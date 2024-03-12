اللافتة الفائقة التمدد

تتميز 86BH5F بتجربة استخدام سهلة تعمل على تبسيط تدفقات النهج، وهي تجمع الوظائف المتشابهة معًا، وتستخدم واجهة مستخدم رسومية (GUI) بسيطة لضمان سهولة الاستخدام. عند استخدام الشاشة في الوضع الطولي، يمكن أيضًا ضبط قائمة الخيارات (OSD)* وفقًا لذلك.

