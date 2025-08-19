We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
حل للتحكم والسيطرة
توازن اللون الأبيض في الشاشات الإعلانية
حل برمجيات LG SuperSign WB الذي يتحكم في توازن اللون الأبيض لجدار فيديو أو شاشات عرض لافتات قياسية. ستُحدِث LG ثورة في طريقة إدارتك لأعمالك. يتيح LG SuperSign WB إجراء تعديلات سهلة وذكية على جدار الفيديو للحصول على توازن موحد للون الأبيض مع وضعي معايرة. تحقق معايرة كل من المستشعر والكاميرا توازنًا ثابتًا بين اللون الأبيض عبر الشاشات المتصلة، مع معايرة الكاميرا المصممة لتقليل الوقت واستثمار القوى العاملة من خلال عملية بسيطة مؤتمتة.
الهيكل
الميزات الرئيسية
التفاصيل
المعايرة اليدوية
حتى إذا لم يكن المستخدم خبيرًا، توفر المعايرة اليدوية بيئة تحرير سهلة من خلال تمكين المستخدمين من ضبط توازن اللون الأبيض من خلال واجهة المستخدم في LG.
معايرة المستشعر
تعتمد معايرة المستشعر على خوارزمية LG الفريدة للحصول على جودة فائقة. وتدعم المستشعرات العامة في الأسواق وتراعي بيئة التركيب.