Supersign WB

حتى إذا لم يكن المستخدم خبيرًا ، توفر المعايرة اليدوية بيئة تحرير سهلة من خلال تمكين المستخدمين من ضبط توازن اللون الأبيض من خلال واجهة المستخدم الخاصة بشركة LG.