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SuperSign QSR
حل لافتات رقمية محسّن لمطاعم الخدمة السريعة ومتاجر الأطعمة والمشروبات
المقدمة
يعد QSR أحد الأماكن التي يحدث فيها التحول الرقمي بسرعة لزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد وتوفير تجربة مستخدم أفضل للعملاء. يقدم SuperSign QSR كحل مخصص لإدارة المحتوى لمحتوى QSR وصناعة المأكولات والمشروبات ، حلاً جديدًا يمكن أن يساعدك على زيادة التحول الرقمي إلى أقصى حد من خلال اللافتات الموجودة في متجرك. يمكنك الاستفادة من جميع البيانات التشغيلية مثل معلومات الطلب ووقت المعالجة ووقت انتظار العملاء
البنية
لوحة قائمة رقمية ديناميكية
تعرض "لوحة القائمة الرقمية الديناميكية" بشكلٍ فعّال محتوى الترويج والقائمة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
نظام عرض المطبخ وتكامل PoS
يعد "نظام شاشة عرض المطبخ" طريقة أفضل لتبسيط تشغيل مطعمك. يعرض هذا النظام تلقائيًا الطلبات الجديدة في المطبخ على الفور مع دمج "نقطة المبيعات" PoS دون فقدان البيانات. * نقطة المبيعات (PoS): نقطة المبيعات
شاشة عرض ونظام إدارة قوائم الانتظار
يعمل "نظام وشاشة عرض إدارة قائمة الانتظار" على إزالة الجهود المادية وترقيم تجارب العملاء. تقدم هذه الإرشادات السهلة للخدمات ، وتبسط العمليات في المتجر من خلال إدارة قائمة الانتظار ، ولا ترسم خطًا ماديًا.