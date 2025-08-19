We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
الأداة الأساسية لـ
إدارة المحتوى والأجهزة دون عناء
يُعد نظام LG SuperSign CMS حلاً متكاملاً لإدارة المحتوى يبسّط العملية بمجموعة شاملة من الميزات. مع نظام إدارة المحتوى LG SuperSign CMS، يمكن للمستخدمين إنشاء المحتوى وتعديله وجدولته بسهولة، وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من أجهزة LG. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام إدارة المحتوى LG SuperSign CMS مراقبة الأجهزة المثبتة عليه والتحكم فيها، مما يسمح بالإدارة المركزية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
إنشاء المحتوى
يساعد نظام إدارة المحتوى LG SuperSign CMS، بما في ذلك محرر محتوى سهل الاستخدام، المستخدمين على إنشاء محتوى اللافتات الرقمية بسهولة. من خلال المحرر والقوالب القابلة للتخصيص المصممة لمختلف الصناعات، يمكن للشركات إنشاء محتوى اللافتات الديناميكية وتحديثه بسرعة. يسمح الحل أيضًا باستيراد محتوى خارجي من خدمات البث ومقاطع الفيديو على الويب وصفحات الويب، مما يوفر للشركات مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء المحتوى ذي الصلة وعرضه. سواءُ أكنت تعرض لوحات القوائم أو العروض الترويجية أو تحديثات الأخبار، فإن نظام إدارة المحتوى LG SuperSign CMS يجعل من السهل إنشاء محتوى جذاب لشاشات اللافتات الرقمية وإدارته.
محرِّر محتوى سهل الاستخدام
يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى للوحات الإعلانية الرقمية وتحديثه بسرعة. بفضل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من خيارات التخصيص، يمكّنك محرر المحتوى من إنشاء محتوى جذاب لشاشات اللافتات الرقمية وتحريره وإدارته بسهولة. سواءُ أكنت مصممًا متمرسًا أو جديدًا في مجال اللافتات الرقمية، يوفر لك محرر المحتوى الأدوات اللازمة لإنشاء عروض مؤثرة وفعالة تجذب الجمهور وتحقق النتائج.
قوالب قابلة للتخصيص
إنشاء محتويات خاصة بالصناعة بسهولة. يتم تقديم العديد من القوالب لراحة المستخدم، مصنفة حسب المجال أو الغرض، بما في ذلك التخطيطات الأساسية والحانات/المطاعم والتسوق والفنادق والمعلومات والنقل والمستشفيات.
تكامل المحتوى الخارجي
بالنسبة للمحتويات المنتجة والمخزنة خارجياً واستيراد المحتوى الخارجي، يتضمن النظام خاصية بث الفيديو والبث عبر الويب، والتي تسمح بتشغيل محتوى البث في الوقت الفعلي باستخدام عناوين الويب الخاصة ببث الصور والصوت والفيديو.
* توفر LG SuperSign CMS خدمة تعمل مع محتوى خارجي (بث، صفحة ويب، فيديو ويب، إلخ)، والمحتوى الخارجي غير مضمن في الحل.
توزيع المحتوى
لا تعمل ميزة توزيع المحتوى على تبسيط عملية توزيع المحتوى فحسب، بل تتيح للمستخدمين أيضًا تسجيل المحتوى الذي تم إنشاؤه من خلال المحرر في اللافتات وتوزيعه بسهولة على شاشات العرض المرتبطة بالحل. باستخدام هذه الوظيفة، يمكن للمستخدمين إنشاء جداول زمنية تتضمن عناصر محتوى متعددة وتوزيعها على شاشات عرض معينة. يمكن ضبط جداول العرض التفصيلية مسبقًا للتشغيل المتكرر أو لمرة واحدة، مع تحديد أوقات أو أيام أو أيام محددة من الأسبوع.
