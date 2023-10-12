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Supersign WB
حل برنامج LG SuperSign WB والذي يتحكم في توازن اللون الأبيض لجدار الفيديو أو شاشات اللافتات القياسية. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.
المقدمة
يتيح SuperSign WB إمكانية إجراء تعديلات سهلة وذكية على جدار الفيديو لتحقيق توازن أبيض موحد مع وضعين للمعايرة. تحقق معايرة المستشعر والكاميرا توازنًا أبيض ثابتًا عبر الشاشات المتصلة ، مع معايرة الكاميرا المصممة لتقليل الوقت واستثمار القوى العاملة من خلال عملية آلية بسيطة.
الميزات الأساسية
التفاصيل
معايرة يدوية
حتى إذا لم يكن المستخدم خبيرًا ، توفر المعايرة اليدوية بيئة تحرير سهلة من خلال تمكين المستخدمين من ضبط توازن اللون الأبيض من خلال واجهة المستخدم الخاصة بشركة LG.
معايرة المستشعر
تعتمد معايرة المستشعر على خوارزمية LG الفريدة للحصول على جودة عالية. تدعم المستشعرات العامة في الأسواق وتأخذ في الاعتبار بيئة التثبيت.