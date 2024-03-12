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LED Cinema
لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي
لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي
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ألوان نابضة بالحياة.
ألوان نابضة بالحياة.
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اتساق عالي
اتساق عالي
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تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.
تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.
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التوافق مع تقنية Dolby.
التوافق مع تقنية Dolby.
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كل المواصفات
بصري معلمات
-
مسافة
3.3 ملم
-
نوع LED
SMD
-
بكسل لكل وحدة LED
8,640
-
نسبة العرض إلى الارتفاع (لكل صندوق)
64 : 90
-
الوضوح (لكل صندوق)
192 × 270
-
البكسلات (لكل صندوق)
51,840
-
كثافة البكسل (لكل متر مربع)
90,000
-
معدل الإطار (الفيديو)
24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 48 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
-
السطوع (بعد المعايرة)
48 شمعة (متوافق مع DCI)
-
نسبة التباين
4000: 1 (الحد الأدنى)
-
مساحة اللون (نطاق)
DCI - P3 (متوافق مع DCI)
-
زاوية الرؤية (أفقية، رأسية)
120º, 120º
-
عمق اللون
12 شمعة (متوافق مع DCI)
-
اتساق اللونية
في حالة اللون الأبيض: في حدود ± 0.015 ×، ± 0.015 y
-
درجة حرارة اللون (أبيض)
(x. y) = (0.314 ، 0.351) / مسرح DCI-P3
-
درجة حرارة اللون ( الأحمر/الأخضر/الأزرق)
مسرح DCI-P3 R: (x. y) = (0.68، 0.32)
G: (x. y) = (0.265, 0.690)
B: (x. y) = (0.15, 0.06)
-
العمر التشغيلي
100،000 ساعة (LED إلى نصف سطوع)
-
ساعات التشغيل
16 ساعة في اليوم / 7 أيام في الأسبوع
المواصفات المادية/المواصفات الكهربائية معلمات
-
الوحدات (لكل صندوق)
6 (2 × 3)
-
الأبعاد (LDM)
320 مم × 300 مم
-
الأبعاد (لكل صندوق)
640 مم × 900 مم × 124 مم (بما في ذلك المقبض)
-
البعد (دقة 4K، الإجمالي)
14،080 مم × 7،200 مم (101 متر مربع)
-
البعد (دقة 4K، منطقة نشطة)
13،653 مم × 7،200 مم (98 متر مربع)
-
الوزن (لكل صندوق)
15 كجم
-
الوزن (4K، الإجمالي)
2,640 كجم
-
مادة هيكل الصندوق
ألومونيوم
-
توليد الحرارة (لكل صندوق)
221 وحدة حرارية بريطانية (حد أقصى) / 73 وحدة حرارية بريطانية (نموذجي)
-
الصلابة
خلفي فقط
-
إمداد الطاقة
تيار متردد 100 - 240 فولت، 50/60 هرتز
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى لكل خزانة)
90 وات (رئيسي) / 52 واط (ثانوي)
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى، دقة 4K)
9,260 واط
-
شهادة
DCI وCB وCE-LVD / EMC وFCC وETL / UL وRoHS وREACH
-
خادم الوسائط المدعوم
Dolby® IMS3000
-
واجهة
RJ45
-
درجة حرارة التشغيل
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
10% إلى 80%
-
درجة حرارة التخزين
-20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)
-
رطوبة التخزين
5% إلى 85%
-
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