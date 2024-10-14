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المستند الفني الخاص بـ Air-Cooled Inverter Scroll Chiller
إن سوق المبردات العالمية آخذة في النمو، ومن المتوقع أن تصل إلى 3981 مليون دولار بحلول عام 2032، نظرًا لكفاءة مبردات Air-Cooled Scroll Chiller وقدرتها على التكيف. تتفوق هذه الأنظمة في توفير التدفئة والتبريد والماء الساخن، مما يجعلها مثالية لمختلف البيئات مثل المدارس والمستشفيات والمصانع. وغالبًا ما تتم مقارنة مبردات Air-Cooled Scroll Chiller بمبردات Air-Cooled Screw Chiller، حيث تظهر مزاياها في كل حالة مناسبة. وحدات Air-Cooled Inverter Scroll Chiller (ISC) من LG تتصدر المجموعة بتصميمها المدمج وتقنيتها المتقدمة وسائل التبريد الذي يتمتيز بمعدل منخفض في إحداث الاحترار العالمي (GWP)، مما يضع معيارًا جديدًا في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
احصل على الرؤى الكاملة في المستند الفني أدناه!
يشمل هذا المستند الفني:
● المقصود بـ Air-Cooled Inverter Scroll Chiller
● مقارنة مبردات Scroll Chiller بمبردات Screw Chiller
● الاستخدامات المتعددة والاعتبارات الرئيسية
● المزايا الفريدة والمبتكرة لمبردات LG Inverter Scroll Chiller
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.
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