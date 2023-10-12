SuperSign Control+ هو حل برمجي للتحكم عن بعد والمراقبة مُحسّن للافتات webOS من إل جي. فهو يركز على النشر على نطاق واسع. وعلى غرار SuperSign CMS، يمكن للعديد من المسؤولين الوصول إلى خادم SuperSign Control+ عبر الشبكة لمراقبة حالة الشاشات المتصلة في الوقت الفعلي ، والتحكم فيها ، وضبط قيم الإعدادات الخاصة بهم.