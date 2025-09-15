PuriCare™ AeroHit Hava Temizleyici 32㎡

PuriCare™ AeroHit Hava Temizleyici 32㎡

AS35GGW10
Front view of PuriCare™ AeroHit Hava Temizleyici 32㎡ AS35GGW10
Sıcak ve samimi bir yatak odası köşesinde, ahşap rafın yanında kompakt beyaz LG PuriCare™️ AeroHit hava temizleyici. Metin: 'İnce ve şık tasarım: Dar alanlara uyum sağlayan ince profil, premium tasarımıyla mekâna zarafet katar.'
Modern bir odada LG PuriCare hava temizleyici; 360° arıtmayı göstermek için her yöne yayılan temiz hava akışı. Metin: '360 H Filtre: LG PuriCare™️, bulunduğu her noktada sizi 360° çevreleyerek havayı her yönden temizler.'
LG PuriCare hava temizleyicinin üstten görünümü; kullanıcının elinin ekrandaki ayar ikonlarıyla etkileşimde olduğu an. Metin: 'Kolay kullanım: Basitleştirilmiş ve sezgisel ekran sayesinde zahmetsiz kontrol.'
Bir kadın koltukta otururken LG ThinQ uygulaması üzerinden hava temizleyiciyi akıllı telefonuyla kontrol ediyor. Metin: 'Akıllı hava kontrolü: Üstteki akıllı ışık, partikül madde takibiyle genel hava kalitesini gösterir.'
LG hava temizleyicinin boyutlarını (50 cm yükseklik, 24 cm genişlik) ve kurulum yönergelerini gösteren diyagram; arka duvardan 1 metreden fazla mesafe bırakılması gerektiği belirtilmiş.
Modern bir oturma odasında LG hava temizleyici ve minimalist mobilyalar.
Şık bir oturma odasında LG hava temizleyici ve modern dekorasyon.
LG hava temizleyicinin ön görünümü, iç filtreleri görünür şekilde.
LG hava temizleyicinin üst ekranının yakın çekimi.
Hava kalitesi gösterge ışıkları açık olan üst ekranın yakın çekimi.
Dokunmatik kontrollere sahip LG hava temizleyicinin ön görünümü.
LG hava temizleyicinin arka görünümü.
Filtrenin LG hava temizleyiciden öne doğru çekilerek çıkarılması.
LG hava temizleyicide bulunan 360 H filtre.
Temel Özellikler

  • 360 H Filtre
  • İnce ve kompakt tasarım
  • PM1.0 & gaz sensörü
  • LG ThinQ™
Daha fazla
İnce ve şık tasarım360 H FiltreBasit ve pratik kullanımAkıllı hava kontrolü

İnce tasarım, güçlü hava temizleme performansı

LG hava temizleyicinin daha ince tasarımı, önceki modellere kıyasla daha az yer kaplayarak daha kolay yerleşim sağlar.

İnce ve şık tasarım

LG hava temizleyici, 360 H Filtre ile tozu yakalar ve her yönden temiz hava yayar.

360 H Filtre

LG hava temizleyicinin sade LED ekranı, kullanıcılara net ve sezgisel ürün durumu bilgisi sunar.

Basit ve pratik kullanım

Wi-Fi üzerinden akıllı telefona bağlanan LG hava temizleyici, LG ThinQ uygulaması ile kolay kontrol ve izleme sunar.

Akıllı hava kontrolü

Gelişmiş tasarım

İnce ve premium tasarım

İnce yapısıyla dar alanlara rahatça sığar, premium tasarımıyla ortama şıklık ve zarafet kazandırır.

LG hava temizleyicinin daha ince tasarımını ve azaltılmış yer kullanımını gösteren video.

Alan tasarrufu

Şık tasarım, maksimum yer kullanımı

Geleneksel 360˚ Hit modellere kıyasla %42 daha az zemin alanı kaplayarak her alana kolayca uyum sağlar.

LG hava temizleyicinin daha ince tasarımını ve azaltılmış yer kullanımını gösteren video.

*Zemin alanı: 360˚ modele kıyasla yaklaşık %42 daha az alan.

