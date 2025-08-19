About Cookies on This Site

يقف مسافر في صالة مطار ويتفقد هاتفه أثناء النظر إلى لوحة رقمية للمغادرة تعرض جداول الرحلات. يُبرز المشهد الاستخدام العصري والفعّال للشاشات لتحديثات الوقت الفعلي.

* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.

نعدك براحة بال لا تنتهي

بالطبع، يوجد العديد من خطط الخدمة من مختلف العلامات التجارية للاختيار من بينها، غير أننا على ثقة من أن LG ExtendedCare هي التي تتفهم حقًا احتياجاتك وتجعل حياتك أسهل.

اتصل بنا

تبدأ القيمة الحقيقية لشركة LG بعد الشراء

ضمان أطول
تجلب لك الراحة

مع تطور الشاشات الرقمية، ترتفع الأسعار أيضًا. تساعدك الضمانة الممتدة من LG في الحفاظ على أصولك الثمينة في أفضل حالاتها.

حل المشكلات
بأسرع وقت ممكن

سيصل فريق خدمة LG إليك في يوم العمل التالي* حسب خطة التغطية التي تختارها، مما يقلل فترة التوقف ويعيد الأمور للعمل بسرعة.

اترك الأمر لـ
خبرائنا

سيهتم فنيو الخدمة المعتمدون وذوو الخبرة من LG بجميع التفاصيل، من الإصلاح وحتى إعادة التركيب.

* قد يختلف مفهوم "يوم العمل التالي" (NBD) من دولة إلى أخرى. * يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. * يُرجى الاستفسار من قسم مبيعات LG المحلي عن برنامج LG ExtendedCare.

LG ExtendedCare
تقديم خدمات حصرية لأعمالك التجارية

رسم بياني يعرض ميزات خدمة LG ExtendedCare: قطع غيار معتمدة، فنيون معتمدون، شحن بدون عناء، أسعار تنافسية، استبدال في يوم العمل التالي، وخطط متعددة السنوات. مصحوب بصورة لغرفة تحكم تحتوي على شاشات متقدمة لعرض البيانات.

* يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. يُرجى الاستفسار من قسم مبيعات LG المحلي عن برنامج LG ExtendedCare.

خطط تُلبي احتياجاتك

مخطط مقارنة لخطط خدمة LG: "خدمة القفاز الأبيض مع الاستبدال السريع"، "خدمة الاستبدال السريع"، و"خدمة الضمان الممتد". تتضمن المزايا فنيين معتمدين من LG، وخدمة التبديل السريع في يوم العمل التالي لتقليل فترة التوقف، وحماية ممتدة تصل إلى 5 سنوات للقطع والصيانة. يوضح الخط الزمني خيارات تمديد الضمان بما يتجاوز الثلاث سنوات القياسية.

* تستند المعلومات أعلاه إلى المعايير العامة. يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. * خدمة يوم العمل التالي (NBD): خدمة يوم العمل التالي * يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. يُرجى سؤال مبيعات LG المحلية عن نطاق الخدمة التفصيلي.