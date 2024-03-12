About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت

22XF1TJ-B

شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت

()
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
  • LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B
LG شاشة عرض بإطار مفتوح، تعمل باللمس بدقة 1,300 نت, 22XF1TJ-B

الميزات الرئيسية

  • السطوع: 1,300 نت (نموذجي w/Glass)
  • تصنيف IP66 للأتربة ومقاومة للماء
  • حجم شاشة متعددة الأغراض 21.5 بوصة
  • نطاق درجة حرارة تشغيل واسع
  • منصة webOS الذكية
  • شاشة تعمل باللمس مدمجة
المزيد

شاشة لمس متعددة الاستخدامات تناسب أعمالك

امرأة تشحن سيارة بلمسها شاشة تعمل باللمس مثبتة بشاحن السيارة الكهربائي.

* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

يتم استخدام 22XF1TJ كشاشة عرض تعمل باللمس في غسيل السيارات بالخدمة الذاتية. 22XF1TJ محمي ضد الغبار وأشعة الشمس المباشرة والمطر والثلج.

حماية آمنة بتصميم IP66

الجزء الأمامي من الشاشة محكم الإغلاق بتصميم IP66 للتشغيل الموثوق. فهي مصممة ليس فقط ليكون مقاومًا للماء ولكن أيضًا مقاومًا للتأثيرات الضارة للشمس والمطر والثلج والغبار والرياح، وهي ميزة أساسية للاستعمال في الهواء الطلق.

 

* يصنف رمز IP أو قانون حماية الدخول إلى درجة الحماية التي يوفرها
أغلفة ميكانيكية ومرفقات كهربائية ضد التطفل والغبار والاتصال العرضي والماء.
** يعني IP66 أن المنتج محمي من دخول الغبار بالكامل ويقاوم الضغط العالي ورذاذ الماء الثقيل.
*** تم اعتماد 22XF1TJ كـ IP66 من قبل CTK في نوفمبر 2021.

يتم استخدام 22XF1TJ ككشك يعمل باللمس. تعمل الشاشة بشكل جيد في بيئة تتراوح من 0 إلى 50 درجة مئوية.

نطاق درجة حرارة تشغيل واسع

يمكن استخدام 22XF1TJ في نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل من 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية * مما ينتج عنه قيود أقل للتركيب في الهواء الطلق.

* تم اختبار 22XF1TJ داخليًا في إل جي تحت رطوبة 30٪ (55 درجة مئوية) و99٪ (40 درجة مئوية).

تحتوي 22XF1TJ على طبقة حماية مما يجعلها مقاومة للملوحة في الرطوبة.

طبقة حماية

تعمل طبقة الحماية* على تحسين موثوقية لوحة الدائرة ولوحة الطاقة عن طريق حمايتها من الرطوبة.

*طبقة حماية: طبقات حماية رقيقة/أغشية تنفيس تعمل على ترشيح بخار الماء والمخلفات الصلبة

طلاء مضاد للبكتيريا يمنحك لمسًا صحيًا أكبر.

22XF1TJ هو جهاز مجهز بشاشة تعمل باللمس مغطاة بزجاج طلاء مضاد للميكروبات، وتمنع نمو الميكروبات ويسمح للمستخدمين بلمس الشاشة بثقة. وهي طبقة فعالة أيضًا في منع التلوث الذي يمكن أن تسببه البكتيريا المنقولة من خلال لمس الشاشة، وهو ما يقلل البقع وتغير لون الشاشة.

يقوم أحد المستخدمين بلمس الشاشة مقاس 22XF1TJ بطبقة مقاومة للبكتيريا.

* يوجد زجاج طلاء مضاد للميكروبات على سطح الشاشة فقط وقد يختلف التأثير حسب نوع البكتيريا أو ظروف الاستخدام.
** تتم معالجة الزجاج المطلي بمضادات الميكروبات بمادة المضاد الحيوي AEM 5700.
*** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 لها فعالية مضادة للجراثيم تزيد عن 99٪ ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية. (الاختبار (طريقة الاختبار : ISO 22196:2011) يتم إجراؤه على سطح زجاجي مغطى بـ AEM 5700.)
**** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 لها فعالية مضادة للجراثيم تزيد عن 99٪ ضد SARS-CoV-2. (الاختبار (طريقة الاختبار : ISO 18184:2019) يتم إجراؤه على سطح قماشي مغطى بـ AEM 5700.)
***** مادة المضاد الحيوي AEM 5700 معتمدة من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ولائحة منتجات المبيدات الحيوية (BPR، اللائحة (الاتحاد الأوروبي)).

