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سلسلة Fine-pitch Essential

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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سلسلة Fine-pitch Essential

LAS009DB7-F

سلسلة Fine-pitch Essential

()
  • LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
  • LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
  • LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
  • LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
  • LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
  • LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F
LG سلسلة Fine-pitch Essential, LAS009DB7-F

الميزات الرئيسية

  • مقياس خطوط البكسل: 0.945 مم
  • السطوع: 600 كانديلا في المتر المربع
  • 16:9 نسبة العرض إلى الارتفاع
  • تصميم كابينة خفيف الوزن
  • إمكانية إجراء صيانة من الأمام
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تركيب من دون كبلات وتصميم واضح

يمكن رص الكبائن مع وجود مقابس بالأعلى والأسفل تحافظ على المحاذاة. بفضل موصل الطاقة والإشارة المدمج البارز من أعلى، لا حاجة إلى توصيل أسلاك بين الكبائن. مع التركيب السهل والمظهر السلس، يقضي هذا التصميم على الحاجة إلى كبلات أو مساحة إضافية.

Cableless Installation and Clean Design

16:9 نسبة العرض إلى الارتفاع محسنة للمحتوى بدقة FHD/UHD

تستخدم كل كابينة نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9، وهي النسبة نفسها الأكثر شيوعًا في الاستخدام في الشاشات للمحتوى بدقة FHD وUHD. يتيح لك هذا أن تستمتع بالمحتوى الموجود من دون تحرير إضافي.

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كابينة خفيفة الوزن سهلة في التعامل معها

إنها خفيفة الوزن وسهلة التركيب، ما يمنع التلف أثناء التركيب. مجموعة كاملة من شاشات LED لا تزال خفيفة الوزن، ما يقلل من الضغط على البنية التي تحمل الشاشات.

Easy-handling Lightweight Cabinet

تكرار الإشارة / الطاقة

في وجود وحدة تحكم ووحدة طاقة إضافيتين، تنشط وحدة التحكم الاحتياطية إذا حدث خطأ في بث الإشارة لتمنع خطأ تعتيم الشاشة (تكرار الإشارة). كما يقدم المنتج ميزة تكرار الطاقة كخيار. تتوفر وحدتا طاقة في كابينة LED واحدة، حيث تنشط إحداهما لتقدم الطاقة عندما تتعطل الأخرى.

signal_/ Power Redundancy

إمكانية إجراء صيانة من الأمام

يقدم المنتج إمكانية الوصول من الأمام، ما يحرر العملاء من الحاجة إلى مساحة خلفية للوصول.

Front Serviceability

التوافق مع حلول LG البرمجية

تعتمد سلسلة LAS-F على وحدة التحكم بنظام LG العالي الأداء، وتتوافق مع حلول LG البرمجية، وتشمل SuperSign CMS وLED Assistant وSignage365Care، والتي تساعد العملاء على تشغيل أعمالهم دون أخطاء.

جودة صور موحدة

تتم إدارة كل خطوات الإنتاج بصرامة، بينما تضمن المعايرة في المصنع جودة متسقة بين وحدات LED. تقدم الشاشة محتوى سلسًا مع توحيد للسطوع بنسبة 97%.

Uniform Picture Quality

الحيوية مع دقة اللون

تؤدي معايير الجودة الصارمة لدى LG إلى جعل لافتات LED من LG تنتج ألوانًا دقيقة تعرض بحيوية الألوان الأصلية للأشياء من دون تشويش.

Vividness with Color Accuracy

منتج آمن معتمد من RoHS

تفخر كل طُرُز لافتات LED من LG باعتماد RoHS، وهي منتجات تحافظ على البيئة ولا تستخدم مواد ضارة بالبيئة والأشخاص.

RoHS Certified Safe Product

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كل المواصفات

المعاملات الفعلية

  • تكوين البكسل

    3 في 1

  • مقياس خطوط البكسل (مم)

    0.945

  • دقة الوحدة (العرض x الارتفاع)

    320 × 180

  • أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)

    302.4 × 170.1

  • الوزن لكل وحدة (كجم)

    0.65

  • عدد الوحدات لكل كابينة (العرض x الارتفاع)

    2 × 2

  • دقة الكابينة (العرض x الارتفاع)

    640 × 360

  • أبعاد الكابينة (العرض × الارتفاع × العمق)

    604.8x340.2x72.5

  • مساحة سطح الكابينة (متر مربع)

    0.206

  • الوزن لكل كابينة (كجم/كابينة)

    7.4

  • الوزن لكل متر مربع (كجم/متر مربع)

    36.0

  • كثافة البكسل الفعلية (بكسل/متر مربع)

    718,184

  • استواء الكابينة

    0.5↓

  • مادة الكابينة

    الألومنيوم المصبوب

  • الوصول لإجراء الخدمة

    من الأمام* مطلوب بحد أدنى مسافة 50 مم بين السطح الخلفي للكابينة والجدار الخلفي.

المعامل البصري

  • الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة)

    600

  • درجة اللون

    3,000 - 10,000

  • زاوية العرض البصري (أفقية x عمودية)

    160 × 140

  • توحيد السطوع

    ≥ 97%

  • توحيد اللون

    ± 0.003 Cx,Cy

  • نسبة التباين

    7,000

  • عمق المعالجة (بت)

    16

المعامل الكهربائي

  • استهلاك الطاقة (مع الكابينة / الحد الأقصى)

    120

  • استهلاك الطاقة (مع الكابينة / المتوسط)

    62

  • استهلاك الطاقة (للمتر المربع / الحد الأقصى)

    620

  • تشتيت الحرارة (وحدة حرارية بريطانية في الساعة/الكابينة، الحد الأقصى)

    409

  • تشتيت الحرارة (وحدة حرارية بريطانية في الساعة/الكابينة، المتوسط)

    212

  • تشتيت الحرارة (وحدة حرارية بريطانية في الساعة/متر مربع، الحد الأقصى)

    2,115

  • الإمداد بالطاقة (فولط)

    100 إلى 240

  • معدل الإطارات (هرتز)

    50 / 60

  • معدل التحديث (هرتز)

    3,840

حالات التشغيل

  • طوال العمر (الساعات حتى الوصول إلى نصف السطوع)

    100,000

  • درجة حرارة التشغيل (مئوية)

    -10° إلى +40°

  • نسبة الرطوبة الخاصة بالتشغيل

    10-80% رطوبة نسبية

  • تصنيف IP من الأمام/الخلف

    IP5X

شهادات الاعتماد

  • شهادات الاعتماد

    CE/FCC/cTUVus/CB

البيئة

  • البيئة

    RoHS/REACH

وحدة التحكم

  • وحدة التحكم

    LCLG006

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