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LG MAGNIT

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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LG MAGNIT

LSAB009-M13

LG MAGNIT

()
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
  • LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13
LG MAGNIT, LSAB009-M13

الميزات الرئيسية

  • شاشة LED صغيرة
  • تقنية الرقاقة على اللوحة
  • مقياس خطوط البكسل : 0.9 ملم
  • السطوع: 1,200 نت (قمة.)، 600 نت (بحد أقصى)
  • نسبة التباين (10 لكس) : 150,000 : 1
  • نقل الإشارات بدون كابلات وإرساء الطاقة
المزيد

صالة عرض افتراضية من LG MAGNIT

اكتشف المزيد حول LG MAGNIT وابحث عن الإمكانات في LG Digital Connect.
صالة عرض افتراضية من LG MAGNIT استكشاف

LG MAGNIT، أول شاشة LED صغيرة

شاهد النجاح الرائع الذي تحققه LG MAGNIT في الأعمال والترفيه.

ابتكار حقيقي يتخطى
الأعماق الجديدة

تقدم LG MAGNIT صورًا غامرة ولافتة للنظر تجعل كل تجربة مشاهدة تجربة غير قابلة للنسيان. اجعل خيالك ينبض بالحياة، من خلال التفاصيل فائقة الدقة التي تصورها فسيفساء ملونة من رقائق Micro LED.

غمر بالأسودتفاصيل مفعمة بالحيوية

من خلال إزالة الحزمة المحيطة بشرائح R، وG، وB LED وتطبيق تقنية Full Black Coating الخاصة بشركة LG، تقدم LG MAGNIT بشكل مدهش لونًا أسود أعمق بكثير من لافتات LED ذات الحزمة التقليدية*. ولا يؤدي ذلك إلى تحسين وضوح الألوان فحسب، بل أيضًا إلى ظهور التفاصيل المخفية في الظلال، وهو ما يمنح الجمهور إحساسًا بالغمر.

 

وجه نمر أبيض للتأكيد على اللون الأسود

* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي

ضوء وظل أقوى

ينتج عن LG MAGNIT الأسود الصلب أيضًا نسبة تباين عالية جدًا والتي تُعد جزءًا حيويًا من جودة الصورة. ومن الواضح أن الفرق بين الأجزاء المظلمة والأجزاء المضيئة كبير، وهو ما يجعل كل جزء من المحتوى مميزًا.

نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين لافتات LED التقليدية من إل جي وMAGNIT حول نسبة التباين والتميز

ألوان دقيقة كما صُنعت

يسمح طول الموجة البسيط لشاشات MAGNIT من إل جي بإظهار ألوان موحدة عبر الشاشة، بفضل العناية في اختيار شريحة LED والتي تعد عاملاً رئيسياً لتحديد نقاء اللون. علاوة على ذلك، توفر تقنية نقل نطاق الألوان المحسّنة الدعم لوصف الألوان القريبة من اللون الأصلي، وهو أمر ضروري للأماكن التي تتطلب تمثيل اللون الدقيق.

 

تتألق "سياتل جريت ويل" بالكثير من الألوان

المعالج الذكي Alpha 7

معالج الصور الذكي

يتعرف المعالج الذكي Alpha 7 المأخوذ من تقنية تلفزيون إل جي على المحتوى الأصلي ويحلله، مما يؤدي إلى تحسين وضوح المحتوى وحدته.

* تم ابتكار الوظائف أعلاه عن طريق استخدام تقنية التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى جودة الصورة.

تعبير بألوان زاهية مدعوم بتقنية HDR

بفضل دعم HDR (HDR10، وHDR10 Pro*)، يُصبح المحتوى حيويًا بتأثير بصري رائع. يُتيح نطاق الألوان الأوسع ونسبة التباين الأكبر للمشاهدين الاستمتاع الكامل بالمحتوى الحي.

منظر ليلي لقرية على HDR وSDR، مع اختلاف في طيف الألوان ونسبة التباين

* HDR10 Pro هو حل HDR الخاص بشركة إل جي لمعالجة إشارة HDR عن طريق استخدام تعيين نغمة ديناميكية محسّنة.