مراقبة الويب
(إدارة التحكم)

هذا هو حل المراقبة على شبكة الإنترنت، والذي يوفر للمستخدم سهولة التحكم. إنه يمكّن المستخدمين من الوصول الكامل في أي مكان وفي أي وقت من هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر طالما أنهم متصلون بشبكة مع إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدمين بمراقبة الوحدة وإجراء أي تعديلات والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.

يستطيع المستخدم مراقبة شاشات العرض الخاصة به والتحكم فيها من خلال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.

خدمة LG ConnectedCare في الوقت الفعلي

أصبحت الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة LG ConnectedCare الاختيارية*، وهي حل خدمة سحابية توفره LG. حيث تدير عن بُعد حالة الشاشات في أماكن عمل العملاء من أجل تشخيص الأعطال وتوفير خدمات التحكم عن بُعد، الأمر الذي يدعم التشغيل المستقر لأعمال العملاء.

يراقب موظف LG عن بُعد سلسلة 22XF1TJ المثبتة في مكان مختلف باستخدام حل مراقبة LG القائم على السحابة.

* يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

 

طباعة

كل المواصفات

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 25.5/30.5/30.5/25.5mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    644 x 406 x 207mm

  • مقبض

    لا

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    557.3 x 322.8 x 60mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    8Kg

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    100 × 100 ملم

  • الوزن (الرأس)

    7.0Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, Manual (EIG, IG), RS-232C Gender

  • اختياري

    لا

شهادات الاعتماد

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

  • الأمان

    CB / NRTL

الشروط البيئية

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 50 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

استهلاك الطاقة

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    290 BTU/Hr(Typ.), 393 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • الحد الأقصى

    115W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

  • العادي

    85W (Full White) 37W (IEC 62087)

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • الدقة (النوع)

    غير متوفر

  • حجم الكائن المتاح للمس

    غير متوفر

  • واجهة

    غير متوفر

  • نقاط اللمس المتعددة

    غير متوفر

  • دعم نظام التشغيل

    غير متوفر

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    غير متوفر

زجاج حماية

  • مضاد للانعكاس

    غير متوفر

  • درجة الحماية

    غير متوفر

  • الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

    غير متوفر

  • مقاومة للكسر

    نعم

  • مقوى / تعزيز كيميائي

    تقوية بالتعديل الحراري

  • السمك

    3mm

اللوحة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • السطوع

    1,500nit (Typ., with Glass)

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    16.7 مليون لون

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • نسبة التباين

    1,000:1 (Typ.)

  • نسبة التباين الديناميكي

    800,000:1

  • العمر الافتراضي

    70,000 ساعة (العادي)

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • تقنية لوحة العرض

    IPS (AHVA)

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    نعم

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • زمن الاستجابة

    25ms (G to G)

  • حجم الشاشة (بوصة)

    21.5

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 25%

  • الشفافية

    غير متوفر

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • ضوء الشمس المباشر

    نعم

  • تصنيف الحماية IP

    IP66 (front only)

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل صوت

    لا

  • مخرج الصوت

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

  • مدخل جهاز العرض

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    نعم

  • مدخل HDMI

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    1.4

  • مخرج HDMI

    لا

  • IR

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مخرج RS232C

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    نعم

  • Mobile CMS

    لا

  • Promota

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    لا

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر BLU

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    نعم

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    16 جيجابايت

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مؤشر الطاقة

    نعم

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • معرف ضبط تلقائي

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • المنارة

    لا

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • شهادة Cisco

    لا

  • مدير التحكم

    نعم

  • Crestron Connected

    لا

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

    لا

  • PIP

    لا

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • RS232C Sync

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    لا

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

To access more technical documentation and downloads, please visit the LG B2B Partner Portal.