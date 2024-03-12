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سلسلة شاشات SM5KE

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة شاشات SM5KE

43SM5KE-B

سلسلة شاشات SM5KE

()
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
  • LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B
LG سلسلة شاشات SM5KE, 43SM5KE-B

الميزات الرئيسية

  • السطوع (النوع): 450 شمعة /م²
  • عرض الحافة: 11.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 18 ملم (B)
  • العمق: 54 ملم
  • الواجهة: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 3.0/ RS232C/ RJ45/ مدخل صوت/ جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
  • سماعة مدمجة: 10 واط + 10 واط
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كل المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    "43

  • الدقة

    1,920x1,080 (FHD)

  • السطوع (النوع, شمعة/م²)

    450

قابلية الاتصال

  • مدخل

    USB 3.0 ،مدخل صوت ,HDMI (3)، DP، DVI-D

  • مخرج

    (إيقاف/ثابت/متنوع)الصوت، ،DP(SST)

  • تحكم خارجي

    مدخل/مخرج RS232C، مدخل RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات البدنية

  • عرض الحافة

    11.9 ملم (علوي/أيمن/أيسر), 18 ملم (B)

  • أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

    969.6 × 563.9 × 54 ملم

  • الوزن (الرأس)

    10.0 كجم

  • الشاشة بأبعاد حامل اختيارية (عرض × طول × عمق)

    969.6 × 622.2 × 193 ملم

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    12.5 كجم

  • أبعاد العبوة الكرتوني (عرض × طول × عمق)

    1,052 × 650 × 123 ملم

  • الوزن بعد التعبئة

    12.6 كجم

  • واجهة حامل ™VESA القياسية

    200 × 200 ملم

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    إلى 40 درجة مئوية 0

  • رطوبة التشغيل

    10% إلى %80

الطاقة

  • إمداد الطاقة

    100-240فولت~, 50/60هرتز

  • نوع البطارية

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • النوع/الحد الأقصى

    واط (يحدد لاحقًا) / 95 واط 75

  • توفير الطاقة الذكي

    (يحدد لاحقًا)واط 55

قياسي(شهادة)

  • الأمان

    IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1

  • EMC

    الفئة FCC "A"/CE/KC

  • ErP / Energy Star

    غير متوفر / نعم (إنرجي ستار 8.0)

التوافق مع مشغل الوسائط

  • متوافقة مع نوع OPS

    نعم

  • مشغل وسائط خارجي مرفق

    نعم

توافق البرامج

  • برمجيات إدارة المحتويات

    SuperSign CMS

  • برمجيات التحكم والمراقبة

    +SuperSign وحدة تحكم/وحدة تحكم

الحد الأدنى لمتطلبات تطبيق LG PRESENTER

  • نظام التشغيل (Windows)

    Windows 7 (64bit)، Windows 10 (64bit)

  • نظام التشغيل (macOS)

    macOS 10.12 Sierra، MacOS 10.13 High Sierra

  • وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل Windows)

    أو أعلى 2.7GHz+ Dual Core Broadwell

  • وحدة المعالجة المركزية (نظام تشغيل macOS)

    أي وحدة معالجة مركزية تدعم نظام Sierra أو High Sierra

  • الذاكرة

    ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت

  • القرص الصلب

    مساحة فارغة بمقدار 1 جيجابايت

  • أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل Windows)

    Nvidia، ATI ,فأعلى Intel Iris

  • أجهزة الرسوميات (نظام تشغيل macOS)

    أي وحدة معالجة الرسوميات تدعم نظام Sierra أو High Sierra

الملحق

  • أساسي

    جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل HDM، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى RS232C، غطاء ذاكرة

  • اختياري

    حامل (ST-432T)، مشغل وسائط، حامل جدار (LSW230B)، محول فيزا (AM-B220S)، مجموعةOPS (KT-OPSA)، HDBaseT (EB-B100)، غطاء لمس (KT-T43E)

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