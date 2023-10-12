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وحدة كاسيت السقف

توفر وحدة كاسيت السقف LG بيئة مريحة ومبهجة بلمسة جمالية، وهو ما يجعلها خيار تكييف الهواء المثالي لأعمالك. وتعمل وحدات LG الداخلية من نوع الكاسيت على تنقية الهواء أيضًا للحصول على بيئة منعشة وصحية أكثر.

تشغيل سلس مع حركة ديناميكية1

الميزات
الميزات
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لماذا وحدة كاسيت السقف LG؟

تملأ وحدة كاسيت السقف LG الغرفة بهواء أكثر صحة وبرودة بفضل مجموعة تنقية الهواء عبر 5 خطوات فلترة.

 

أيقونة

مجموعة تنقية الهواء

أيقونة

تنقي من الغبار والبكتيريا والفيروسات

أيقونة

معتمدة من

تنقية هواء تعزز الأجواء الصحية في المساحات الداخلية

تنقية هواء تعزز الأجواء الصحية في المساحات الداخلية

يزيل نظام تنقية الهواء القوي المكون من 5 خطوات الروائح والجراثيم والغبار الناعم بحجم 1.0 بيكومتر. ويمكن تنظيف هذا الفلتر بالماء، وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل شبه دائم بدون استبداله.

*يمكن شراء مجموعة تنقية الهواء بصورة اختيارية.

الخطوة 1

الفلتر الأولي

فلترة الغبار الناعم.

الخطوة 2

كهربة الغبار

تزيد من القوة الكهروستاتيكية للجسيمات. تُحسن كفاءة الفلتر في حجز الجسيمات.

الخطوة 3

الفلتر مقاس 1.0 بيكومتر

يحجز حتى 99% من الغبار الناعم وفائق النعومة.

الخطوة 4

فلتر إزالة الروائح

تزيل تقنية امتصاص الغاز عالية الكفاءة الروائح الكريهة والغازات الضارة.

الخطوة 5

المؤين

إبطال فاعلية البكتيريا والجراثيم.

*خضع أداء مجموعة تنقية الهواء في تقليل الغبار الناعم لاختبارات TUV Rheinland عن طريق التخلص من كلوريد البوتاسيوم في منطقة محصورة بمساحة 4 م × 2.5 م × 3 م وإبقاء الجهاز (رقم الطراز PAH-TxPyMz, PTAHMP) يعمل لمدة عشر (10) دقائق، وكانت النتيجة تقليل الغبار الناعم بحجم 50 نانومتر و100 نانومتر بنسبة 99.9% (اعتمد الاختبار على معيار التجارب الكوري SPS-KACA002-132: 2018). قد تختلف النتائج بحسب البيئة. 
**خضع أداء التخلص من البكتيريا المحمولة جوًا لاختبارات TUV Rheinland عن طريق حقن بكتيريا المكورات العنقودية البشرية (1 × 105 وحدات عد مستعمرات (CFU)) في منطقة محصورة بمساحة 60 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ستين (60) دقيقة، وكانت النتيجة قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.
***خضع أداء التخلص من الفيروسات المحمولة جوًا لاختبارات TUV Rheinland عن طريق حقن فيروس Phi-X174 في منطقة محصورة بمساحة 30 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ثلاثين (30) دقيقة، وكانت النتيجة قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.

العلاج المضاد للبكتيريا مثبت داخل وحدة كاسيت ثنائية الريش.

إيقاف الفيديو مؤقتًاتنظيف من الداخل إلى الخارج

Safe Plus Insulation هو علاج مضاد للميكروبات يتم وضعه على مكونات العزل الداخلية لمنع نمو العفن ولتوفير تدفق هواء أكثر نظافة ونقاءً.

*سيبدأ استخدام Safe plus insulation في الأجهزة اعتبارًا من مايو 2021. يرجى الاتصال بمكتب LG المحلي لديك للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات.

هواء صحي للمساحات الكبيرة

يغطي الهواء المُنقى مساحة أكبر حتى من مساحة الهواء المبرد. يمكن أن تغطي مساحة الهواء المُنقى ما يصل إلى 147 مترًا مربعًا لتوفير بيئة نظيفة وصحية حتى في المساحات الرأسية الكثيفة مثل رياض الأطفال والمدارس ومراكز التسوق.

صورة لمنتج يتم التحكم فيه من خلال وحدة التحكم المركزية ووحدة التحكم المستقلة والهاتف المحمول.

يمكنك التحقق من جودة الهواء في المبنى في الوقت الفعلي

يمكنك التحقق من جودة الهواء في المبنى بالكامل والتحكم فيها في الوقت الفعلي باستخدام وحدة التحكم عن بُعد أو مصباح لوحة LED أو الهاتف الذكي.

