI(1), Display Port(1) with HDCP for all input

  • تناظري

    Main : RGB(1) Option1 (Included) : Composite(1)

  • تحكم خارجي

    Main : RS232C(1), RJ45(1), IR(1)

  • صوت

    Main : RGB/DVI-D/AV

  • يو اس بي

    2

المخارج

  • تناظري

    Component(1), Composite(1), RGB(1) (Shared with D-Sub)

  • رقمي

    DVI-D(1)

  • صوت

    مكبرات صوت خارجية

  • تحكم خارجي

    RS232C(1), IR(1)

المميزات

  • استشعار درجة الحرارة

    نعم

  • تعديل تلقائي للسطوع

    تعم

  • السطوع / التباين / الضوء الخلفي

    نعم

  • الوضع / الحجم

    نعم

  • التهيئة التلقائية / المرحلة

    نعم

  • متقدم

    Dynamic Contrast, Dynamic Color, Clear White, Skin Color, Noise Reduction, Digital Noise Reduction, Gamma, Black Level

  • تسمية المدخلات

    نعم

  • تلقائي الطاقة / مصدر الذاكرة

    نعم

  • قفل

    نعم

  • DPM اختيار

    نعم

  • مؤشر الطاقة تشغيل / إيقاف

    نعم

  • مشغل يو اس بي

    نعم

  • وضعية توفير الطاقة

    نعم (الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى)

خصائص الصوت

  • ميزان الصوت

    نعم

  • وضوح الصوت 2

    نعم

  • قوة الصوت

    20 وات

  • مكبر الصوت

    نعم

  • الأنماط الصوتية

    Standard , Music, Cinema , Sports , Game

المصادقة و تركيب VESA

  • السلامة

    نعم

  • تركيب VESA

    600 x 400

  • CB scheme

    نعم

الطاقة

  • مولّد الطاقة

    100-240 فولت, 50\60 هيرتز

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

  • استهلاك الطاقة

    نوع: 350W، توفير الطاقة الذكية: 200W، DPM: 1.5W، طاقة مدمجة: 0.5W

توافق مشغلات الوسائط المتعددة

  • مشغل الوسائط المتعددة الخارجي

    نعم

  • مشغّل وسائط مدمج

    نعم

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