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Single Package, S.PKG_Cooling Only, 20Ton

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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Single Package, S.PKG_Cooling Only, 20Ton

AK-Q270LC01 ADGGIBR

Single Package, S.PKG_Cooling Only, 20Ton

()
  • LG Single Package مع قنوات مربعة الشكل على الجوانب اليمنى من الواجهة الأمامية.
LG Single Package مع قنوات مربعة الشكل على الجوانب اليمنى من الواجهة الأمامية.

الميزات الرئيسية

  • تأثير توفير الطاقة من خلال التبريد والتدفئة على حد سواء
  • قدرة أكبر ومتانة الضاغط مع 18 عامًا من تقنية العاكس LG Inverter
  • ضاغط يتكيف مع البيئة المحيطة، ويتمتع بأقصى قدر من كفاءة الطاقة
  • تحكُّم مزدوج الاستشعار للتشغيل الاقتصادي والمريح
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أداء فريد

لا يتطلب LG Inverter Single Package تركيبًا إضافيًا لتوفير التدفئة والتبريد معًا. يقوم الضاغط بضبط إنتاجه وفقًا للبيئة المحيطة، مما يقلل من تكاليف الطاقة1) ويزيد من كفاءة الطاقة إلى أقصى حد.

محرك Direct Drive للراحة والملاءمة

يتميز محرك Direct Drive Fan Motor بالضغط الساكن العالي، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الضغط الكهرومغناطيسي. وهو سهل الإدارة لأنه لا يحتاج إلى تشحيم منتظم، ويمكن ضبط عدد الدورات في الدقيقة عبر جهاز التحكم عن بُعد.

سهولة التثبيت والصيانة

صُمم مكيف LG Single Package بسهولة التركيب والصيانة، حيث يتميز بأبواب مفصلية سهلة الوصول ومبادل حراري بزعانف سوداء (Black Fin)، مصمم خصيصًا للأداء الأمثل في البيئات المسببة للتآكل.

تحكم سهل

وحدة التحكم في مكيف LG Inverter Single Package تتميز بواجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام وتدعم إدارة ما يصل إلى 16 وحدة مع التحكم في المجموعة.2) كما أنها متوافقة مع البوابات التي تدعم بروتوكولات مختلفة.

1. قد تختلف التكلفة حسب البيئة والمنطقة.

2. قد تختلف السعة القصوى حسب المواصفات في منطقتك.

طباعة

كل المواصفات

إمداد الطاقة

  • الحالة رقم 1

    400, 3, 50/60

  • الحد الأقصى لنطاق الجهد (الحالة 1) (V)

    342 ~ 456V

القدرة الاسمية

  • القدرة الاسمية (RT)

    20

قدرة التبريد

  • صافي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kW)

    30.50~70.00~90.30

  • صافي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kcal/h)

    26,210~60,480~77,610

  • صافي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    104,000~240,000~308,000

  • الإجمالي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kW)

    32.50~72.30~92.30

  • الإجمالي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kcal/h)

    27,950~62,220~79,350

  • الإجمالي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    110,900~246,900~314,900

مدخل الطاقة

  • التبريد (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kW)

    11.90~21.30~32.10

الكفاءة

  • مُعدل كفاءة الطاقة "EER"‏ (Btu / Wh)

    11.3

  • مُعدل كفاءة الطاقة المُدمج "IEER"‏ (Btu / Wh)

    19

المروحة الخارجية

  • النوع

    Propeller Fan

  • القطر (mm(inch))

    680(26-25/32)

  • معدل تدفق الهواء (اسمي) (㎥/min x No.)

    105 x 4

  • اتجاه التصريف

    Top

محرك المروحة الخارجية

  • Drive

    BLDC Inverter

  • Output (W x No.)

    900 x 4

المروحة الداخلية

  • النوع

    Plug Fan

  • القطر (mm(inch))

    630(25)

  • معدل تدفق الهواء (اسمي) (㎥/min)

    227

محرك المروحة الداخلية

  • المحرك

    BLDC Inverter

  • الإخراج (HP x No.)

    10 x 1

PRE-FILTER (قابل للغسل)

  • عدد (لكل جهاز)

    2

  • الحجم (W x H x D) (inch)

    75 x 20 x 0.28

2 فلتر (دقة الحقل)

  • عدد (لكل جهاز)

    6

  • الحجم (W x H x D) (inch)

    25 x 20 x 2

الضاغط(#1، A CYCLE)

  • النوع

    HSS DC SCROLL

  • ناتج المحرك (W x No.)

    5,500 x 1

  • نوع الزيت

    FW68D(PVE)

  • كمية شحن الزيت (cc x No.)

    1,500 x 1

الضاغط(#2، B CYCLE)

  • النوع

    HSS DC SCROLL

  • ناتج المحرك (W x No.)

    5,500 x 1

  • نوع الزيت

    FW68D(PVE)

  • كمية شحن الزيت (cc x No.)

    1,500 x 1

السلك الخارجي

  • الصفوف × الأعمدة × FPI

    (3×52×16)×2

  • نوع المروحة

    Wide Louver Plus

  • حجم الأنبوب (القطر الخارجي) (mm(inch))

    7(9/32)

  • مساحة الوجه (㎡)

    4.5

السلك الداخلي

  • الصفوف × الأعمدة × FPI

    (4×44×18)×2

  • نوع المروحة

    LG Louver

  • حجم الأنبوب (القطر الخارجي) (mm(inch))

    9.52(3/8)

  • مساحة الوجه (㎡)

    2.01

الأبعاد

  • الصافي (W x H x D) (mm)

    2,230 x 1,242 x 3,520

الوزن

  • الصافي (kg)

    940

مادة التبريد

  • النوع

    R410A

  • الكمية المشحونة مسبقًا (دائرة A) (kg)

    9

  • الكمية المشحونة مسبقًا (دائرة B) (kg)

    9

  • نوع التحكم

    EEV

معدل إزالة الرطوبة

  • معدل إزالة الرطوبة (ℓ/h)

    24.1

حجم وصلة التصريف

  • حجم وصلة التصريف (inch)

    Male NPT 1"

مستوى ضغط الصوت

  • التبريد / التدفئة (dB(A))

    77.0 / -

الخصائص الكهربائية

  • أمبير الدائرة الصغرى (MCA) (A)

    88

  • أمبير الصمامات القصوى (MFA) (A)

    100

  • أمبير الحمل المقدر (A)

    58.8

  • محرك المروحة الخارجية_أمبير الحمل الكامل (FLA) (A)

    8

  • محرك المروحة الداخلية_أمبير الحمل الكامل (FLA) (A)

    6.5

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