توزيع متعدد القنوات
تُعد ميزة التوزيع متعدد القنوات أداة قوية تبسّط عملية تغيير المحتوى على الشاشة. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تعيين محتوى مختلف لكل قناة ثم التبديل بسهولة بين القنوات لضبط المحتوى المعروض. وتتيح هذه المرونة للمستخدمين إنشاء تجربة ديناميكية وجذابة حقًا لجمهورهم، مع القدرة على عرض مجموعة متنوعة من المحتوى على شاشة عرض واحدة.
مزامنة حائط فيديو مبسطة
المزامنة البسيطة للوسائط هي ميزة أخرى تسمح بتقسيم شاشة العرض الكبيرة بسهولة إلى جدران فيديو منفصلة بمقاطع فيديو مختلفة دون الحاجة إلى تقسيم الفيديو الذي يستغرق وقتاً طويلاً. هذا يقلل بشكل فعال من العملية الطويلة لتحرير المحتوى والترميز لجدران الفيديو. والآن، كل ما يحتاج المستخدمون فعله هو تحديد فيديو التشغيل وتحديد منطقة العرض لكل جزء من أجزاء عرض اللافتات.
إدارة الجهاز
يوفر نظام إدارة اللوحات الإعلانية الرقمية من LG SuperSign CMS ميزة إدارة الأجهزة الفعالة التي تتيح للمسؤولين مراقبة أجهزة اللوحات الرقمية المتعددة والتحكم فيها عن بُعد من موقع واحد. تتيح هذه الميزة تحديد المشكلات وحلها بسرعة، بالإضافة إلى ضبط الإعدادات مثل مستوى الصوت والسطوع، مما يضمن عمل جميع شاشات العرض بشكل صحيح وتقديم المحتوى المقصود.
المراقبة
توفر خاصية المراقبة مراقبة محتوى اللافتات في الوقت الفعلي، وهو أمر ضروري لضمان سلاسة عمل جميع الأجهزة المتصلة. يمكن عرض الأجهزة المرتبطة بالحل إما بتنسيق القائمة أو الخريطة، مما يوفر عرضاً سريعاً لحالة جميع الأجهزة المتصلة.
التحكم
تسمح ميزة التحكم للمستخدمين بضبط إعدادات أي لافتة مسجلة ببضع نقرات فقط. يمكن للمستخدمين تغيير المحتوى المعروض والإعدادات الأخرى بسهولة، مما يضمن تحديث شاشات اللافتات الرقمية دائمًا وعرض المحتوى الصحيح.
حل متكامل
إن نظام إدارة اللافتات الرقمية LG SuperSign CMS هو حل إدارة اللافتات الرقمية الذي تم تحسينه لجميع شاشات عرض اللافتات من LG. يمكن استخدام أي محتوى تم إنشاؤه من خلال نظام إدارة المحتوى LG SuperSign CMS بغض النظر عن أنواع العرض. وهذا يعني أن نظام إدارة المحتوى (LG SuperSign CMS) يمكنه توصيل وإدارة أنواع مختلفة من اللافتات الرقمية (عالية السطوع وحائط الفيديو وLED وغيرها) بسلاسة باستخدام خادم واحد، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لمسؤولي النظام.
اتصال قاعدة البيانات الخارجية
يمكن لنظام إدارة المحتوى من LG SuperSign CMS الاتصال بقواعد بيانات خارجية، مما يسمح بعرض البيانات في الوقت الفعلي بالتزامن مع محتوى SuperSign. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لعرض معلومات مثل أحوال الطقس أو تحديثات حالة الطيران، والتي يمكن تحديثها تلقائياً وعرضها في الوقت الفعلي.
* توفر LG SuperSign CMS خدمات مرتبطة ببيانات خارجية (Excel، وXML، وJson، إلخ)، والبيانات الخارجية غير مضمنة في الحل.
الاستهلاك الأمثل للطاقة
يُعد مستوى سطوع شاشات اللافتات الرقمية عاملاً رئيسياً في تحديد استهلاكها للطاقة. يوفر نظام إدارة المحتوى LG SuperSign CMS تحكمًا مريحًا متعدد الأجهزة، بما في ذلك جدولة السطوع، مما يساعد على تحسين استهلاك الطاقة.