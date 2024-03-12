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شاشة العمليات الجراحية LCD IPS مقاس 32 بوصة بدقة 4K (3840 × 2160) تدعم ما يصل إلى 4PBP وPIP وHDR10، مقاومة للغبار ومقاومة للماء

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة العمليات الجراحية LCD IPS مقاس 32 بوصة بدقة 4K (3840 × 2160) تدعم ما يصل إلى 4PBP وPIP وHDR10، مقاومة للغبار ومقاومة للماء

32HL710S-W

شاشة العمليات الجراحية LCD IPS مقاس 32 بوصة بدقة 4K (3840 × 2160) تدعم ما يصل إلى 4PBP وPIP وHDR10، مقاومة للغبار ومقاومة للماء

شاشة كبيرة للدقة الجراحية1
شاشة عرض جراحية بدقة 4K

شاشة عرض كبيرة للدقة الجراحية

توفر الشاشة الجراحية العالية الدقة بدقة 4K من إل جي الدقة وسهولة الاستخدام والموثوقية لإجراء جراحة دقيقة.
الدقة مع المشاهدة الواسعة1
شاشة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 4K

الدقة مع المشاهدة الواسعة

مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 31.5 بوصة بدقة 4K، توفر هذه الشاشة الجراحية من إل جي دقة الصورة والثقة البصرية حتى عندما يكون الفريق الجراحي ينظر خارج المحور. تقلل زاوية الرؤية العريضة الحقيقية البالغة 178 درجة من خطر سوء الفهم وتساعد على تحقيق نتائج فعالة.

*الصورة لأغراض التوضيح فقط.

sRGB بنسبة 115% (المساحة)، أكثر من 99% (التغطية)1

sRGB بنسبة 115% (المساحة)، أكثر من 99% (التغطية)

بدعم من sRGB بنسبة 115% (المساحة) وأكثر من 99% (التغطية)، بالإضافة إلى معيار DICOM الجزء 14 لتدرج الرمادي، تم تصميم الشاشة الجراحية 32HL710S للتعرف الدقيق على الألوان وإدراك العمق أثناء الجراحة التوسعية. إنها حل ممتاز لدقة الصورة الحرجة في الوقت الفعلي.

استقرار السطوع1

استقرار السطوع

تحافظ الشاشة الجراحية LG 32HL710S على سطوع ثابت ومتسق. يقيس مستشعر الإنارة التلقائي بعناية الإضاءة الخلفية للشاشة وظروف الإضاءة المحلية، ويحسّن سطوع الشاشة للإجراء الجراحي.

*الصورة لأغراض التوضيح فقط.

تدعم HDR101

تدعم HDR10

الشاشة الجراحية من إل جي بدقة 4K متوافقة مع الأجهزة الطبية التي تدعم HDR مثل كاميرات التنظير الداخلي. فهي توفر صورًا بألوان زاهية بمستويات وتباين دقيق للون الأسود وتفاصيل واضحة في المناطق المضيئة والظلال.

*الصورة لأغراض التوضيح فقط.

إشارات متعددة على شاشة واحدة1
PBP وPIP ومدخلات متعددة

إشارات متعددة على شاشة واحدة

تدعم شاشة 32HL710S ما يصل إلى 4PBP وPIP والمنافذ الموسّعة لتمكين عرض الصور من أجهزة متعددة على شاشة واحدة، وقد تزيل الحاجة إلى شاشة ثانية. على سبيل المثال، يمكن أن تعرض الشاشة المركّبة مقطع فيديو للتنظير الداخلي وصورًا للعلامات الحيوية وصورًا فلوروسكوبية.
البحث عن عرض التشغيل المثالي1

المرآة والدوران

البحث عن عرض التشغيل المثالي

تتمتع شاشة 32HL710S بوظائف المرآة والتدوير التي تساعد الجراح على تعيين عرض الصورة الأمثل لتحسين الكفاءة والراحة أثناء العمليات. يمكن للمرء تحديد صورة مستديرة 180 درجة أو صورة معكوسة للإجراء.

