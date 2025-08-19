حل برمجيات LG SuperSign WB الذي يتحكم في توازن اللون الأبيض لجدار فيديو أو شاشات عرض لافتات قياسية. ستُحدِث LG ثورة في طريقة إدارتك لأعمالك. يتيح LG SuperSign WB إجراء تعديلات سهلة وذكية على جدار الفيديو للحصول على توازن موحد للون الأبيض مع وضعي معايرة. تحقق معايرة كل من المستشعر والكاميرا توازنًا ثابتًا بين اللون الأبيض عبر الشاشات المتصلة، مع معايرة الكاميرا المصممة لتقليل الوقت واستثمار القوى العاملة من خلال عملية بسيطة مؤتمتة.