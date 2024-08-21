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المستند الفني الخاص بالمبنى الخالي من الطاقة
في مواجهة التغير المناخي المتصاعد وارتفاع تكاليف الطاقة، برز مفهوم المباني الخالية من الطاقة (ZEBs)
كابتكار محوري في العمارة المستدامة والتخطيط الحضري. صُمم المبنى الذي لا يستهلك طاقة لإنتاج طاقة متجددة
بقدر ما يستهلكه على مدار العام، مما يحقق فعليًا توازن طاقة صفري.
إذا كنت تتطلع إلى اكتساب معرفة ورؤى أعمق في هذا المجال، فسيكون مستندنا الفني ذا قيمة كبيرة. إنها يوفر
معلومات مُفصَّلة يمكنها أن تُحسِّن فهمك وخبرتك بشكل كبير.
يشمل هذا المستند الفني:
• نظرة عامة على حيادية الكربون
• خارطة طريق الوكالة الدولية للطاقة (IEA) عن صافي الطاقة الصفري
• الابتكارات في بناء الاستقلالية في الطاقة
• المضخات الحرارية: عامل أساسي في التحول إلى الطاقة النظيفة
• التوصيات والاستنتاجات
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.
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