LG No Frost Buzdolabı 609 Litre / Gümüş Rengi

*Ürün görselleri ve videoları yalnızca temsilidir; gerçek ürünle farklılık gösterebilir.
1)LinearCooling™
-LGE LinearCooling™ modelinin taze gıda bölmesi rafında pak choi’nin %5 ağırlık azalma süresini ölçen LG’nin dahili test yöntemine göre TÜV test sonuçlarına dayanmaktadır.
-Sonuçlar gerçek kullanımda değişebilir.
-Yalnızca ilgili modellere uygulanır.
2)DoorCooling⁺ ™
-Üst sepete yerleştirilen su kabının sıcaklığının düşme süresini DoorCooling⁺ ™ ve DoorCooling⁺ ™ olmayan modeller arasında karşılaştıran LG dahili test yöntemine göre TÜV Rheinland test sonuçlarına dayanmaktadır.
-Yalnızca ilgili modellere uygulanır.
-Kapı açıldığında DoorCooling⁺ ™ çalışmayı durdurur.
4)LG ThinQ™
-LG SmartThinQ™ artık LG ThinQ™ olarak yeniden adlandırılmıştır.
-Akıllı özellikler ülkeye ve modele göre değişebilir. Hizmet uygunluğu için yerel satıcınıza veya LG’ye danışın.
-Görsellerdeki uygulama arayüzleri yalnızca açıklama amaçlıdır; gerçekte farklılık gösterebilir.