* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
حل محلي لتعزيز التحكم والكفاءة
إن LG SuperSign Control+ هو حل لإدارة اللافتات داخل الشركة يوفر ميزات التحكم عن بُعد والمراقبة المحسّنة للافتات webOS من LG. وباعتباره حلاً محليًا، فإنه يتطلب بنية تحتية وشبكة تكنولوجيا معلومات خاصة به، ولكنه يمكن أن يدعم التكامل مع ما يصل إلى 3000 شاشة عرض لافتات، مما يجعله مناسباً للشركات التي لديها عدد كبير من الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، لتسهيل إدارة العديد من الأجهزة، يمكن للعديد من المسؤولين الوصول إلى الحل.
بنية LG SuperSign Control+
المراقبة
تُعدّ المراقبة عنصرًا أساسيًا عند تشغيل أجهزة اللافتات الرقمية، حيث توفر مزايا أساسية لإدارة أجهزة اللافتات الرقمية بسلاسة. تعرّف على كيفية مراقبة أجهزة اللافتات الرقمية LG SuperSign Control+.
لوحة تحكم سهلة الاستخدام
توفر لوحة التحكم سهلة الاستخدام للمستخدمين نظرة عامة على المعلومات المتعلقة بأجهزة اللافتات. يتضمن ذلك ملخصًا لحالات الجهاز وتاريخًا للمشكلات. باستخدام الإشارات المرئية مثل الألوان، يمكن للمستخدمين إدراك الحالة الحالية للأجهزة المتصلة بالحل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لوحة التحكّم للمستخدمين تحديد الأجهزة التي تواجه مشكلات متكررة، مما يتيح سرعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحلها.
عرض الصورة المصغرة
تعرض ميزة عرض الصور المصغرة لقطات في الوقت الفعلي للمحتوى الذي يتم تشغيله حاليًا على أجهزة اللافتات. وهذا يمنح المستخدمين عرضًا مباشرًا لما يتم عرضه على الشاشات. من خلال مراقبة الصور المصغّرة، يمكن للمستخدمين التأكد من تشغيل المحتوى بشكل صحيح على اللافتات التي يقومون بتشغيلها.
عتبات التحذير / تنبيهات البريد الإلكتروني
يسمح نظام LG SuperSign Control+ للمستخدمين بتعيين عتبات التحذير المخصصة بناءً على أغراض محددة مثل درجة الحرارة أو مقاييس أخرى. يمكن تكوين هذه العتبات لمجموعات أو فئات مختلفة من الأجهزة. عندما تتجاوز قيمة ما العتبة المحددة، يرسل النظام تلقائيًا إشعارًا بالبريد الإلكتروني إلى المراقب المعين، مما يوفر إبلاغًا فوريًا عن الخطأ. يضمن هذا النهج الاستباقي تنبيه المستخدمين إلى المشكلات المحتملة حتى لو بدا أن الجهاز يعمل بشكل طبيعي. من خلال تلقي إشعارات التحذير المسبق، يمكن للمستخدمين اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة الأعطال المتوقعة وتقليل وقت التعطل.
التحكم في الجهاز
عند تشغيل شاشات عرض اللافتات، من الضروري في كثير من الأحيان التحكم فيها. يوفر نظام LG SuperSign Control+ للمستخدمين القدرة على إدارة أجهزتهم بفعالية، بدءًا من إجراء تعديلات بسيطة على التكوين إلى جدولة إعدادات مختلفة لأوقات مختلفة.
التحكم في الأجهزة المتعددة
تسهّل ميزة LG SuperSign Control+ التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد. عندما يكون هناك العديد من الأجهزة التي تتطلب تغييرات في الإعدادات، يمكنك بسهولة تحديدها جميعًا مرة واحدة وتطبيق التغييرات المجمعة. من خلال الدخول إلى وضع التحديد، يمكنك اختيار أجهزة متعددة وتعديل إعداداتها بكفاءة بطريقة مبسطة.
جهاز التحكم عن بعد
مع نظام LG SuperSign Control+، لديك القدرة على التحكم عن بُعد في شاشات اللافتات المطلوبة. تتيح لك ميزة التحكم عن بُعد هذه ضبط الإعدادات الأساسية، مثل السطوع، من موقع مركزي. وعلاوة على ذلك، يحتفظ نظام LG SuperSign Control+ بسجل لتغييرات الإعدادات، مما يتيح لك العودة بسهولة إلى التكوينات السابقة في حالة حدوث أخطاء أثناء ضبط الإعدادات.
تكوين الجدول الزمني
يوفر نظام LG SuperSign Control+ إمكانية وضع جداول زمنية للتحكم في مختلف جوانب شاشة اللافتات. يمكنك ضبط السطوع والإضاءة الخلفية والتباين والإعدادات الأخرى بناءً على أوقات محددة. تتيح لك هذه المرونة تخصيص العرض وفقًا لبيئة المستخدم أو متطلباته الخاصة. يُعد مستوى سطوع شاشات اللافتات الرقمية عاملاً رئيسياً في تحديد استهلاكها للطاقة. يوفر نظام LG SuperSign Control+ تحكمًا مريحًا متعدد الأجهزة، بما في ذلك جدولة السطوع، مما يساعد على تحسين استهلاك الطاقة.
الإدارة
يمكن أن تكون أدوات الإدارة مفيدة عند إدارة عدد كبير من الأجهزة. يوفر نظام LG SuperSign Control+ أنواعًا أخرى من الإدارة اللازمة لتشغيل شاشات العرض، مثل إدارة الحساب وإدارة السجل، بالإضافة إلى إدارة الجهاز.
إدارة الجهاز
يوفر لك نظام LG SuperSign Control+ إدارة فعالة للأجهزة من خلال السماح لك بتصنيف الأجهزة وتجميعها بناءً على الغرض منها. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند التعامل مع عدد كبير من الأجهزة. يمكنك بسهولة عرض حالة أجهزتك من خلال طريقة عرض القائمة، التي تعرض معلومات أساسية مثل الأرقام التسلسلية وأسماء الطرازات وعناوين IP.
إدارة الحساب
يتمتع نظام LG SuperSign Control+ بالقدرة على دمج ما يصل إلى 3000 جهاز وإدارتها. بالنظر إلى التحدي المتمثل في إدارة عدد كبير من الأجهزة، من الملائم تعيين أذونات مختلفة لمسؤولين مختلفين. يتيح ذلك إدارة أكثر كفاءة وأمانًا للأجهزة من خلال توزيع المسؤوليات بين عدة موظفين معتمدين.
إدارة السجل
يتتبع برنامج LG SuperSign Control+ سجل مشكلات الجهاز وإعداداته مما يسهل إدارة الجهاز بشكل شامل. يمكّن سجل المشكلات من الاستجابة الاستباقية للمشكلات المتكررة على أجهزة محددة. وعلاوة على ذلك، كلما تم إجراء تغييرات على إعدادات الجهاز، يقوم النظام بتسجيلها، مما يوفر مرجعًا قيمًا. هذا يعني أنه حتى في حالة تطبيق إعدادات غير صحيحة، يمكن استعادتها بسهولة بالرجوع إلى سجل المحفوظات، مما يضمن إدارة سلسة وتقليل الأخطاء المحتملة.