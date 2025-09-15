LG No Frost Buzdolabı 612 Litre / Beyaz

*Ürün görselleri ve videoları yalnızca temsilidir; gerçek ürünle farklılık gösterebilir.

1)LinearCooling™

-LGE LinearCooling™ modelinin taze gıda bölmesi rafında pak choi’nin %5 ağırlık azalma süresini ölçen LG’nin dahili test yöntemine göre TÜV test sonuçlarına dayanmaktadır.

-Sonuçlar gerçek kullanımda değişebilir.

-Yalnızca ilgili modellere uygulanır.

2)DoorCooling⁺ ™

-Üst sepete yerleştirilen su kabının sıcaklığının düşme süresini DoorCooling⁺ ™ ve DoorCooling⁺ ™ olmayan modeller arasında karşılaştıran LG dahili test yöntemine göre TÜV Rheinland test sonuçlarına dayanmaktadır.

-Yalnızca ilgili modellere uygulanır.

-Kapı açıldığında DoorCooling⁺ ™ çalışmayı durdurur.

4)LG ThinQ™

-LG SmartThinQ™ artık LG ThinQ™ olarak yeniden adlandırılmıştır.

-Akıllı özellikler ülkeye ve modele göre değişebilir. Hizmet uygunluğu için yerel satıcınıza veya LG’ye danışın.

-Görsellerdeki uygulama arayüzleri yalnızca açıklama amaçlıdır; gerçekte farklılık gösterebilir.