LG LED Bloc

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شاشة حائط فيديو LED مقاس 54 بوصة
شاشة حائط فيديو LED مقاس 54 بوصة
*جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
نقل الإشارة وتوصيل الطاقة بالإرساء بدون كابلات
على عكس حائط فيديو LCD، يمكن لسلسلة LSAC نقل الإشارة ونقل الطاقة بالإرساء بتصميمها غير المعتمد على الكابلات.
*بدون موصِّلات: موصِّلات تستخدم التردد اللاسلكي (RF) لنقل واستقبال البيانات بين جهازين.
سهولة الاستبدال والصيانة غير المكلّفة
يمكن تركيب لوحات LSAC بدلاً من حائط فيديو LCD الحالي في المكان نفسه بدون الحاجة إلى مساحة منفصلة للتركيب.
*يمكن تثبيت المنتج باستخدام حامل التثبيت على الحائط VESA (600 × 400) وبراغي.
* يُباع حامل التثبيت على الحائط VESA أو أي حوامل أخرى للتثبيت على الحائط بشكلٍ منفصل.
*HDR10 Pro هو حل HDR من شركة LG لمعالجة إشارة HDR باستخدام تعيين درجة الّلون الديناميكية المحسّنة.
حائز على شهادة EMC من الفئة B
شاشة LSAC، الحائزة على شهادة EMC من الفئة B، معلّقة على حائط في غرفة تحكّم.
وضعيه الاستعداد
تستهلك لوحات سلسلة LSAC طاقة أقل من لوحات LG LED التقليدية في وضع الاستعداد.
متوافق مع
حلول البرامج من LG
"يراقب موظف LG عن بعد سلسلة LSAC المثبَّتة في مكان مختلف باستخدام حل المراقبة المستند إلى السحابة الإلكترونية من LG. تعمل وحدة التحكم في النظام مع منصة webOS على تمكين سلسلة LSAC لتكون متوافقة مع حلول برامج LG."
* يجب شراء "LG ConnectedCare" و"SuperSign CMS".
*يختلف توفّر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، لذا يُرجى التواصل مع مندوب مبيعات LG في منطقتك للتعرّف على مزيد من التفاصيل.
* المكونات التي يمكن مراقبتها باستخدام LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، وحالة الإشارة، وFPGA Ver، وحالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)
* قد تختلف واجهة المستخدم التصويرية (GUI) في إصدارات webOS المختلفة.
كل المواصفات
المقاييس المادية
-
إعداد البكسلات
3 في 1 SMD
-
قياس البكسل (ملم)
2.5
-
دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)
120×90
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع مم)
300×225
-
وزن كل وحدة (جم)
430
-
عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)
4×3
-
دقة اللّوحة (W × H)
480×270
-
أبعاد اللّوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)
1,200×675×51
-
مساحة سطح اللّوحة (م²)
0.81
-
وزن كل لوحة (كجم/لوحة)
22.5
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)
27.8
-
الكثافة المادية للبكسلات (بكسل/م²)
160,000
-
سُمك اللّوحة (مم)
±0.5
-
مواد تصنيع اللّوحة
الألمنيوم المصبوب بالقوالب
-
إمكانية الوصول إلى الخدمة
من الأمام
المقاييس البصرية
-
أقصى سطوع (نت)
600
-
درجة حرارة الألوان (كلفن)
من 3,200 إلى 9,300
-
زاوية الرؤية المرئية (أفقي × عمودي)
160×160
-
توحيد السطوع
95%
-
توحيد الألوان
±0.015Cx,Cy
-
نسبة التباين
النموذجية 5,000 : 1 / الذروة. 9,000 : 1
-
عمق المعالجة (بت)
20 (HDR10، HDR10 Pro)
المقاييس الكهربائية
-
استهلاك الطاقة (واط/لوحة، أقصى استهلاك)
290
-
استهلاك الطاقة (واط/لوحة، متوسط الاستهلاك)
190
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، أقصى استهلاك)
358
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، الحد الأقصى)
990
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، المتوسط)
648
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ م²، الحد الأقصى)
1,222
-
مزوّد الطاقة (فولت)
من 100 إلى 240
-
معدّل الإطارات
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
ظروف التشغيل
-
مدى الحياة (نصف سطوع)
100,000
-
درجة حرارة التشغيل
-0°C إلى +40°C
-
رطوبة التشغيل
10-80% رطوبة نسبية
-
تقييم IP للجهة الأمامية
IP20
-
تقييم IP للجهة الخلفية
IP20
شهادات الاعتماد
-
شهادات الاعتماد
شهادة السلامة 60950-1، وEMC Class B، و BS476 Part7 Class1
البيئة
-
البيئة
RoHS
وحدة التحكم
-
وحدة التحكم
CSAC-025K
-
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