-Geleneksel LG 360˚ Hit model (Φ315 mm): yaklaşık 77.926 mm²

-AeroHit model (Φ240 mm): yaklaşık 45.239,04 mm²

360 H Filtre

360-derece temizleme

LG PuriCareTM, bulunduğu her yerde, her yönden 360° hava temizliği sağlar.

360 H Filtreli LG hava temizleyici, tozu hapseder ve her yöne temiz hava dağıtır.

*Hava temizleyici, orijinal filtre ile 32 m²’ye kadar alanı temizleyebilir.

LG hava temizleyici videosu; hava girişi, filtreleme katmanları ve temiz hava çıkışı gösterilir.

Güçlü hava filtrasyonu

Çoklu Filtreleme Sistemiyle Temiz Hava

HEPA filtre; toz, ultra ince partiküller, mikroplar, virüsler, kötü kokular, küf ve bakterileri azaltır¹⁾.

LG Hava temizleyicinin farklı kullanım senaryolarını gösteren video.
LG Hava temizleyicinin uyku modunda sessiz çalışmasını gösteren video.

Uyku modu

İyi bir gece uykusunun keyfini çıkarın

Uyku modunda ses seviyesi 25 dB’ye kadar düşer, sessiz ve huzurlu bir ortam sağlar.

LG hava temizleyicinin sade LED ekranını, kullanıcılara net ve anlaşılır ürün durumu bilgisi sunmasını gösteren video.

Sadeleştirilmiş LED ekran

Ferah nefes, kolay görünürlük

Basitleştirilmiş ve sezgisel ekran sayesinde kolay kontrol sağlar.

Filtre değiştirme bildirimi

Filtre değişimi için akıllı bildirimler alın

Kullanıcı dostu bildirimler, filtrelerin değişim zamanı geldiğinde sizi bilgilendirir ve önceden plan yaparak zaman kazanmanızı sağlar.

LG ThinQTM

Akıllı yaşam LG ThinQTM ile başlar

LG ThinQTM uygulamasıyla hava temizleyicinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden kolayca izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

*Aşağıdaki görseller ve videolar, anlaşılmayı kolaylaştırmak amacıyla temsili olarak hazırlanmıştır. Gerçek ürün kurulum ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 

1)Güçlü hava filtreleme

 *Küf azaltma

  -Test başvuru numarası: CT24-097356E 

  -Test tarihi: `24.11.12 ~`24.12.12

  -Test edilen model: AS35*GW*0

  -Test kurumu: Korea Conformity Laboratories (KCL)

  -Test koşulları: ISO 16000-36:2018, test süresi 1 saat, sıcaklık 22.7±0.5℃, nem %51.0±2.0, Booster modu, 4 seviye (nominal hava debisi)

  -Test suşu: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

  -Test yöntemi: Oda ortamında havadaki mikroorganizmaların azaltım testi (protokol)

  -Test sonucu: Aspergillus brasiliensis için azaltım testi. Başlangıç konsantrasyonu 3.2X10^4 CFU/㎥, çalışma sonrası <10 CFU/㎥, %99.9 azaltım

 

 *Koku, duman ve havadaki kimyasalların azaltılması

  -Test başvuru numarası: CT24-105610 

  -Test tarihi: '24. 12.4~'24.12.12

  -Test kurumu: Korea Conformity Laboratories (KCL)

  -Test modeli: AS35*GW*0

  -Test koşulları: 21±1℃ sıcaklık, %45±5 nem, 8.0±0.5㎥ test odası

  -Test yöntemi: Kore Hava Temizleme Birliği İç Hava Temizleyici Test Standardı’na (SPS-KACA002-132:2022) göre NO₂ giderim oranı testi

  -Test sonucu: 30 dakika çalışma sonrası NO₂ için %62’den fazla giderim

  -Test modu: 4 seviye (nominal hava debisi)

  -Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir

 

 *Virüs azaltma

  -Test başvuru numarası: CT24-069319-02-1

  -Test tarihi: '24.12.16

  -Test edilen model: AS3**GWG0

  -Test kurumu: Korea Testing Laboratory (KTL)

  -Test koşulları: 23±2℃ sıcaklık, %50±5 nem, single mod, maksimum hava akışı

  -Test yöntemi: Test virüsü 60㎥’lik bir odaya yayılır, 30 dakika bekletilerek yerleşmesi sağlanır ve ardından başlangıç değeri ölçülür. Ürün 30 dakika çalıştırılır, ölçülen değer başlangıç değeri ile karşılaştırılarak azaltım oranı hesaplanır.

