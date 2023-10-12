يعد QSR أحد الأماكن التي يحدث فيها التحول الرقمي بسرعة لزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد وتوفير تجربة مستخدم أفضل للعملاء. يقدم SuperSign QSR كحل مخصص لإدارة المحتوى لمحتوى QSR وصناعة المأكولات والمشروبات ، حلاً جديدًا يمكن أن يساعدك على زيادة التحول الرقمي إلى أقصى حد من خلال اللافتات الموجودة في متجرك. يمكنك الاستفادة من جميع البيانات التشغيلية مثل معلومات الطلب ووقت المعالجة ووقت انتظار العملاء