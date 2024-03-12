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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

43TNF5J-B

شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

()
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
  • LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B
LG شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري , 43TNF5J-B

الميزات الرئيسية

  • السطوع: 450 شمعة
  • نقاط اللمس المتعدد: 10 نقاط (بحد أقصى)
  • الواجهة: منفذ HDMI ‏(2, HDCP 2.2/1.4) ومدخل RS-232C In ومدخل RJ45(LAN) ومدخل IR In ومدخل USB2.0 Type A ومخرج Audio Out وTouch USB ‏(USB 2.0 Type B)

شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل

New-In-Cell-Touch-Open-Frame-for-Optimal-Customization

* جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

نحيفة وخفيفة

تأتي الشاشة ذات الإطار المفتوح بتقنية In-Cell Touch مزودة بوظيفة لمسية مدمجة في شاشة العرض لتوفير تصميم نحيف بحواف ضيقة، مقارنةً بالشاشات اللمسية التقليدية التي تتطلب أجزاء لمس (طبقة غشائية).

تتضمن شاشة العرض التقليدية مستشعر لمس مزودًا بين طبقة الحماية الزجاجية والطبقتين الزجاجيتين CF وTFT، في حين أن الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch تأتي مجهزة بمستشعر لمس مدمج بين الطبقة الزجاجية CF والطبقة الزجاجية TFT دون إضافة طبقة الحماية الزجاجية.

جودة صورة نقية

تعرض شاشة TNF5J جودة صورة نقية خالية من أي تأثيرات لبنية ناتجة عن الطبقات الإضافية لمستشعرات اللمس.

تتميز الصورة المعروض على الشاشة المزودة بتقنية In-Cell Touch بنقائها بخلاف شاشات العرض التقليدية التي تعرض صورًا ضبابية غير واضحة.

مرونة التصميم

يمكن للمستخدمين الحصول على تصميم حر لتلبية احتياجاتهم الخاصة بدمج أجزاء متكاملة كالشاشة اللمسية وشاشة العرض ونظام التشغيل webOS.

 

مرونة التصميم
سيدة تلمس شاشة عرض Kiosk لاختيار ساندوتش هامبرغر من قائمة الطعام.

24 ساعة / 7 أيام

تتميز شاشات عرض Kiosk من طراز TNF5J بمتانة فائقة لتتحمل التشغيل المتواصل طوال اليوم.

يمكن مشاهدة المحتوى المعروض على الشاشة من أي زاوية بفضل إمكانية العرض بزاوية عريضة قدرها 178 درجة.

زاوية رؤية واسعة

توفر تقنية لوحات IPS تحكمًا أفضل بلورات الكريستال السائلة التي تتيح إمكانية مشاهدة الشاشة من أي زاوية.

سيدة تلمس شاشة عرض TNF5J مثبتة في موضع منخفض. شاشة عرض TNF5J مثبتة على نحو مائل في اتجاه السيدة حتى يتسنى لها رؤية المحتوى المعروض جيدًا.

إمالة بزاوية 45 درجة
طريقة التركيب (متجه لأعلى)

في حالة تثبيت شاشة العرض في مواضع منخفضة، يمكن إمالتها في العادة للعرض مراعاةً لراحة المستخدم. مع وضع ذلك في الاعتبار، تدعم هذه الشاشة الإمالة بزاوية 45 درجة بحد أقصى.
مستخدم يضع أصابعه العشرة للمس شاشة عرض TNF5J.

10 نقاط
للمس المتعدد

توفر شاشة عرض TNF5J استجابة لمس أكثر دقة حيث يمكنها التعرُّف على 10 نقاط للمس المتعدد في آنٍ واحدٍ، ويمكن توفير خدمات لمسية متنوعة للمستخدم عبر الشاشة.

أداء فائق مع
نظام التشغيل webOS 6.0

يتوفر نظام التشغيل webOS 6.0 المطور مع معالج *SoC ومحرك الويب، في شاشة TNF5J لتنفيذ مهام متعددة بسلاسة. يعمل نظام عرض اللافتات الذكية webOS من LG على تعزيز راحة المستخدم بواجهة مستخدم رسومية بسيطة**، ويوفر لتكامل الأنظمة أو/و المطورين أدوات بسيطة لتطوير التطبيقات، مثل مجموعة تطوير البرامج (SDK) وبروتوكول SCAP والتطبيقات النموذجية.

يمكن إنجاز مهام متعددة في آنٍ واحدٍ وترتيبها بسهولة عبر نظام التشغيل webOS.

* معالج SoC : النظام على شريحة

** واجهة المستخدم الرسومية : واجهة المستخدم الرسومية

 

طباعة

كل المواصفات

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 10.9/10.9/10.9/13.5mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1064 x 665 x 156mm

  • مقبض

    لا

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    967.2 x 559 x 38.0mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    12.4Kg

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    200 ×‏ 200 ملم

  • الوزن (الرأس)

    10.4Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

الملحقات

  • أساسية

    Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver

  • اختياري

    لا

الشروط البيئية

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

شهادات الاعتماد

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • الأمان

    CB / NRTL

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

استهلاك الطاقة

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    324 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • الحد الأقصى

    110W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    67W

  • العادي

    95W

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • الدقة (النوع)

    3.5mm

  • حجم الكائن المتاح للمس

    Ø6 mm ↑

  • واجهة

    USB2.0

  • نقاط اللمس المتعددة

    الحد الأقصى 10 نقاط

  • دعم نظام التشغيل

    Windows 10

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    90ms ↓

اللوحة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    لا

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • زمن الاستجابة

    9ms (G to G)

  • حجم الشاشة (بوصة)

    43

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 12%

  • الشفافية

    غير متوفر

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    Max. 45 degree

إمكانية الاتصال

  • مدخل صوت

    لا

  • مخرج الصوت

    نعم

  • ميزة Daisy Chain

    لا

  • مدخل جهاز العرض

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مخرج HDMI

    لا

  • IR

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مخرج RS232C

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    USB2.0 من النوع B ‏(1 لكل وحدة)

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Promota

    لا

  • SuperSign Cloud

    نعم

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    لا

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8 جيجابايت

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • معرف ضبط تلقائي

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • المنارة

    لا

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • شهادة Cisco

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    لا

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    لا

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 6.0

  • PBP

    لا

  • PIP

    لا

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • RS232C Sync

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    لا

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

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