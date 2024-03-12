شاشة العمليات الجراحية LCD IPS مقاس 32 بوصة بدقة 4K (3840 × 2160) تدعم ما يصل إلى 4PBP وPIP وHDR10، مقاومة للغبار ومقاومة للماء

تدعم شاشة 32HL710S ما يصل إلى 4PBP وPIP والمنافذ الموسّعة لتمكين عرض الصور من أجهزة متعددة على شاشة واحدة، وقد تزيل الحاجة إلى شاشة ثانية. على سبيل المثال، يمكن أن تعرض الشاشة المركّبة مقطع فيديو للتنظير الداخلي وصورًا للعلامات الحيوية وصورًا فلوروسكوبية.

