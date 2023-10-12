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Supersign WB

حل برنامج LG SuperSign WB والذي يتحكم في توازن اللون الأبيض لجدار الفيديو أو شاشات اللافتات القياسية. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.

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SuperSign WB

المقدمة البنية الميزات الأساسية التفاصيل
المقدمة

يتيح SuperSign WB إمكانية إجراء تعديلات سهلة وذكية على جدار الفيديو لتحقيق توازن أبيض موحد مع وضعين للمعايرة. تحقق معايرة المستشعر والكاميرا توازنًا أبيض ثابتًا عبر الشاشات المتصلة ، مع معايرة الكاميرا المصممة لتقليل الوقت واستثمار القوى العاملة من خلال عملية آلية بسيطة.

الميزات الأساسية

المعايرة التلقائية

اضبط توازن اللون الأبيض بسهولة مع بعض التغييرات على الإعدادات

دقة عالية

مع واجهة مستخدم بديهية، تم ضبطها بدقة مثل الخبراء

تم تحسينها مع جدار الفيديو

قم بإجراء معايرة جدار الفيديو بسهولة عبر Wizard UI

التفاصيل

معايرة يدوية

حتى إذا لم يكن المستخدم خبيرًا ، توفر المعايرة اليدوية بيئة تحرير سهلة من خلال تمكين المستخدمين من ضبط توازن اللون الأبيض من خلال واجهة المستخدم الخاصة بشركة LG.

معايرة المستشعر

تعتمد معايرة المستشعر على خوارزمية LG الفريدة للحصول على جودة عالية. تدعم المستشعرات العامة في الأسواق وتأخذ في الاعتبار بيئة التثبيت.

معايرة الكاميرا

من الممكن التقاط صورة لجدار فيديو ، وعلى غرار وجهة نظر الإنسان، ومعايرتها للعديد من الشاشات في وقت واحد.