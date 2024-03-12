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شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)

21HK512D-W

شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)

()
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
  • LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W
LG شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536), 21HK512D-W

الميزات الرئيسية

  • شاشة IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل
  • DICOM الجزء 14
  • مستشعر الإنارة التلقائي
  • المعايرة الذاتية وعن بُعد
  • السطوع (نموذجي) 1000 شمعة/م²
المزيد
تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
شاشة IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل

جودة صورة دقيقة

تسهل شاشة IPS الملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل مع سطوع 1000 شمعة/م² عرض الصور التشخيصية من CR وDR من خلال تقديم صور دقيقة وعالية الجودة. تتيح شاشة التشخيص 21HK512D للمهنيين الطبيين التمييز بسهولة حتى في التفاصيل الدقيقة.

صورة موثوقة للتشخيص

تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
DICOM الجزء 14

صور مستقرة بتدرج الرمادي

يسمح معيار DICOM الجزء 14 جاما بالتشخيص الدقيق لأنه يضبط مستويات التدرج الرمادي للصور الطبية المستلمة من أنواع مختلفة من أجهزة التقاط الصور. بالإضافة إلى ذلك، يقوم جدول البحث ذو 18 بت أيضًا بعمل صورة محسّنة ودقيقة بتدرج الرمادي، مما يسهل الانتقال بين قيم جدول البحث (LUT).

*الصورة لغرض التوضيح فقط.

تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
مستشعر الإنارة التلقائي

ثبات تلقائي للسطوع

يقيس مستشعر الإنارة التلقائية ثبات سطوع الإضاءة الخلفية ويعوض تلقائيًا تقلبات السطوع الناتجة عن التقادم من أجل عرض ثابت باستمرار أثناء عمر الاستخدام.

*الصورة لغرض التوضيح فقط.

عمل إنتاجي وفعّال

تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
المعايرة الذاتية وعن بُعد

تحسين الإنتاجية

تساعد المعايرة الذاتية وعن بُعد المدمجة في 21HK512D على زيادة الإنتاجية والكفاءة للمهنيين الطبيين. إذ تقوم بتحويل الصور الطبية إلى صورة أكثر ملاءمة لمساعدة الطاقم الطبي على إجراء التشخيص المناسب.

*الصورة لغرض التوضيح فقط.

طباعة

كل المواصفات

الشاشة

  • Size (Inch)

    21.3 بوصة

  • Size (cm)

    54.102 سم

  • الدقة

    2048 × 1536

  • نوع اللوحة

    IPS

  • تكنولوجيا الإضاءة الخلفية

    LED

  • نوع الإضاءة الخلفية

    Edge

  • Aspect Ratio

    4:3

  • Pixel Pitch

    0.2115 (أفقي) × 0.2115 (رأسي)

  • السطوع

    1000 شمعة/م² (نموذجي)

  • السطوع الذي تمت معايرته

    500 شمعة/م²

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07G

  • بت الألوان

    10 بت

  • نسبة التباين

    1100:1

  • نسبة التباين_النوع

    1400:1

  • نسبة التباين مع DFC

    ميجا

  • وقت الاستجابة

    30ms

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º (R/L), 178º (U/D)

  • Surface Treatment

    مكافحة اللمعان

FEATURES

  • معايرة HW

    نعم

  • سطوع تلقائي

    نعم

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    18 دولة، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، البرتغالية، البولندية، الروسية، اليونانية، الصينية، اليابانية، الكورية، الأوكرانية، البرتغالية (البرازيلية)، الصينية التقليدية، الهندية

التوصيل

  • DVI

    نعم

  • DVI (تردد رأسي)

    60

  • DVI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    2048 × 1536 عند 60 هرتز

  • منفذ الشاشة

    نعم (1 لكل وحدة)

  • DP (تردد رأسي)

    60

  • DP (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)

    2048 × 1536 عند 60 هرتز

  • منفذ USB لنقل البيانات

    نعم (1 لكل وحدة)

  • منفذ USB لنقل البيانات

    نعم (2لكل وحدة)

  • [الموقع]

    سفلي

الطاقة

  • النوع

    الطاقة الداخلية (LIPS)

  • AC Input

    100-240Vac, 50/60Hz

  • مخرج DC

    24 فولت 4.17 أمبير

  • Power Consumption (Typ.)

    85 واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    100 واط

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    أقل من 6.5 واط

  • Power Consumption (DC Off)

    أقل من 6.5 واط

MECHANICAL

  • تصميم بلا حدود

    عادي

  • اللون (الخزانة الأمامية)

    Black

  • اللون (الغلاف الخلفي)

    Black

  • اللون (هيكل الحامل)

    Black

  • اللون (قاعدة الحامل)

    Black

  • Display Position Adjustments

    إمالة/ارتفاع/محوري

  • إمالة

    -5 ~ +35 º(±3)

  • الدوران

    0~355±5

  • نطاق الارتفاع

    0 ~ 130 مم

  • الارتفاع لأسفل

    71.3

  • المحور

    90º

  • قابلة للتعليق على الجدار

    100 x 100 mm

  • قاعدة قابلة للفصل

    نعم

  • حامل OneClick

    نعم

DIMENSIONS/WEIGHT

  • Dimension with Stand (W x H x D)

    21.8 بوصة × 20.2 بوصة × 9.4 بوصات / 553.8 × 512.9 × 240 مم

  • Dimension without Stand (W x H x D)

    21.8 بوصة × 13.1 بوصة × 2.7 بوصة / 553.8 × 333.1 × 67.6 مم

  • Dimension in Shiping (W x H x D)

    34.6 بوصة × 18.7 بوصة × 7.6 بوصات / 626 × 474 × 194 مم

  • Weight with Stand

    13.4 رطلاً / 6.1 كجم

  • Weight without Stand

    8.8 أرطال / 4 كجم

  • Weight in Shipping

    يحدد لاحقًا

  • حشو البليت (20 قدمًا / 40 قدمًا / 40 قدمًا HC)

    440/928/1008

قياسي

  • UL (cUL)

    نعم

  • CB

    نعم

  • FCC-B

    نعم

  • CE

    نعم

  • CCC (للصين)

    نعم

  • MFDS (لجمهورية كوريا)

    نعم

  • ERP

    نعم

  • Windows

    نعم

  • ROHS‏، REACH

    نعم

  • خالية من PVC

    نعم

  • VCCI (لليابان)

    نعم

الملحق

  • المحول (اللون)

    Black

  • سلك الطاقة (اللون/الطول)

    أسود / 3 م

  • DVI-D

    نعم

  • DVI-D (اللون/الطول)

    أسود / 3 م

  • منفذ الشاشة

    نعم

  • منفذ الشاشة (اللون/الطول)

    أسود / 3 م

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