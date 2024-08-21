في مواجهة التغير المناخي المتصاعد وارتفاع تكاليف الطاقة، برز مفهوم المباني الخالية من الطاقة (ZEBs)

كابتكار محوري في العمارة المستدامة والتخطيط الحضري. صُمم المبنى الذي لا يستهلك طاقة لإنتاج طاقة متجددة

بقدر ما يستهلكه على مدار العام، مما يحقق فعليًا توازن طاقة صفري.

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