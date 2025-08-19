We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
تعزيز تجربة الضيافة
LG Pro:Centric Direct هو حل قوي لإدارة المحتوى مصمم خصيصًا لمجال الضيافة. تصميمه المرن والقابل للتطوير يسمح للشركات بإدارة شبكات التلفزيون والإشراف عليها بسهولة من موقع مركزي، مما يوفر للضيوف والعملاء تجربة مشاهدة شخصية وتفاعلية وغامرة.
باستخدام LG Pro:Centric Direct، يمكن للفنادق والمنتجعات وغيرها من الشركات تخصيص أجهزة التلفزيون ووضع علامتها التجارية بشعاراتها ورسوماتها ورسائلها الخاصة، بالإضافة إلى تزويد النزلاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التفاعلية مثل خدمة الغرف وتحديثات الطقس والمعلومات حول الفندق.
يمكن لشركات دمج الأنظمة (SI) مراقبة حالة تشغيل المعدات عن بُعد لتقليل الحاجة إلى الزيارات المباشرة لغرف النزلاء. يمكن أيضًا إدارة الأجهزة بكل سهولة، مثل تحديثات البرامج الثابتة.
يمكن للفنادق الحصول على بيانات قيِّمة تتعلق باستخدام العملاء، مما يوفر رؤى لعمليات فعالة. كما يمكن أن يؤدي إنشاء المحتوى السهل والإعلان المخصص إلى زيادة المبيعات.
إدارة المحتوى
تقدم LG Pro:Centric Direct حلاً شاملاً لإدارة المحتوى في قطاع الضيافة يسمح للشركات بتشغيل محتويات مختلفة تُعرَض بكفاءة من خلال تلفزيون الفندق. باستخدام LG Pro:Centric Direct، يمكن للشركات إنشاء محتوى مخصص وتوزيعه بسهولة، مثل معلومات الفعاليات، ومرافق الطوابق، وأدلة الفنادق، من خلال صفحة الترحيب والقنوات الإعلامية الأخرى.
المُحرِّر
باستخدام محرر LG Pro:Centric Direct، يمكن للشركات إنشاء محتوى إعلامي للعملاء بسهولة من خلال التلفزيون التجاري. يتضمن ذلك صفحات الترحيب ومعلومات الفعاليات وأدلة المرافق. يسمح المحرر بتخصيص الخط والصور والنصوص والروابط، ويمكن للشركات تصميم قوالب تعبر عن هويتها وتفردها.
نموذج تصميم مجاني
يُوفِّر 3 نماذج تصميم مجانية مختلفة للشركات التي يمكنها تعديلها لإنشاء المحتوى. يمكن أن يوفر ذلك على الشركات ضغوط ووقت إنشاء محتوى جديد من الصفر.
أدوات الإعلان
تسمح للشركات بإضافة أدوات الإعلان، مثل لافتات الإعلانات والملصقات ورموز QR، إلى المواقع المرغوبة على التلفزيون. يمكن إنشاء هذه الرسائل الإعلانية في شكل صور أو نصوص، ويمكن للشركات جدولة عرضها في أكثر الأوقات فعالية.
إدارة قنوات التلفزيون
تمكين الشركات -مثل الفنادق- من تعيين القنوات التلفزيونية الافتراضية بناءً على فئة مكان الإقامة أو المجموعة المعينة. يسمح النظام بحفظ معلومات القناة ونسخها احتياطيًا على الخادم، والتي يمكن تحميلها وتعيينها لاحقًا حسب الحاجة.
الإدارة الفعالة للمجموعة والإدارة عن بُعد
يمكنك إدارة غرف فندقك بكفاءة وتقديم خدمات مخصصة لتعزيز رضا النزلاء من خلال وظائف إدارة المجموعات والإدارة عن بُعد. يقوم LG Pro:Centric Direct بتجميع الغرف وإدارتها بشكل مختلف بناءً على تصنيف النزلاء أو الغرض من الزيارة. من خلال شبكة IP، يمكن لمديري الفنادق إرسال رسائل وإشعارات مخصصة إلى مجموعات محددة، وتوفير تحديثات البرامج الثابتة، وتعيين صورة البداية وتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون في جميع الغرف. وهذا يعزز كفاءة الإدارة ورضا النزلاء من خلال توفير معلومات مفيدة للنزلاء وتوفير الوقت لموظفي الفندق.
