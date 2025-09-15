PuriCare™ AeroHit Hava Temizleyici 32㎡

*Aşağıdaki görseller ve videolar, anlaşılmayı kolaylaştırmak amacıyla temsili olarak hazırlanmıştır. Gerçek ürün kurulum ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
1)Güçlü hava filtreleme
*Küf azaltma
-Test başvuru numarası: CT24-097356E
-Test tarihi: `24.11.12 ~`24.12.12
-Test edilen model: AS35*GW*0
-Test kurumu: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-Test koşulları: ISO 16000-36:2018, test süresi 1 saat, sıcaklık 22.7±0.5℃, nem %51.0±2.0, Booster modu, 4 seviye (nominal hava debisi)
-Test suşu: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642
-Test yöntemi: Oda ortamında havadaki mikroorganizmaların azaltım testi (protokol)
-Test sonucu: Aspergillus brasiliensis için azaltım testi. Başlangıç konsantrasyonu 3.2X10^4 CFU/㎥, çalışma sonrası <10 CFU/㎥, %99.9 azaltım
*Koku, duman ve havadaki kimyasalların azaltılması
-Test başvuru numarası: CT24-105610
-Test tarihi: '24. 12.4~'24.12.12
-Test kurumu: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-Test modeli: AS35*GW*0
-Test koşulları: 21±1℃ sıcaklık, %45±5 nem, 8.0±0.5㎥ test odası
-Test yöntemi: Kore Hava Temizleme Birliği İç Hava Temizleyici Test Standardı’na (SPS-KACA002-132:2022) göre NO₂ giderim oranı testi
-Test sonucu: 30 dakika çalışma sonrası NO₂ için %62’den fazla giderim
-Test modu: 4 seviye (nominal hava debisi)
-Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir
*Virüs azaltma
-Test başvuru numarası: CT24-069319-02-1
-Test tarihi: '24.12.16
-Test edilen model: AS3**GWG0
-Test kurumu: Korea Testing Laboratory (KTL)
-Test koşulları: 23±2℃ sıcaklık, %50±5 nem, single mod, maksimum hava akışı
-Test yöntemi: Test virüsü 60㎥’lik bir odaya yayılır, 30 dakika bekletilerek yerleşmesi sağlanır ve ardından başlangıç değeri ölçülür. Ürün 30 dakika çalıştırılır, ölçülen değer başlangıç değeri ile karşılaştırılarak azaltım oranı hesaplanır.
-Test virüsü: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)
-Referans standart: KOUVA AS 02: 2023
-Test sonucu: 60㎥ alanda Phi-X174 için %95.0 azaltım
-Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir
*Bakteri (mikrop) azaltma
-Test başvuru numarası: CT24-069319-02-2
-Test tarihi: '24.12.16
-Test edilen model: AS3**GWG0
-Test kurumu: Korea Testing Laboratory (KTL)
-Test koşulları: 23±2℃ sıcaklık, %50±5 nem, single mod, maksimum hava akışı
-Test yöntemi: Test bakterisi 60㎥’lik bir odaya yayılır, 1 saat boyunca yerleşmesi sağlanır ve ardından başlangıç değeri ölçülür. Ürün 1 saat çalıştırılır ve ölçülen değer başlangıç değeri ile karşılaştırılarak azaltım oranı hesaplanır.
-Test bakteri: S.epidermidis (ATCC12228)
-Referans standart: KOUVA AS 02: 2023
-Test sonucu: 60㎥ alanda Staphylococcus epidermidis için %99.5 azaltım
-* Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir.
2)PM 1.0 sensörü
-LG hava temizleyicideki HEPA filtre, 0.01µm kadar küçük partikülleri yakalar
-Test başvuru numarası: CT24-105346E
-Test tarihi: '24.12.03 ~ '24.12.05
-Test kurumu: Korea Conformity Laboratiories (KCL)
-Test ürünü: AS35*GW*0
-Test koşulları: 30.0㎥ arıtma odası, 23.0±3.0℃ sıcaklık, %50.0±10.0 bağıl nem
-Çalışma koşulu: Turbo
-Test yöntemi: 0.01µm çapındaki KCl (potasyum klorür) partiküllerinin üretimi stabilize edildikten sonra hava temizleyici çalıştırılır ve toz giderim oranı %99,999’un üzerine çıkana kadar ölçüm yapılır. Çalışma sırasında meydana gelen azalma değerlendirilir. (Referans standart: SPS-KACA 002-0132:2022, Indoor Air Purifier Appendix A)
-Test sonucu: 28 dakika 10 saniye ve üzeri çalışmada %99.999 giderim
-Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir
-PM 1.0 Sensörü ince ve kaba toz partiküllerini izler, bu nedenle lensin her iki ayda bir temizlenmesi önerilir.
3)LG ThinQ
-Wi-Fi bağlantısı ve LG ThinQ uygulamasına ürün kaydı gereklidir
-Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır
-Amazon, Alexa, Echo ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerin ticari markalarıdır