زاوية مشاهدة عريضة بألوان

بفضل هيكل LG MAGNIT،يقلل تشوه الألوان وفقًا لزاوية الرؤية. وبعبارة أخرى، يمكن تقدير اللون الأصلي حتى من الزوايا الجانبية ، وهو ما يأسر العديد من المشاة حتى لو تم تثبيته في أماكن عامة كبيرة

MAGNIT تُظهر شلالًا يُنظر إليه من الزوايا الجانبية

تصميم قوي يتطلب عناية أقل

تتميز شاشات MAGNIT من إل جي بإمكانية حماية رقائق LED الخاصة بها من المخاطر التي تسببها قطرات الماء أو الغبار أو الكهرباء الساكنة أو التأثيرات المادية من بفضل طبقات الطلاء المتعددة. ينال ثبات واستقرار الشاشات أهمية كبير لتقليل الحوادث غير المتوقعة نظرًا لتثبيتها عادةً في الأماكن العامة حيث يأتي ويذهب العديد من الأشخاص.

 

حماية رقائق LED من قطرات الماء، والغبارـ والكهرباء الساكنة، والتأثيرات المادية

* بناءً على الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد ، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.

مظهر أنيق بسطح أملس

سطح شاشة LG MAGNIT أملس جدًا تمامًا مثل شاشة LCD، وهو ما يجعلها تبدو جميلة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. وأيضًا، يشعر الجمهور أو فنيو التركيب بالنعومة عند لمس الشاشة. وفي حال ظهور بصمات الأصابع على السطح، فيمكن إزالتها ببساطة عن طريق مسحها بقطعة قماش ناعمة دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية.

مظهر أنيق لـ MAGNIT مع سطح أملس

تصميم مثالي بدون كابلات ليمنحك عملية تركيب بسيطة

تم استخدام تقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق. لا يلزم توصيل كابل الطاقة والإشارة بين الخزانات ولا تحتاج إلى كابلات باستثناء توصيل الشاشة بوحدة التحكم في النظام والطاقة.

تتيح تقنية النقل اللاسلكي واسع النطاق للكابينات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم التجميع يُبسط الهيكل الخلفي للشاشة.

نقل البيانات لاسلكيًا، ووحدة طاقة بدون كابل

استهلاك طاقة فعال حسب الألوان

يعد Common Cathode Drive-IC أحد أسباب انخفاض استهلاك الطاقة في LG MAGNIT. فهو يوفر الجهد اللازم المناسب لكل بكسل فرعي R وG وB على حدة لتقليل استهلاك الطاقة غير الضروري.

منظر خلفي من المذيعين يتكون من LG MAGNIT مع مقارنة التدفق الحالي لشرائح LED بين MAGNIT ولافتات LED التقليدية من إل جي.

وضع الاستعداد لتوفير الطاقة

وفي حال عدم وجود إشارة إدخال لفترة من الوقت، يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتنتقل أجزاء الدائرة الرئيسية داخل خزانة LED إلى وضع الاستعداد. ويوفر هذا الإجراء استهلاكًا إضافيًا للطاقة ويسمح بإعادة تنشيط المنتج ببساطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة وهي في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.

امرأة في غرفة اجتماعات يمكنها الوصول إلى المكان بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد

تجربة مستخدم سهلة بجهاز تحكم عن بُعد

من خلال تطبيق نفس واجهة المستخدم البديهية* مثل اللافتات الرقمية العامة من إل جي، يمكن للمستخدم التكيف معها بسهولة. وهذا يسمح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الإعدادات باستخدام جهاز تحكم عن بُعد بدلاً من الاتصال بجهاز كمبيوتر.

* متوفر لشاشة بدقة تزيد عن 1,280 × 720.

الأشخاص الذين يعقدون مؤتمرًا مع MAGNIT وهناك وحدة تحكم AV على المكتب.

متوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

حصلت LG MAGNIT على شهادة Crestron Connected®‎ للحصول على مستوى أعلى من التوافق مع أدوات التحكم في الصوت والصورة الاحترافية لتحقيق تكامل سلس وتحكم آلي*، وهو ما يعزز كفاءة إدارة الأعمال.

* تحكم قائم على الشبكة

ملحقات مخصصة للتنظيف والترتيب

يتم توفير ثلاثة أزواج من ملحقات التركيب على الحائط ومجموعة الإطار كخيارات لـ LG MAGNIT. يمكن دمج حوامل الحائط مع أي حجم شاشة ليتم تركيبها بوضوح ودقة. أيضًا، عند إعداد شاشة مقاس 163 بوصة بدقة فائقة الدقة، ستجعل مجموعة الإطارات الشاشة ذات حافة ناعمة.

