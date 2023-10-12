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وحدة كاسيت السقف
توفر وحدة كاسيت السقف LG بيئة مريحة ومبهجة بلمسة جمالية، وهو ما يجعلها خيار تكييف الهواء المثالي لأعمالك. وتعمل وحدات LG الداخلية من نوع الكاسيت على تنقية الهواء أيضًا للحصول على بيئة منعشة وصحية أكثر.
لماذا وحدة كاسيت السقف LG؟
تملأ وحدة كاسيت السقف LG الغرفة بهواء أكثر صحة وبرودة بفضل مجموعة تنقية الهواء عبر 5 خطوات فلترة.
*يمكن شراء مجموعة تنقية الهواء بصورة اختيارية.
الخطوة 1
الفلتر الأولي
فلترة الغبار الناعم.
الخطوة 2
كهربة الغبار
تزيد من القوة الكهروستاتيكية للجسيمات. تُحسن كفاءة الفلتر في حجز الجسيمات.
الخطوة 3
الفلتر مقاس 1.0 بيكومتر
يحجز حتى 99% من الغبار الناعم وفائق النعومة.
الخطوة 4
فلتر إزالة الروائح
تزيل تقنية امتصاص الغاز عالية الكفاءة الروائح الكريهة والغازات الضارة.
الخطوة 5
المؤين
إبطال فاعلية البكتيريا والجراثيم.
*خضع أداء مجموعة تنقية الهواء في تقليل الغبار الناعم لاختبارات TUV Rheinland عن طريق التخلص من كلوريد البوتاسيوم في منطقة محصورة بمساحة 4 م × 2.5 م × 3 م وإبقاء الجهاز (رقم الطراز PAH-TxPyMz, PTAHMP) يعمل لمدة عشر (10) دقائق، وكانت النتيجة تقليل الغبار الناعم بحجم 50 نانومتر و100 نانومتر بنسبة 99.9% (اعتمد الاختبار على معيار التجارب الكوري SPS-KACA002-132: 2018). قد تختلف النتائج بحسب البيئة.
**خضع أداء التخلص من البكتيريا المحمولة جوًا لاختبارات TUV Rheinland عن طريق حقن بكتيريا المكورات العنقودية البشرية (1 × 105 وحدات عد مستعمرات (CFU)) في منطقة محصورة بمساحة 60 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ستين (60) دقيقة، وكانت النتيجة قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.
***خضع أداء التخلص من الفيروسات المحمولة جوًا لاختبارات TUV Rheinland عن طريق حقن فيروس Phi-X174 في منطقة محصورة بمساحة 30 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ثلاثين (30) دقيقة، وكانت النتيجة قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.
*سيبدأ استخدام Safe plus insulation في الأجهزة اعتبارًا من مايو 2021. يرجى الاتصال بمكتب LG المحلي لديك للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات.
هواء صحي للمساحات الكبيرة
يغطي الهواء المُنقى مساحة أكبر حتى من مساحة الهواء المبرد. يمكن أن تغطي مساحة الهواء المُنقى ما يصل إلى 147 مترًا مربعًا لتوفير بيئة نظيفة وصحية حتى في المساحات الرأسية الكثيفة مثل رياض الأطفال والمدارس ومراكز التسوق.
*يمكن شراء مستشعر اكتشاف تواجد الأشخاص بصورة اختيارية.
حجم صغير
ا يوفر التصميم الرقيق والصغير لوحدة الكاسيت رباعية الاتجاهات الذكية المساحة فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من تكلفة التركيب. وقد تم تصميمها بطريقة تجعلها تناسب معظم تصميمات المباني والمساحات المختلفة.
التحكم المستقل في الريش
تستخدم ميزة تشغيل الريش المستقلة محركات متدرجة منفصلة، وهو ما يتيح التحكم في كل الريش الأربع بشكل مستقل.