إدارة المجموعات
يُسهّل حل LG Pro:Centric Direct على مديري الفنادق تصنيف الغرف وإدارتها وفقاً لتصنيف النزلاء أو هدف الزيارة. وهذا يمكّنهم من تقديم خدمات مثل الإعلانات والقنوات التلفزيونية والرسائل التلفزيونية التي تم تحسينها لكل مجموعة، وبالتالي توفير قيمة أكبر للعملاء بمحتوى متمايز.
الرسائل والإشعارات المستهدفة
من خلال إدارة المجموعات، يمكن للفنادق توصيل رسائل مخصصة لنزلاء محددين بسهولة تامة، بالإضافة إلى الإعلان من خلال العناوين الفرعية أو اللافتات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عرض العلامات على فترات زمنية محددة في جميع غرف النزلاء أو في غرف محددة.
المراقبة
توفر لوحة التحكم عرضًا شاملاً لنظام تلفزيون الفندق، وتعرض معلومات مهمة مثل أرقام الغرف والأرقام التسلسلية للتلفزيون وعناوين IP وإصدارات البرامج الثابتة. باستخدام هذه المعلومات، يمكن لمديري الفنادق مراقبة إشغال الغرف واستخدام القنوات بسهولة لضمان أفضل تجربة ممكنة للنزلاء.
الإدارة عن بُعد
يمكن ضبط تحديثات البرامج الثابتة وخلفية الفتح وإعدادات التلفزيون عن بُعد من دون زيارة الغرفة، مما يحسّن الكفاءة ويوفر الوقت.
التخطيط التلقائي للغرف
تقوم تلقائيًا بتسجيل بيئة الإعداد المطلوبة للتلفزيون للاتصال بالخادم والاستفادة من الخدمة التفاعلية أثناء التثبيت الأول، مما يوفر عليك الوقت والجهد في الإدخال اليدوي للأرقام التسلسلية للغرفة.
تجربة مستخدم مُحسَّنة
تتخذ العديد من الفنادق اجراءات وتدابير استباقية لتعزيز راحة نزلائها أثناء إقامتهم. وتمتد هذه الاعتبارات لتشمل غرف النزلاء، وتؤخذ في الحسبان عوامل مختلفة لتعزيز تجربة العملاء. في هذا الصدد، يتيح LG Pro:Centric Direct للضيوف الاستمتاع بتجربة مستخدم غنية من خلال التلفزيون داخل الغرفة. دعنا نستكشف كيف يعمل LG Pro:Centric Direct على تعزيز رضا العملاء وتقديم ترفيه محسّن داخل الغرفة.
* خدمة البث السحابي (OTT)
مع خدمة LG Pro:Centric Direct، يمكن للفنادق تزويد النزلاء بخدمة البث السحابي (OTT) المفضلة، مثل "Netflix" أو "YouTube". يجب على الضيوف تسجيل الدخول بحسابهم الخاص، وسيتم تسجيل خروجهم تلقائيًا عند تسجيل الخروج.
* خدمة البث السحابي (OTT): خدمة الوسائط السحابية
** لضمان الوصول السلس إلى خدمة البث السحابي (OTT)، من الضروري التحقق من توفر الطرازات التلفزيونية المتوافقة ونظام إدارة الممتلكات (PMS). بالإضافة إلى ذلك، يُرجى ملاحظة أنه قد تكون هناك بلدان لا تتوفر فيها خدمة البث السحابي (OTT)، لذا يُرجى الاتصال بمكتب المبيعات المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل.
رمز الاستجابة السريعة (QR Code)
يمكن استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) لإنشاء سيناريوهات استخدام مختلفة. يمكن لأصحاب الشركات توجيه المستخدمين إلى صفحة ويب معينة أو الاتصال بشبكة Wi-Fi. تسمح رموز الاستجابة السريعة أيضًا للضيوف بالوصول إلى معلومات أكثر تفصيلاً على هواتفهم الذكية، مما يحسّن من راحة العملاء.
تكامل الخدمات الإضافية
يمكن للنزلاء الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من المعلومات من خلال التلفزيون. من خلال خدمة السفر، يمكن للضيوف استكشاف وشراء منتجات الرحلات المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط التلفزيون بخدمات خارجية لتوفير تحديثات الطقس ومعلومات الطيران.
