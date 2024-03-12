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اللافتة الفائقة التمدد

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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اللافتة الفائقة التمدد

86BH5F-M

اللافتة الفائقة التمدد

()
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
  • LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M
LG اللافتة الفائقة التمدد, 86BH5F-M

الميزات الرئيسية

  • السطوع (النموذجي): 500 شمعة/م²
  • نسبة العرض إلى الارتفاع: 58:9
  • الإطار: 4.4 مم (يسار/يمين)، ‏5.9 مم (أعلى/أسفل)
  • العمق: 81.7 مم
  • واجهة التوصيل: HDMI (3)، ‏DP، ‏USB(2)، صوت، DVI-D، ‏RS232C، ‏RJ45، ‏IR
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اللافتة الفائقة التمدد، الشاشة العريضة الملائمة لمختلف المساحات 58:9

تعتبر 86BH5F الشاشة الأكثر ملاءمة لعرض أنواع جديدة من الإعلانات والمعلومات المتعددة البكسل بصيغة الشاشة العريضة 58:9. إذ بإمكانها إحياء المساحات غير المستغلة والمتروكة من خلال تركيبها من دون أي عائق.

اللافتة الفائقة التمدد، الشاشة العريضة الملائمة لمختلف المساحات 58:9

* كل الصور في هذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

الصيغة العريضة الممتدة 58:9

الصيغة العريضة الممتدة 58:9

إنها شاشة عريضة فريدة بشريط من النوع 58:9، والذي يوفر مرونة أعلى بكثير لتشغيل المحتوى* مقارنةً بشاشات العرض التقليدية بنسبة 16:9.
دقة Ultra HD ‏(3,840 x‏ 600)

دقة Ultra HD ‏(3,840 x‏ 600)

توفر الدقة Ultra HD تجربة عرض تغمر الحواس مع الألوان الزاهية والصور النقية.
وضع الشاشات المتعددة مع 4PBP

وضع الشاشات المتعددة مع 4PBP

تتيح لك ميزة صورة بجانب صورة (PBP) عرض محتوى متعدد على شاشة واحدة مقسمة حتى أربعة أجزاء. من المفيد والمريح جدًا تقديم إعلانات أو معلومات مختلفة في الوقت نفسه بدون إجراء أية معايرة.
مشهد مُقسَّم يوفر عرضًا يغمر الحواس

مشهد مُقسَّم يوفر عرضًا يغمر الحواس

بإمكان 86BH5F عرض مشهد مُقسَّم حتى 15 × 15. سيكون ذلك أفضل اختيار إذا كنت تريد استخدام شاشة كبيرة أو تقديم مؤثر مرئي قوي لعملائك بطريقة مختلفة.
تصميم حاصل على اعتماد IP5x

تصميم حاصل على اعتماد IP5x

يضمن اعتماد IP5x ضد الغبار الحماية الكاملة للمنتج من الغبار، ما يخلصك من احتمال انخفاض الأداء.
تجربة استخدام سهلة

تجربة استخدام سهلة

تتميز 86BH5F بتجربة استخدام سهلة تعمل على تبسيط تدفقات النهج، وهي تجمع الوظائف المتشابهة معًا، وتستخدم واجهة مستخدم رسومية (GUI) بسيطة لضمان سهولة الاستخدام. عند استخدام الشاشة في الوضع الطولي، يمكن أيضًا ضبط قائمة الخيارات (OSD)* وفقًا لذلك.
إدارة سلسلة التوصيل عبر LAN

إدارة سلسلة التوصيل عبر LAN

باستخدام ميزة شبكة التوصيل، يمكنك تنفيذ الأوامر مثل التحكم، والمراقبة، وتحديث البرنامج الثابت أيضًا.
المراقبة الفورية مع ConnectedCare

المراقبة الفورية مع ConnectedCare

تتوفر الصيانة بصورة أسهل وأسرع مع حل الخدمة السحابي الاختياري ConnectedCare*. إذ يُدير عن بُعد حالة الشاشات في أماكن عمل العملاء من أجل تشخيص الأعطال وتوفير خدمات التحكم عن بُعد، الأمر الذي يدعم التشغيل المستقر لأعمال العملاء.
سوبر ماركت

استكشف المزيد في
LG Digital Connect

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كل المواصفات

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 5.9/4.4/4.4/5.9mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    2290 x 599 x 228mm

  • مقبض

    نعم

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    2158.3 x 348.5 x 81.7mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    38.2Kg

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 ×‏ 200 ملم

  • الوزن (الرأس)

    20.5Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual

  • اختياري

    OPS Kit(KT-OPSF)

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

شهادات الاعتماد

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

  • ErP / Energy Star

    YES(EU Only) / NO

  • الأمان

    CB / NRTL

الشروط البيئية

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

استهلاك الطاقة

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    751 BTU/Hr(Typ.), 819 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • الحد الأقصى

    240W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    100W

  • العادي

    220W

اللوحة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    58:9

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 600 (FHD)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • حجم الشاشة (بوصة)

    86

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • الشفافية

    غير متوفر

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل صوت

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • ميزة Daisy Chain

    إدخال: ‏HDMI، ‏DP، ‏DVI-D / مخرج: مدخل DP

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مخرج HDMI

    لا

  • IR

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مخرج RS232C

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع ‏A ‏(2 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Promota

    لا

  • SuperSign Cloud

    لا

  • SuperSign CMS

    لا

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر BLU

    لا

  • المستشعر الحالي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8 جيجابايت

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

الميزات - البرامج

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    لا

  • مدير مجموعة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • PIP

    لا

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • وضع PM

    نعم

  • Pro:Idiom

    لا

  • RS232C Sync

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • تعيين خادم SI

    لا

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • علامة الفيديو

    لا

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • webRTC

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • المنارة

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • شهادة Cisco

    لا

  • مدير التحكم

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

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