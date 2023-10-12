SuperSign CMS هو حل برمجي لإدارة المحتوى محسّن للافتات webOS من إل جي. وهو يدعم شاشات عرض وحسابات متعددة، ويمكن ربطه بقواعد البيانات الخارجية ، ويسمح بالوصول إلى الخادم من الأجهزة المحمولة. وبفضل القوائم وخيارات التخطيط البسيطة والبديهية، تعمل SuperSign CMS على تحسين الكفاءة في إنشاء المحتوى وتحريره وفي الجدولة والتوزيع. يمكن للمستخدمين بسهولة تكوين إعدادات السطوع والحجم لاتباع جدول محدد مسبقًا ، بالإضافة إلى التبديل بين الجداول باستخدام ميزة جدولة المحتوى متعدد القنوات التي تخزن المحتوى مسبقًا.

