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تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت
تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت
تلفزيون معلق على جدار الفندق يتميز بشاشة مشرقة ومفعمة بالحيوية.
* 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.
برو: سنتريك كلاود
تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.
سهولة الوصول إلى تطبيق Netflix باستخدام برو: سنتريك دايركت
يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.
* webOS 5.0 فقط
* مطلوب PMS
* متوفر مع برو: سنتريك دايركت
تقنية برو: سنتريك دايركت
الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.
* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.
إطار نحيف يجعل من التلفزيون هدفاً متطوراً
يعرض التلفزيون ذو الإطار النحيف الشاشة بصور واقعية لتعزيز تجربة المشاهد.
* يجب ضبط SoftAP في قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا يتم تشغيل النسخ المتطابق الذكي في نفس الوقت.
*الأجهزة التي تدعم ميزة مزامنة الصوت عبر البلوتوث: الأجهزة التي تدعم نظام Android (أعلى من إصدار v4.4 KitKat)/وكذلك الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.
كل المواصفات
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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قطع الغيار والملحقات
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