About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

SuperSign QSR

حل لافتات رقمية محسّن لمطاعم الخدمة السريعة ومتاجر الأطعمة والمشروبات

SuperSign QSR

SuperSign QSR

المقدمة البنية سيناريو الاستخدام
المقدمة

المقدمة

يعد QSR أحد الأماكن التي يحدث فيها التحول الرقمي بسرعة لزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد وتوفير تجربة مستخدم أفضل للعملاء. يقدم SuperSign QSR كحل مخصص لإدارة المحتوى لمحتوى QSR وصناعة المأكولات والمشروبات ، حلاً جديدًا يمكن أن يساعدك على زيادة التحول الرقمي إلى أقصى حد من خلال اللافتات الموجودة في متجرك. يمكنك الاستفادة من جميع البيانات التشغيلية مثل معلومات الطلب ووقت المعالجة ووقت انتظار العملاء

البنية

لوحة قائمة رقمية ديناميكية

 

 

 

تعرض "لوحة القائمة الرقمية الديناميكية" بشكلٍ فعّال محتوى الترويج والقائمة في الوقت المناسب والمكان المناسب.

 

 

نظام عرض المطبخ وتكامل PoS

يعد "نظام شاشة عرض المطبخ" طريقة أفضل لتبسيط تشغيل مطعمك. يعرض هذا النظام تلقائيًا الطلبات الجديدة في المطبخ على الفور مع دمج "نقطة المبيعات" PoS دون فقدان البيانات. * نقطة المبيعات (PoS): نقطة المبيعات

 

شاشة عرض ونظام إدارة قوائم الانتظار

يعمل "نظام وشاشة عرض إدارة قائمة الانتظار" على إزالة الجهود المادية وترقيم تجارب العملاء. تقدم هذه الإرشادات السهلة للخدمات ، وتبسط العمليات في المتجر من خلال إدارة قائمة الانتظار ، ولا ترسم خطًا ماديًا.

سيناريو الاستخدام

لوحة قائمة رقمية ديناميكية

· قم بإنشاء لوحة قائمة رقمية جذابة خاصة بك باستخدام محرر الويب المدمج في SuperSign CMS
· إدارة بيانات لوحات القوائم وفقًا للحالة مع ميزة "خدمة البيانات"
· أعلن عن عروض خاصة وفقًا لظروف الطقس والجدول الزمني من خلال "القواعد"

نظام عرض المطبخ وتكامل PoS

· يُحسن كفاءة سير العمل في المطبخ من خلال اتصالات واضحة
· يُزيل الضوضاء ويُهدر التذاكر الورقية للأعمال الصديقة للبيئة
· يتكامل بسهولة مع أي نظام PoS شامل عبر OpenAPI

شاشة عرض ونظام إدارة قوائم الانتظار

· وفر التكلفة الإجمالية عن طريق تحسين العمليات في رحلة العميل
· تقليل وقت انتظار العملاء وتعزيز تجربة العميل