LG LED Bloc

* يجب شراء "LG ConnectedCare" و"SuperSign CMS".

‎ *يختلف توفّر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، لذا يُرجى التواصل مع مندوب مبيعات LG في منطقتك للتعرّف على مزيد من التفاصيل.

* المكونات التي يمكن مراقبتها باستخدام LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، وحالة الإشارة، وFPGA Ver، وحالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)

* قد تختلف واجهة المستخدم التصويرية (GUI) في إصدارات webOS المختلفة.