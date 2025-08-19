مع خدمة LG Pro:Centric Direct، يمكن للفنادق تزويد النزلاء بخدمة البث السحابي (OTT) المفضلة، مثل "Netflix" أو "YouTube". يجب على الضيوف تسجيل الدخول بحسابهم الخاص، وسيتم تسجيل خروجهم تلقائيًا عند تسجيل الخروج.



* خدمة البث السحابي (OTT): خدمة الوسائط السحابية

** لضمان الوصول السلس إلى خدمة البث السحابي (OTT)، من الضروري التحقق من توفر الطرازات التلفزيونية المتوافقة ونظام إدارة الممتلكات (PMS). بالإضافة إلى ذلك، يُرجى ملاحظة أنه قد تكون هناك بلدان لا تتوفر فيها خدمة البث السحابي (OTT)، لذا يُرجى الاتصال بمكتب المبيعات المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل.