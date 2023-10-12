السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة

LG One:Quick Share عبارة عن حل لمشاركة الشاشات لاسلكيًا ويتوفر من خلال سلسلة شاشات LAEC ووحدة البث عبر USB وتطبيقها. يمكنك ببساطة مشاركة شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة العرض باستخدام زر وصلة USB الموجود فيها وتقنية Wi-Fi المدمجة*، ويمكنك تعديل قيم الإعدادات الأساسية (مستوى الصوت، وضع الصورة، السطوع التلقائي، إلخ) في الشاشة المتصلة من دون جهاز تحكم عن بُعد. كما أن وضع الاجتماع المكتبي** يساعدك على عرض جدول الأعمال والملاحظات قبل أن يبدأ الاجتماع.