1-click Service
تعمل خدمة 1-Click service على تحسين راحة النزلاء وكفاءة الإدارة. بنقرة بسيطة على زر الخدمة بالشاشة باستخدام جهاز تحكّم عن بُعد، يمكن للنزلاء طلب مجموعة متنوعة من الخدمات بسهولة، مثل خدمة الغرف، وتنظيف الغرف، وخدمة غسيل الملابس.
مركز الترفيه الشخصي
يمكن للنزلاء الآن الاستمتاع بإقامة أكثر راحة ومتعة بفضل ميزات الترفيه المتخصصة التي نقدمها. يتيح LG Pro:Centric Direct للنزلاء بث محتواهم الترفيهي الشخصي بسلاسة على أجهزة التلفاز داخل الغرف، ما يوفر تجربة ترفيهية سهلة وخالية من التعقيدات. بالإضافة إلى ذلك، يتم ضمان أمان المعلومات الشخصية، حيث يتم تسجيل خروج النزلاء تلقائيًا عند إنهاء إقامتهم، مما يوفر لهم راحة البال طوال فترة الإقامة.
AirPlay
يوفر LG Pro:Centric Direct توافقًا مع خاصية AirPlay*، مما يمكّن مستخدمي iPhone وiPad من الوصول إلى محتواهم داخل الغرفة بسهولة وأمان. توفر هذه الميزة الجديدة اتصالاً سلسًا وخيارات ترفيهية مخصصة لكل نزيل.
* يتوفر الدعم لإصدارات iOS 17.3 والإصدارات الأحدث.
نظام إدارة الممتلكات المحلية
ميزة مسح بيانات الاعتماد توفر للنزلاء تسجيل خروج تلقائي من خدمات البث السحابي (OTT) عند إنهاء الإقامة. لتقديم هذه الخدمة، يُعد التكامل مع نظام إدارة المنشآت الفندقية (PMS) الذي يدير حلول الضيافة وفترة الإقامة أمرًا أساسيًا. مع ذلك، يمكن للفنادق تقديم نفس الخدمة بكل سهولة باستخدام ميزة نظام إدارة المنشآت المحلية المستقل (PMS) في LG Pro:Centric Direct.
أداة عرض البيانات
يوفر LG Pro:Centric Direct لوحة تحكم سهلة الاستخدام تتيح لمديري الفنادق الوصول إلى المعلومات المفيدة، مما يساعدهم على إدارة عملياتهم بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات أفضل بناءً على تفضيلات النزلاء. من خلال لوحة التحكم، يمكن للفندق التعرف على سلوك العملاء، مثل، مدة إقامة النزلاء أو القنوات التي يفضلونها، ويمكن تجميع هذه البيانات لمدة تصل إلى 3 سنوات. يمكن للفنادق تحليل البيانات المتراكمة من تلقاء نفسها لفهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم، مما يسمح لمديري الفنادق بتقديم اقتراحات مناسبة أو إعادة ترتيب القنوات لتناسب تفضيلات النزلاء.
سيناريو الاستخدام
غرف الفنادق
المكان الأكثر استخدامًا هو الفندق. من خلال استخدام حلول من سلاسل الفنادق المحلية أو العالمية، يمكنك إنشاء وإدارة المحتوى الذي يمثل هوية الفندق بشكل فعال.
غرف المنتجعات
إذا كانت هناك عدة مبانٍ داخل المنتجع، يمكنك إنشاء محتويات مختلفة لكل مبنى لتوفير المعلومات الضرورية للعملاء وإدارة العديد من أجهزة التلفزيون في الغرف بكفاءة.
مقصورة السفينة السياحية
في حالة الرحلات البحرية، تُقام فعاليات مختلفة كل يوم، لذلك يجب أن تكون قادرًا على الإعلان بفعالية للأشخاص الموجودين على متن السفينة. يمكنك تحفيز المشاركة العالية للركاب من خلال الترويج المخصص لكل مقصورة.
غرف المستشفيات
من غرف المستشفى العامة إلى غرف كبار الشخصيات، يمكنك إدارة التلفزيون في غرف المستشفى من خلال تجميعها باستخدام هذا الحل، ويمكنك توزيع الإعلانات بسهولة من خلال التلفزيون.