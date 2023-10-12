*خضع أداء مجموعة تنقية الهواء في تقليل الغبار الناعم لاختبارات TUV Rheinland عن طريق التخلص من كلوريد البوتاسيوم في منطقة محصورة بمساحة 4 م × 2.5 م × 3 م وإبقاء الجهاز (رقم الطراز PAH-TxPyMz, PTAHMP) يعمل لمدة عشر (10) دقائق، وكانت النتيجة تقليل الغبار الناعم بحجم 50 نانومتر و100 نانومتر بنسبة 99.9% (اعتمد الاختبار على معيار التجارب الكوري SPS-KACA002-132: 2018). قد تختلف النتائج بحسب البيئة.

**خضع أداء التخلص من البكتيريا المحمولة جوًا لاختبارات TUV Rheinland عن طريق حقن بكتيريا المكورات العنقودية البشرية (1 × 105 وحدات عد مستعمرات (CFU)) في منطقة محصورة بمساحة 60 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ستين (60) دقيقة، وكانت النتيجة قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.

***خضع أداء التخلص من الفيروسات المحمولة جوًا لاختبارات TUV Rheinland عن طريق حقن فيروس Phi-X174 في منطقة محصورة بمساحة 30 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ثلاثين (30) دقيقة، وكانت النتيجة قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.