مقاومة الغبار والماء1

مقاومة الغبار والماء

تتمتع شاشة 32HL710S بتصنيف IP35 في المقدمة وIP32 في الخلف للمساعدة في ضمان الحماية من ملامسة الماء والدم والسوائل والملوثات الأخرى. تتميز هذه الشاشة الجراحية بتصميم بدون مروحة وهي مصممة لسهولة التنظيف والتطهير.

طباعة

كل المواصفات

طَاقَة

  • مدخل الطاقة

    100~240V (50/60Hz)

  • مخرج DC

    19V, 6.32A

  • استهلاك الطاقة(DC Off)

    اقل من 0.3W

  • استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

    120W

  • النوع

    طاقة خارجية (محول)

SW طلب

  • تحكم مزدوج

    لا

  • LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

    نعم

  • Qubyx

    لا

ميكانيكيا

  • تصميم بدون حواف

    عادي

  • تعديل شاشة العرض

    لا

  • تحويل الطاقة الميكانيكية

    نعم

  • قاعدة بضغطة واحدة

    لا

  • جدار بطاولة متحركةmm

    200 x 100 & 100 x 100

الأبعاد والأوزان

  • الوزن خلال الشحن[kg]

    17.4

  • الوزن بدون الحامل [kg]

    12.4

  • الوزن مع الحامل [kg]

    لا

شاشة العرض

  • الأبعاد

    16:9

  • الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    800

  • اللون Bit

    10bit

  • تسلسل الألوان (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • معدل التباين (Typ.)

    1000:1

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • الوضوح

    3840 x 2160

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • المقاس [Inch]

    31.5

  • نوع سطح الشاشة

    Protection Glass(1.6t, Anti-Reflection, Anti-fingerprint)

  • زاوية الرؤيا (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

اكسسوارات

  • محولات

    نعم

  • تقرير المعايرة

    نعم

  • مدخل الديسبلاي

    نعم

  • DVI-D (لون/طول)

    لا

  • D-Sub

    لا

  • HDMI (لون/طول)

    نعم

  • حبل القوة

    نعم

  • USB3.0 مصدر السلك

    لا

عادي

  • CE

    نعم

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    نعم

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    نعم

  • FDA

    Class I

  • GMP

    نعم

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    نعم

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    نعم

  • IP(Front/Except for front)

    IP35/IP32

  • ISO13485

    نعم

  • KC (for Rep. of Korea)

    لا

  • KGMP

    نعم

  • MFDS

    نعم

  • REACH

    نعم

  • RoHS

    نعم

  • UL (cUL)

    نعم

  • Vandal-proof

    IK06

  • WEEE

    نعم

الاتصال

  • 12G-SDI

    لا

  • 3G-SDI

    نعم

  • مكونات (جودة الصورة)

    لا

  • تركيب (جودة الصورة)

    لا

  • Daisy Chain

    لا

  • DisplayPort

    نعم(In 1ea / Out 1ea)

  • DVI-D

    نعم(In 1ea / Out 1ea)

  • D-Sub

    لا

  • HDMI

    نعم(1ea)

  • مخرج سماعات الرأس

    لا

  • RS-232

    نعم

  • s-فيديو

    لا

  • Thunderbolt

    لا

  • USB مخارج

    YES(1ea/ver2.0)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver2.0)

سمات

  • تعديل حساس الانارة

    لا

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • الوضوح الخارق+

    نعم

  • ثبات اللون الاسود

    نعم

  • ثبات الاضائة

    نعم

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • DICOM Compliant

    نعم

  • محول تجاوز الفشل

    نعم

  • امان من الرمش

    نعم

  • تركيز المنظر

    لا

  • الحساس الامامي

    لا

  • HDR 10

    نعم

  • HDR Effect

    نعم

  • Hot Key

    نعم (2 مفاتيح)

  • HW معايرة

    HWالمعايرة الجاهزة

  • الاضاءة

    لا

  • نمط اضاءة الصندوق

    لا

  • Pathology Mode

    لا

  • PBP

    2PBP/3PBP/4PBP

  • PIP

    نعم

  • مستشعر الوجود

    لا

  • نمط القراءة

    لا

  • الوضوح ووضع المراه

    نعم

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