سهولة التركيب

يتصل الفلتر بجسم الوحدة الداخلية لتسهيل التركيب.

فلتر قابل للغسيل

يوفر عليك الفلتر شبه الدائم سهل التنظيف تكاليف استبدال الفلاتر.

صورة لامرأة تجلس على أريكة تستمتع بنسيم الهواء الخارج من وحدة الكاسيت رباعية الاتجاهات المثبتة بالسقف.

وحدة كاسيت ذكية رباعية الاتجاهات

يمكنك التحقق من جودة الهواء في المبنى بالكامل والتحكم فيها في الوقت الفعلي باستخدام وحدة التحكم عن بُعد أو مصباح لوحة LED أو الهاتف الذكي.

تقنية اكتشاف تواجد الأشخاص

يتعرف مستشعر اكتشاف تواجد الأشخاص على وجود المستخدم وعلى موقعه لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والراحة في استخدام الطاقة. وباستشعار أجسام المستخدمين، يتم توفير خيارات تدفق الهواء المباشر/غير المباشر للمستخدمين لاختيار أفضل وضع تشغيل يجعل البيئة الداخلية أكثر راحة لهم. علاوة على ذلك، يمكن توفير المزيد من الطاقة عن طريق تحديد درجة الحرارة المستهدفة تلقائيًا بناءً على وجود المستخدمين.

*يمكن شراء مستشعر اكتشاف تواجد الأشخاص بصورة اختيارية.

تقنية استشعار الرطوبة

يتعرف الجهاز على مستوى الرطوبة في المساحات الداخلية ويوفر التبريد المريح لمختلف الظروف المناخية. وفي أيام الصيف عالية الرطوبة، يُخرج الجهاز هواءً أكثر برودة لتبديد الحرارة الكامنة بسرعة. أما في أيام الصيف منخفضة الرطوبة، فيُخرج الجهاز هواءً أكثر اعتدالاً من أجل تقليل جفاف الغرفة. وتسهم وظيفة استشعار الرطوبة في تجنب مشاكل من قبيل التهابات تكييف الهواء وأعراض جفاف العين وأمراض الجلد الجاف.

صورة ليد تتحكم بالهاتف الخلوي ووحدة كاسيت رباعية الاتجاهات مثبتة بسقف المطبخ مع خروج هواء منها.

وحدة تحكم عن بُعد تعمل باتصال Wi-Fi باستخدام تطبيق ThinQ™‎

باستخدام تطبيق LG ThinQ™‎، يمكن للمستخدم التحكم ببساطة في مكيف الهواء في أي وقت ومن أي مكان. الوصول لمكيف الهواء عن بُعد يمنح المستخدمين أقصى درجات الراحة.

حجم صغير

ا يوفر التصميم الرقيق والصغير لوحدة الكاسيت رباعية الاتجاهات الذكية المساحة فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من تكلفة التركيب. وقد تم تصميمها بطريقة تجعلها تناسب معظم تصميمات المباني والمساحات المختلفة.

وضع السقف العالي

يوفر وضع السقف المرتفع مستوى قويًا من التبريد والتدفئة حتى ارتفاع 4.2 أمتار، من السقف إلى الأرض. ويمكن تعزيز تدفق الهواء أكثر بضبط سرعة المروحة.

التحكم المستقل في الريش

تستخدم ميزة تشغيل الريش المستقلة محركات متدرجة منفصلة، وهو ما يتيح التحكم في كل الريش الأربع بشكل مستقل.

تركيب لوحة مريح

يعمل تصميم الزوايا القابلة للفك على تسهيل ضبط عروات التعليق وفحص التسرب في أنبوب توصيل التصريف. ويُسهل تصميم اللوحة من نوع الزر تثبيت اللوحة على جسم الوحدة.

شبكة رفع تلقائي

تسمح شبكة الرفع التلقائي بتنظيف الفلتر بسهولة من خلال هيكل دعم من 4 نقاط، وميزات ضبط المستوى التلقائي واكتشاف التوقف التلقائي والذاكرة الموجودة على مستوى المستخدم.

صورة تظهر لوحة وحدة كاسيت رباعية الاتجاهات

لوحة بتصميم عصري

تتميز لوحة وحدة الكاسيت الذكية رباعية الاتجاهات بشكل جسم واحد يتماشى بشكل مثالي مع ديكورات السقف. وسطحها الخالي من الخطوط وزواياها القابلة للفك تجعلها تضفي لمسة جمالية على البيئة الداخلية.

صورة لرجل يحمل هاتفًا ذكيًا مع ظهور صفحة ويب LG على الشاشة.

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يرجى تقديم استعلام شراء للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج وسنتواصل معك قريبًا.

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