We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
نعدك براحة بال لا تنتهي
بالطبع، يوجد العديد من خطط الخدمة من مختلف العلامات التجارية للاختيار من بينها، غير أننا على ثقة من أن LG ExtendedCare هي التي تتفهم حقًا احتياجاتك وتجعل حياتك أسهل.
تبدأ القيمة الحقيقية لشركة LG بعد الشراء
ضمان أطول
تجلب لك الراحة
مع تطور الشاشات الرقمية، ترتفع الأسعار أيضًا. تساعدك الضمانة الممتدة من LG في الحفاظ على أصولك الثمينة في أفضل حالاتها.
حل المشكلات
بأسرع وقت ممكن
سيصل فريق خدمة LG إليك في يوم العمل التالي* حسب خطة التغطية التي تختارها، مما يقلل فترة التوقف ويعيد الأمور للعمل بسرعة.
* قد يختلف مفهوم "يوم العمل التالي" (NBD) من دولة إلى أخرى. * يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. * يُرجى الاستفسار من قسم مبيعات LG المحلي عن برنامج LG ExtendedCare.
LG ExtendedCare
تقديم خدمات حصرية لأعمالك التجارية
* يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. يُرجى الاستفسار من قسم مبيعات LG المحلي عن برنامج LG ExtendedCare.
خطط تُلبي احتياجاتك
* تستند المعلومات أعلاه إلى المعايير العامة. يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. * خدمة يوم العمل التالي (NBD): خدمة يوم العمل التالي * يرجى ملاحظة أن الشروط والأحكام قد تختلف من دولة إلى أخرى. يُرجى سؤال مبيعات LG المحلية عن نطاق الخدمة التفصيلي.