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Supersign Control، وControl+
تُعد برامج SuperSign Control، وControl+ من إل جي أحد حلول برامج التحكم عن بعد والمراقبة، وتتوفر في كل من الإصدارات المجانية والمتقدمة. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.
المقدمة
SuperSign Control+
SuperSign Control+ هو حل برمجي للتحكم عن بعد والمراقبة مُحسّن للافتات webOS من إل جي. فهو يركز على النشر على نطاق واسع. وعلى غرار SuperSign CMS، يمكن للعديد من المسؤولين الوصول إلى خادم SuperSign Control+ عبر الشبكة لمراقبة حالة الشاشات المتصلة في الوقت الفعلي ، والتحكم فيها ، وضبط قيم الإعدادات الخاصة بهم.
SuperSign Control
SuperSign Control هو برنامج التحكم الأساسي. يتم التحكم في ما يصل إلى 100 شاشة بواسطة حساب واحد بخادم واحد. يمكن ضبط العوامل الأساسية، مثل الطاقة وحجم الصوت، والجدولة عن بُعد، مع دعم تحديثات البرامج الثابتة.
البنية
الميزات الأساسية
|الفئة،
|SuperSign Control+، و
|SuperSign Control
|الغرض،
|· تشغيل شاشات لافتات كبيرة،
|· تشغيل شاشات لافتات صغيرة ومتوسطة الحجم
|الميزة،
|· عناصر تحكم محسّنة لحسابات متعددة والمراقبة باستخدام لوحة معلومات الكل في واحد
· إدارة أفضل للحالة الحالية وسجل الأخطاء
· إعدادات القواعد القابلة للتخصيص وحدود التحذيرات / تنبيهات البريد الإلكتروني
· عرض الصور المصغرة في الوقت الحقيقي (التحقق من صحة التشغيل)，
|· عناصر تحكم أساسية لشاشات متعددة، مما يتيح سهولة / سرعة الاستخدام
|إدارة المستخدم،
|· حسابات متعددة
· إذن من قبل المستخدم，
|· حساب فردي
|السعر
|· مدفوع，
|· مجاني