  -Test virüsü: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

  -Referans standart: KOUVA AS 02: 2023

  -Test sonucu: 60㎥ alanda Phi-X174 için %95.0 azaltım

  -Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir

 

 *Bakteri (mikrop) azaltma

  -Test başvuru numarası: CT24-069319-02-2

  -Test tarihi: '24.12.16

  -Test edilen model: AS3**GWG0

  -Test kurumu: Korea Testing Laboratory (KTL)

  -Test koşulları: 23±2℃ sıcaklık, %50±5 nem, single mod, maksimum hava akışı

  -Test yöntemi: Test bakterisi 60㎥’lik bir odaya yayılır, 1 saat boyunca yerleşmesi sağlanır ve ardından başlangıç değeri ölçülür. Ürün 1 saat çalıştırılır ve ölçülen değer başlangıç değeri ile karşılaştırılarak azaltım oranı hesaplanır.

  -Test bakteri: S.epidermidis (ATCC12228)

  -Referans standart: KOUVA AS 02: 2023

  -Test sonucu: 60㎥ alanda Staphylococcus epidermidis için %99.5 azaltım

  -* Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir.

 

2)PM 1.0 sensörü

 -LG hava temizleyicideki HEPA filtre, 0.01µm kadar küçük partikülleri yakalar

 -Test başvuru numarası: CT24-105346E

 -Test tarihi: '24.12.03 ~ '24.12.05

 -Test kurumu: Korea Conformity Laboratiories (KCL)

 -Test ürünü: AS35*GW*0

 -Test koşulları: 30.0㎥ arıtma odası, 23.0±3.0℃ sıcaklık, %50.0±10.0 bağıl nem

 -Çalışma koşulu: Turbo

 -Test yöntemi: 0.01µm çapındaki KCl (potasyum klorür) partiküllerinin üretimi stabilize edildikten sonra hava temizleyici çalıştırılır ve toz giderim oranı %99,999’un üzerine çıkana kadar ölçüm yapılır. Çalışma sırasında meydana gelen azalma değerlendirilir. (Referans standart: SPS-KACA 002-0132:2022, Indoor Air Purifier Appendix A)

 -Test sonucu: 28 dakika 10 saniye ve üzeri çalışmada %99.999 giderim

 -Not: Sonuçlar laboratuvar ortamına dayalıdır, koşullara göre değişebilir

 -PM 1.0 Sensörü ince ve kaba toz partiküllerini izler, bu nedenle lensin her iki ayda bir temizlenmesi önerilir.

 

3)LG ThinQ

 -Wi-Fi bağlantısı ve LG ThinQ uygulamasına ürün kaydı gereklidir

 -Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır

 -Amazon, Alexa, Echo ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerin ticari markalarıdır

SSS

Q.

Hava temizleyiciler toz, koku ve küfü giderir mi?

A.

LG’nin gelişmiş hava temizleme sistemi, yüksek kaliteli hava sağlamak için birden fazla teknolojiyi bir araya getirir. 360 Safe Plus Filtre, Clean Booster ile Çift Hava Akışı, UVnano ve İyonizer birlikte çalışarak zararlı parçacıkları, kokuları, virüsleri ve bakterileri giderir ve temiz, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sağlar.

 

*Zararlı parçacıklar, kokular, virüsler ve bakterilerle ilgili yukarıda belirtilen feragatnameye bakınız.

Q.

Filtre hangi sıklıkla değiştirilmelidir?

A.

Filtre değişim döngüsü 1 yıldır. Filtreyi değiştirmenin zamanı geldiğinde otomatik bildirim oluşturulur. Bu durum ürün üzerinden ve LG ThinQ uygulaması üzerinden de kontrol edilebilir.

 

*Filtre değişim döngüsü günde 10 saat kullanım esas alınarak hesaplanmıştır. Gerçek kullanım süresi ve çevre koşullarına göre değişebilir.

Q.

Hava temizleyici filtresi nasıl temizlenir?

A.

