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LED Cinema

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المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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LED Cinema

LAD033F

LED Cinema

شاشة سينما LED من LG
عمر تشغيلي أطول

عمر تشغيلي أطول

تتميز شاشة سينما LED من LG بعمر تشغيلي يبلغ 100000 ساعة وتوفر الوقت وتكلفة الصيانة. لا يتطلب وضع أدوات مثل المصابيح كما تستخدم أجهزة العرض التقليدية.

لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي

التباين اللامتناهي الذي تم إنشاؤه بواسطة مصابيح LED الفردية التي تشكل شاشة سينما LED من LG يخلق ظلامًا عميقًا للمحتوى. بفضل إدخال التفاصيل الدقيقة بشكل مثالي إلى الشاشة، فإنها تمنح المشاهدين شعورًا رائعًا بانغمار لم يسبق له مثيل.

لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي

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ألوان نابضة بالحياة.

تتميز معظم شاشات السينما بمواصفات التدرج اللوني DCI-P3، ولكن الألوان الفعلية التي يشعر بها الجمهور قد تكون مختلفة. تقوم شاشة سينما LED من LG بإعادة إنتاج الألوان التي ينشدها منشئ المحتوى بدقة وتوفر لون DCI-P3 بشكل أكثر وضوحًا.

ألوان نابضة بالحياة.

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اتساق عالي

على عكس أجهزة العرض القياسية التي تستخدم مصدر ضوء واحد، تحتوي شاشة سينما LED من LG على مصابيح LED تنبعث بشكل فردي وتوفر اتساق متألق للغاية. نظرًا لعدم وجود تعتيم وتشويه للصورة مثل التلاشي، تمنحك شاشة سينما LED من LG صورة أكثر وضوحًا واتساقًا

اتساق عالي

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تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.

نظرًا لأن شاشة سينما LED من LG لا تحتاج إلى غرفة العرض الضرورية في المسارح على شكل جهاز العرض القياسي، فهي تضمن تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من خلال تأمين مقاعد إضافية. يمكن إعادة توفير مساحة خلف المسرح المكتظ لإتاحة مزيد من التصميمات الداخلية التي تُرضي العملاء.

تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.

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التوافق مع تقنية Dolby.

حصلت شاشة سينما LED من LG على توافق آمن مع تقنية Dolby Media Server وDolby Atmos من Dolby، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الترفيه، لتقديم أكثر التجارب الرائعة في الصوت، بالإضافة إلى جودة الصورة.

التوافق مع تقنية Dolby.

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طباعة

كل المواصفات

بصري معلمات

  • مسافة

    3.3 ملم

  • نوع LED

    SMD

  • بكسل لكل وحدة LED

    8,640

  • نسبة العرض إلى الارتفاع (لكل صندوق)

    64 : 90

  • الوضوح (لكل صندوق)

    192 × 270

  • البكسلات (لكل صندوق)

    51,840

  • كثافة البكسل (لكل متر مربع)

    90,000

  • معدل الإطار (الفيديو)

    24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 48 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

  • السطوع (بعد المعايرة)

    48 شمعة (متوافق مع DCI)

  • نسبة التباين

    4000: 1 (الحد الأدنى)

  • مساحة اللون (نطاق)

    DCI - P3 (متوافق مع DCI)

  • زاوية الرؤية (أفقية، رأسية)

    120º, 120º

  • عمق اللون

    12 شمعة (متوافق مع DCI)

  • اتساق اللونية

    في حالة اللون الأبيض: في حدود ± 0.015 ×، ± 0.015 y

  • درجة حرارة اللون (أبيض)

    (x. y) = (0.314 ، 0.351) / مسرح DCI-P3

  • درجة حرارة اللون ( الأحمر/الأخضر/الأزرق)

    مسرح DCI-P3 R: (x. y) = (0.68، 0.32)
    G: (x. y) = (0.265, 0.690)
    B: (x. y) = (0.15, 0.06)

  • العمر التشغيلي

    100،000 ساعة (LED إلى نصف سطوع)

  • ساعات التشغيل

    16 ساعة في اليوم / 7 أيام في الأسبوع

المواصفات المادية/المواصفات الكهربائية معلمات

  • الوحدات (لكل صندوق)

    6 (2 × 3)

  • الأبعاد (LDM)

    320 مم × 300 مم

  • الأبعاد (لكل صندوق)

    640 مم × 900 مم × 124 مم (بما في ذلك المقبض)

  • البعد (دقة 4K، الإجمالي)

    14،080 مم × 7،200 مم (101 متر مربع)

  • البعد (دقة 4K، منطقة نشطة)

    13،653 مم × 7،200 مم (98 متر مربع)

  • الوزن (لكل صندوق)

    15 كجم

  • الوزن (4K، الإجمالي)

    2,640 كجم

  • مادة هيكل الصندوق

    ألومونيوم

  • توليد الحرارة (لكل صندوق)

    221 وحدة حرارية بريطانية (حد أقصى) / 73 وحدة حرارية بريطانية (نموذجي)

  • الصلابة

    خلفي فقط

  • إمداد الطاقة

    تيار متردد 100 - 240 فولت، 50/60 هرتز

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى لكل خزانة)

    90 وات (رئيسي) / 52 واط (ثانوي)

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى، دقة 4K)

    9,260 واط

  • شهادة

    DCI وCB وCE-LVD / EMC وFCC وETL / UL وRoHS وREACH

  • خادم الوسائط المدعوم

    Dolby® IMS3000

  • واجهة

    RJ45

  • درجة حرارة التشغيل

    0 إلى 40 درجة مئوية

  • رطوبة التشغيل

    10% إلى 80%

  • درجة حرارة التخزين

    -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)

  • رطوبة التخزين

    5% إلى 85%

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