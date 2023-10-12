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Supersign Control، وControl+

تُعد برامج SuperSign Control، وControl+ من إل جي أحد حلول برامج التحكم عن بعد والمراقبة، وتتوفر في كل من الإصدارات المجانية والمتقدمة. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.

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SuperSign Control، وControl+

المقدمة البنية الميزات الأساسية سيناريو الاستخدام
المقدمة

المقدمة

SuperSign Control+

SuperSign Control+ هو حل برمجي للتحكم عن بعد والمراقبة مُحسّن للافتات webOS من إل جي. فهو يركز على النشر على نطاق واسع. وعلى غرار SuperSign CMS، يمكن للعديد من المسؤولين الوصول إلى خادم SuperSign Control+ عبر الشبكة لمراقبة حالة الشاشات المتصلة في الوقت الفعلي ، والتحكم فيها ، وضبط قيم الإعدادات الخاصة بهم.

SuperSign Control

SuperSign Control هو برنامج التحكم الأساسي. يتم التحكم في ما يصل إلى 100 شاشة بواسطة حساب واحد بخادم واحد. يمكن ضبط العوامل الأساسية، مثل الطاقة وحجم الصوت، والجدولة عن بُعد، مع دعم تحديثات البرامج الثابتة.

البنية

الميزات الأساسية

Vertical Table
الفئة،SuperSign Control+، وSuperSign Control
الغرض،· تشغيل شاشات لافتات كبيرة،· تشغيل شاشات لافتات صغيرة ومتوسطة الحجم
الميزة،· عناصر تحكم محسّنة لحسابات متعددة والمراقبة باستخدام لوحة معلومات الكل في واحد
· إدارة أفضل للحالة الحالية وسجل الأخطاء
· إعدادات القواعد القابلة للتخصيص وحدود التحذيرات / تنبيهات البريد الإلكتروني
· عرض الصور المصغرة في الوقت الحقيقي (التحقق من صحة التشغيل)，		· عناصر تحكم أساسية لشاشات متعددة، مما يتيح سهولة / سرعة الاستخدام
إدارة المستخدم،· حسابات متعددة
· إذن من قبل المستخدم，		· حساب فردي
السعر· مدفوع，· مجاني

سيناريو الاستخدام

تعاون | إدارة

تعد الصيانة السهلة والفعالة والفعالية من حيث التكلفة لشاشة العرض من العوامل الحاسمة لأي عمل تجاري. عندما يواجه الموظفون أو العملاء مشكلة فنية ، يقوم SuperSign Control، وControl+ بإبلاغ المشغل بالمشكلة على الفور، وهو ما يقلل من تكاليف الصيانة من خلال معالجة المشكلة وحلها على الفور. وتساهم الميزات أيضًا في بيئة أعمال صديقة للبيئة من خلال الإدارة الفعالة لاستهلاك الطاقة.