إن LG SuperSign Control+ هو حل لإدارة اللافتات داخل الشركة يوفر ميزات التحكم عن بُعد والمراقبة المحسّنة للافتات webOS من LG. وباعتباره حلاً محليًا، فإنه يتطلب بنية تحتية وشبكة تكنولوجيا معلومات خاصة به، ولكنه يمكن أن يدعم التكامل مع ما يصل إلى 3000 شاشة عرض لافتات، مما يجعله مناسباً للشركات التي لديها عدد كبير من الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، لتسهيل إدارة العديد من الأجهزة، يمكن للعديد من المسؤولين الوصول إلى الحل.