Öncelikle ürünün kapağını çıkarın. Ardından, dar uçlu veya yumuşak fırça aparatına sahip bir elektrik süpürgesi kullanarak ön filtreden tozu temizleyin.

Vakum aparatlarını kullanırken ürüne veya filtreye zarar vermemeye dikkat edin.

 

*Uyarı: Filtreyi su ile yıkamayın. Bu durum kullanım ömrünü azaltabilir.

Q.

HEPA filtre nedir?

A.

HEPA filtre (High-Efficiency Particulate Air), çok küçük parçacıkları yüksek verimlilikle yakalamak için tasarlanmış bir filtredir. LG hava temizleyicisindeki HEPA filtre, 0.01µm kadar küçük parçacıkları yakalar.

 

*LG hava temizleyicisindeki HEPA filtre 0.01µm kadar küçük parçacıkları yakalar.

*Test başvuru numarası: CT24-105346E

*Test tarihi: '24.12.03 ~ '24.12.05

*Test kurumu: Korea Conformity Laboratiories (KCL)

*Test ürünü: AS35*GW*0

*Test koşulları: 30.0 m³ arıtma odası, sıcaklık 23.0±3.0°C, nem %50.0±10.0

*Çalışma koşulları: Turbo

*Test method: Test yöntemi: 0.01µm çapındaki KCl (potasyum klorür) parçacıkları stabilize edildikten sonra, hava temizleyici çalıştırılarak toz giderme oranı %99.999+ seviyesine ulaşana kadar ölçüm yapılmıştır. (Referans standart: SPS-KACA 002-0132:2022, Indoor Air Purifier Appendix A)

*Test sonucu: 28 dakika 10 saniye veya daha uzun sürede %99.999 giderim

*Test sonucu laboratuvar ortamına dayalıdır ve koşullara göre değişebilir.

Q.

Hava temizleyiciyi yerleştirmek için en uygun alan neresi?

A.

Bu ürünü duvardan en az 1 metre uzağa yerleştirin. Yeterli hava giriş alanı olmazsa hava temizleme fonksiyonları etkilenebilir.

Ürünün performansı ortama (sıcaklık, nem vb.) bağlı olarak değişebilir. Bu ürün %40–%70 nem aralığında etkili çalışır. Doğrudan güneş ışığı alan veya güçlü ışık kaynaklarının yakınında konumlandırmayın.

Tüm Özellikler

ÖZELLİKLER

  • 360˚ Clean

    Var

  • Smart Indicator (Air Quality)

    4 Aşama( Cok kötü->iyi) Kırmızı/Turuncu/Sarı/Yeşil

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Fan Modu / Temizleme Adımları

    5 adım (Otomatik / Düşük / Orta / Yüksek / Turbo)

  • Filtre Değiştirme Alarmı

    Var

  • Temizleme Modu / Otomatik Mod

    Var

  • SENSÖR

    Toz (PM1.0)

  • Uyku Modu

    Var

FILTRE

  • Filtre Sınıfı

    H13

  • Hava Temizleme Filtresi

    Aero Serisi H Filtre X 1tane

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)

    240 x 500 x 240

  • Ambalaj Boyutları - G x Y x D (mm)

    307 x 566 x 309

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    4,2

  • [EW02] Gönderim Ağırlığı (kg)

    5,7

  • Net Ağırlık (g)

    415

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Noise (High / Low, dB)

    53 / 25

  • Fan Motor Type

    BLDC Motor

  • Display(Method)

    LED + Dokunmatik

  • Tavsiye edilen alan (㎡)

    32

  • Renk

    Beyaz

  • Hava Sesi (Yüksek/Düşük, dB)

    No

  • CADR (CMH)

    250

  • CADR (CMM)

    4,17

  • Enerji Sınıfı

    Enerji standartları gerektirmeyen model

  • Dış dizayn

    If it is a number (Numara) if it is a rejection (Hayır)

  • [PI01] Güç Girişi (W)

    35

  • Güç Kaynağı (V/Hz)

    100-240v 50/60hz

AKILLI TEKNOLOJİ

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • [Uygulama]  Oto Açık/Kapalı

    Var

UYUMLULUK

  • Menşei

    Çin

  • Lansman Ayı(YYYY-AA)

    2025-10

  • Ürün Tipi (Model Adı)

    AS35GGW10.ATK

