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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري
الميزات الرئيسية
- السطوع: 450 شمعة
- نقاط اللمس المتعدد: 10 نقاط (بحد أقصى)
- الواجهة: منفذ HDMI (2, HDCP 2.2/1.4) ومدخل RS-232C In ومدخل RJ45(LAN) ومدخل IR In ومدخل USB2.0 Type A ومخرج Audio Out وTouch USB (USB 2.0 Type B)
شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل
New-In-Cell-Touch-Open-Frame-for-Optimal-Customization
* جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.
نحيفة وخفيفة
تتضمن شاشة العرض التقليدية مستشعر لمس مزودًا بين طبقة الحماية الزجاجية والطبقتين الزجاجيتين CF وTFT، في حين أن الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch تأتي مجهزة بمستشعر لمس مدمج بين الطبقة الزجاجية CF والطبقة الزجاجية TFT دون إضافة طبقة الحماية الزجاجية.
جودة صورة نقية
تتميز الصورة المعروض على الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch بنقائها بخلاف شاشات العرض التقليدية التي تعرض صورًا ضبابية غير واضحة.
مرونة التصميم
يمكن للمستخدمين الحصول على تصميم حر لتلبية احتياجاتهم الخاصة بدمج أجزاء متكاملة كالشاشة اللمسية وشاشة العرض ونظام التشغيل webOS.
أداء فائق مع
نظام التشغيل webOS 6.0
يمكن إنجاز مهام متعددة في آنٍ واحدٍ وترتيبها بسهولة عبر نظام التشغيل webOS.
* معالج SoC : النظام على شريحة
** واجهة المستخدم الرسومية : واجهة المستخدم الرسومية
كل المواصفات
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 10.9/10.9/10.9/13.5mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1064 x 665 x 156mm
-
مقبض
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
967.2 x 559 x 38.0mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
وزن العبوة
12.4Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
200 × 200 ملم
-
الوزن (الرأس)
10.4Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
الملحقات
-
أساسية
Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver
-
اختياري
لا
الشروط البيئية
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
شهادات الاعتماد
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
الأمان
CB / NRTL
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
-
ErP / Energy Star
نعم / لا
استهلاك الطاقة
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
324 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
0.5W
-
الحد الأقصى
110W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
67W
-
العادي
95W
الميزات المخصَّصة - اللمس
-
الدقة (النوع)
3.5mm
-
حجم الكائن المتاح للمس
Ø6 mm ↑
-
واجهة
USB2.0
-
نقاط اللمس المتعددة
الحد الأقصى 10 نقاط
-
دعم نظام التشغيل
Windows 10
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
90ms ↓
اللوحة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
السطوع
500nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
لا
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
9ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
43
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 12%
-
الشفافية
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
ميزات خاصة
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
Max. 45 degree
إمكانية الاتصال
-
مدخل صوت
لا
-
مخرج الصوت
نعم
-
ميزة Daisy Chain
لا
-
مدخل جهاز العرض
لا
-
مخرج جهاز العرض
لا
-
مدخل DVI-D
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
لا
-
IR
نعم
-
مخرج IR
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
-
مدخل RS232C
نعم
-
مخرج RS232C
لا
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
USB2.0 من النوع B (1 لكل وحدة)
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
التوافق مع البرامج
-
Connected Care
نعم
-
Mobile CMS
نعم
-
Promota
لا
-
SuperSign Cloud
نعم
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
لا
الميزات - الأجهزة
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر BLU
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مروحة (مُدمج)
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
8 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مؤشر الطاقة
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
معرف ضبط تلقائي
لا
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
المنارة
لا
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
شهادة Cisco
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
Crestron Connected
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
لا
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
HDMI-CEC
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
لا
-
مجهز للشبكة
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 6.0
-
PBP
لا
-
PIP
لا
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
وضع PM
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
RS232C Sync
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
لا
-
دوران الشاشة
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
لا
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
webRTC
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
لا
-
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