يتم تركيب LG MAGNIT بدقة بفضل مجموعات التركيب على الحائط ومجموعة الإطارات.

إدارة المحتوى الشامل

يتوافق LG MAGNIT مع حل LG SuperSign CMS وهو حل إدارة محتوى شامل لتحرير المحتوى والجدولة والتوزيع. يمكن للمديرين تشغيل شاشات LG التجارية، بما في ذلك LG MAGNIT دفعة واحدة، وهو ما يسمح بالإدارة المنهجية والفعالة.

يتم تركيب MAGNIT في ردهة الشركة، وتتم إدارته بواسطة حل LG SuperSign.

خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي

أصبحت عملية الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة ConnectedCare*‎ الاختيارية، وهي حل خدمة سحابية مقدمة من LG. وتتابع هذه الخدمة حالة شاشات العرض في أماكن عمل العملاء عن بُعد من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمات التحكم عن بُعد، ما يمنح العملاء حالة من الاستقرار في تشغيل أعمالهم.

يقوم مهندس إل جي بمراقبة حالة MAGNIT الذي تم تركيبه في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي

* ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.

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كل المواصفات

معلمة فيزيائية

  • تكوين بكسل

    1R، و1G، و1B (رقاقة على اللوحة)

  • مقياس خطوط البكسل (مم)

    0.93

  • دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)

    160 × 180

  • أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)

    150 × 168.8

  • الوزن حسب الوحدة (جم)

    150

  • عدد الوحدات لكل كابينة (العرض × الارتفاع)

    8 (4 × 2)

  • دقة الكابينة (العرض × الارتفاع)

    640 × 360

  • أبعاد الكابينة (العرض × الارتفاع × العمق، ملم)

    600 × 337.5 × 44.9

  • مساحة سطح الخزانة (م2)

    0.203

  • الوزن لكل كابينة (كجم / كابينة)

    7.0

  • الوزن لكل متر مربع (كجم / م²)

    34.6

  • كثافة البكسل الفيزيائية (بكسل / م²)

    1,137,778

  • تسطيح الكابينة (مم)

    ±0.5

  • مادة الكابينة

    ألومنيوم السبك بالقوالب

  • الوصول إلى الخدمة

    الأمامي والخلفي (الوحدة: الجزء الأمامي فقط)

المعلمة البصرية

  • الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة)

    1,200 نت (ذروة) / 600 نت (الحد الأقصى)

  • درجة حرارة اللون

    7,300 K / 3,200~9,300 K (قابل للتعديل بواسطة مساعد LED على جهاز الكمبيوتر)

  • زاوية العرض المرئية (أفقية × رأسية)

    160° × 160°

  • توحيد السطوع

    ≥95%

  • توحيد اللون

    ±0.02Cx, Cy

  • نسبة التباين (10 لكس)

    150,000 : 1

  • عمق المعالجة (بت)

    20

  • التوافق مع تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    HDR10, HDR10 Pro* * HDR10 Pro هو حل HDR الخاص بشركة إل جي لمعالجة إشارة HDR باستخدام تعيين النغمة الديناميكية المحسّن.

معلمة كهربائية

  • Driver-IC Type

    كاثود مشترك

  • استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، الحد الأقصى)

    125

  • استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، المتوسط)

    85

  • استهلاك الطاقة (واط/م2، الحد الأقصى)

    617

  • التشتت الحراري (BTU/ساعة/كابينة، الحد الأقصى)

    426

  • التشتت الحراري (BTU/ساعة/كابينة، المتوسط)

    290

  • التشتت الحراري (BTU/ساعة/م2، الحد الأقصى)

    2,104

  • مزوّد الطاقة (فولط)

    100 إلى 240

  • معدل الإطارات (هرتز)

    50 / 60

  • معدل التحديث (هرتز)

    3,840

جهاز التحكم

  • جهاز التحكم

    CSAB-009X

شروط التشغيل

  • فترة البقاء (عدد الساعات حتى نصف سطوع)

    100,000

  • درجة حرارة التشغيل

    0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

  • نسبة الرطوبة أثناء التشغيل

    10-80% RH

  • تصنيف IP (أمامي / خلفي)

    IP50 / IP20

الشهادة

  • الشهادة

    Safety 60950-1، وEMC Class A، وBS476 Part 7 Class 1

البيئة

  • البيئة

    RoHS

ملحق اختياري

  • ملحق اختياري

    طقم التركيب على الحائط، طقم الإطار

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