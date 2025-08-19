About Cookies on This Site

SuperSign WB

* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.

حل للتحكم والسيطرة
توازن اللون الأبيض في الشاشات الإعلانية

حل برمجيات LG SuperSign WB الذي يتحكم في توازن اللون الأبيض لجدار فيديو أو شاشات عرض لافتات قياسية. ستُحدِث LG ثورة في طريقة إدارتك لأعمالك. يتيح LG SuperSign WB إجراء تعديلات سهلة وذكية على جدار الفيديو للحصول على توازن موحد للون الأبيض مع وضعي معايرة. تحقق معايرة كل من المستشعر والكاميرا توازنًا ثابتًا بين اللون الأبيض عبر الشاشات المتصلة، مع معايرة الكاميرا المصممة لتقليل الوقت واستثمار القوى العاملة من خلال عملية بسيطة مؤتمتة.

الهيكل

قبل المعايرة، الرقم التسلسلي، معايرة المستشعر، المستشعر، معايرة الكاميرا، كاميرا DSLR، بعد المعايرة

الميزات الرئيسية

المعايرة التلقائية

ضبط توازن اللون الأبيض بسهولة مع إجراء بعض التغييرات على الإعدادات

دقة عالية

مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مضبوطة بدقة مثل الخبراء

مُحسّنة لجدار الفيديو

يمكن إجراء معايرة جدار الفيديو بسهولة عبر واجهة مستخدم المُعالج

التفاصيل

المعايرة اليدوية

حتى إذا لم يكن المستخدم خبيرًا، توفر المعايرة اليدوية بيئة تحرير سهلة من خلال تمكين المستخدمين من ضبط توازن اللون الأبيض من خلال واجهة المستخدم في LG.

معايرة المستشعر

تعتمد معايرة المستشعر على خوارزمية LG الفريدة للحصول على جودة فائقة. وتدعم المستشعرات العامة في الأسواق وتراعي بيئة التركيب.

معايرة الكاميرا

يمكن التقاط صورة لجدار فيديو، على غرار نقطة مراقبة البشر، ومعايرتها للعديد من الشاشات في نفس الوقت.