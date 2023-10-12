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SuperSign CMS
LG Super Sign CMS هو برنامج إدارة متكامل يدعم إنشاء وإدارة الوسائط الرقمية ونشر المحتوى. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.
المقدمة
SuperSign CMS هو حل برمجي لإدارة المحتوى محسّن للافتات webOS من إل جي. وهو يدعم شاشات عرض وحسابات متعددة، ويمكن ربطه بقواعد البيانات الخارجية ، ويسمح بالوصول إلى الخادم من الأجهزة المحمولة. وبفضل القوائم وخيارات التخطيط البسيطة والبديهية، تعمل SuperSign CMS على تحسين الكفاءة في إنشاء المحتوى وتحريره وفي الجدولة والتوزيع. يمكن للمستخدمين بسهولة تكوين إعدادات السطوع والحجم لاتباع جدول محدد مسبقًا ، بالإضافة إلى التبديل بين الجداول باستخدام ميزة جدولة المحتوى متعدد القنوات التي تخزن المحتوى مسبقًا.
البنية
الميزات الأساسية
سيناريو الاستخدام
تبريد دقيق
بالنسبة لأنشطة "مطعم الخدمات السريعة"، فإن أحد أهم العوامل هو تزويد المستخدمين بتجربة لوحة قائمة رقمية حيث يمكنهم بسهولة تقديم الطلبات بعد الوصول إلى تفاصيل المنتج ومعلومات الترويج المستمر. يقدم SuperSign CMS حلاً فعالاً لتلبية هذه الاحتياجات مع ميزات تشمل القدرة على تشغيل المحتوى المحسن وإدارة العديد من الأجهزة عن بُعد. اطلب نظرة أخرى اليوم، وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه SuperSign CMS مع شاشات العرض داخل المتجر.
هايبر ماركت | سلسلة عالمية كبيرة
من المتطلبات الرئيسية للافتات السلاسل الكبيرة والهايبرماركت الضخمة القدرة على عرض محتوى مخصص وفقًا للموقع والمنطقة الزمنية والعملة. يمكن إدارة المحتوى المخصص، مثل القوائم والأسعار ، في قواعد بيانات خارجية ، ومن خلال SuperSign CMS ، حيث يتم تطبيقه عبر المحتوى في الوقت الفعلي.
التعاون | التسويق
يعد الانطباع الذي يتلقاها شركاء العمل والعملاء عند دخولهم مساحة عامة لأول مرة، مثل الردهة "لحظة" مهمة ستؤثر على تصورهم لشركتك. يمكن تعديل اللافتات الموجودة في كل ركن من أركان المبنى وإدارتها بشكل فعال باستخدام SuperSign CMS ، لجعل هذه "اللحظات" أكثر إثارة للإعجاب.
البيع بالتجزئة | متاجر فاخرة
تقدم LG Electronics تشكيلة OLED المبتكرة ، التي تتميز بدقة عالية وألوان أكثر سطوعًا وواقعية ، إلى العلامات التجارية الفاخرة للبيع بالتجزئة لمساعدتها على تحسين صورة علامتها التجارية. SuperSign CMS هو حل برمجي لإدارة المحتوى يعتمد على webOS ومحسّن لمنتجات OLED بما في ذلك Flat، وDual-view Curved، وWall Paper، وOpen Frame OLED.