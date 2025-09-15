About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG No Frost Buzdolabı 609 Litre / Gümüş Rengi

MEZ00802117_1.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
MEZ00802117_1.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

LG No Frost Buzdolabı 609 Litre / Gümüş Rengi

GRTF622PFBQ
Ön görünüm
Yiyeceklerle dolu açık ön görünüm
Buzdolabı bölmesi
Dondurucu iç görünümü
Tutamağın detaylı yakın planı
Buzdolabı kapağındaki dokunmatik kontrol paneli
Su/ice dispenser’ın detaylı yakın planı
Sol taraf görünümü
Sağ taraf görünümü
Yan görünüm
Arka görünüm
Ön görünüm
Yiyeceklerle dolu açık ön görünüm
Buzdolabı bölmesi
Dondurucu iç görünümü
Tutamağın detaylı yakın planı
Buzdolabı kapağındaki dokunmatik kontrol paneli
Su/ice dispenser’ın detaylı yakın planı
Sol taraf görünümü
Sağ taraf görünümü
Yan görünüm
Arka görünüm

Temel Özellikler

  • LinearCooling™
  • DoorCooling+ ™
  • LG ThinQ™
  • Smart Inverter Compressor™
Daha fazla
Marul, domates ve yaban mersini gibi meyve-sebzeler dolap içinde taze biçimde korunur.

fruits and vegetables such as lettuce, tomatoes, and blueberries are freshly preserved in the product.

LinearCooling™

Yiyecekleriniz Taptaze Kalsın

LinearCooling™ sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak tazeliğin lezzetini **7 güne kadar** korur¹⁾.

Mutfakta yiyeceklerle dolu açık LG üstten donduruculu buzdolabı; DoorCooling™ özelliğinin nasıl çalıştığını gösterir.

fruits and vegetables such as lettuce, tomatoes, and blueberries are freshly preserved in the product.

DoorCooling⁺ ™

Tazeliği hızlı ve eşit şekilde dağıtır

Her rafta daha hızlı ve eşit soğutma performansı ile yiyecekler taze kalır, içecekler buz gibi olur²⁾.

Fresh 0 Zone

Çözündürme süresinden tasarruf edin

Özel çekmece; et ve balık gibi gıdaları dondurmadan ve çözündürmeden daha iyi muhafaza etmenizi sağlar.

*Fresh 0 Zone, yiyecekleri diğer bölmelere göre daha düşük sıcaklıkta tutar.

*Sıcaklık; ayarlara, gıdanın durumuna ve ev kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Hareketli Buz Kalıbı 

Dondurucunuzda daha fazla alan sağlar

Dondurucuda alan açmanız gerektiğinde buz tepsisini çıkarıp kolayca yerini değiştirebilirsiniz. 

LG ThinQ™

Akıllı kontrol, akıllı yaşam

Cihazınızı her yerden uzaktan kontrol edin

LG ThinQ™ ile Wi‑Fi özellikli herhangi bir cihazdan LG buzdolabı ayarlarınızı her yerden kontrol edebilirsiniz.⁴⁾

Ayarları yönetmek için akıllı bağlantıyı gösteren; akıllı telefonuyla LG buzdolabını uzaktan kontrol eden bir kadın.

Uzaktan Kontrol

Kapısı hafif açık bir LG üstten donduruculu buzdolabı ve kapının açık olduğunu bildiren LG ThinQ uyarısını gösteren bir telefon.

Akıllı Uyarı

Mutfakta bir LG üstten donduruculu buzdolabı ve LG ThinQ uygulamasının sunduğu kullanım istatistiklerini gösteren telefon yakın planı.

Takip

Kullanım alışkanlıklarına göre soğutmayı optimize ederek enerji verimliliğini artıran Smart Fresh Air teknolojisine sahip LG buzdolabı.

fruits and vegetables such as lettuce, tomatoes, and blueberries are freshly preserved in the product.

Akıllı Öğrenme

Soğutmanın daha akıllı yolu

Smart Fresh Air, kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek yoğun kullanım dönemlerinde bile soğutmayı optimize eder. 

Adım 1. Smart Fresh Air algoritması

Smart Fresh Air, soğutma performansını optimize etmek için 3 haftalık dönem boyunca kullanım alışkanlıklarını analiz eder. 

Adım 2. Sıcaklığı 1°C düşürün

Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak Smart Fresh Air, yoğun kullanım dönemlerinden 2 saat önce soğutmayı artırır. 

Adım 3. Tazelik için sıcaklık artışını azaltın

Kapı sık açıldığında bile iç sıcaklık optimum seviyelerde kalarak yiyeceklerin taze kalmasına yardımcı olur.

*Wi‑Fi bağlantısı gereklidir.

*Smart Learner işlemi yalnızca LG ThinQ™ uygulamasından kontrol edilir ve izlenir. (Ref. Ekran kontrolü desteklenmez). 

Smart Inverter Compressor™

Enerji verimliliği ve dayanıklılık

LG Smart Inverter Compressor™ enerji verimliliğini bir üst seviyeye taşıyarak tasarruf etmenize ve 10 yıllık motor garantisi ile uzun yıllarca rahatça kullanmanıza olanak sağlar.

*10 yıl garanti yalnızca kompresör parçası için geçerlidir. Kompresör dışındaki kalemler için ek maliyetler (işçilik, diğer parçalar vb.) talep edilebilir.

*Ürün görselleri ve videoları yalnızca temsilidir; gerçek ürünle farklılık gösterebilir.

 

1)LinearCooling™

-LGE LinearCooling™ modelinin taze gıda bölmesi rafında pak choi’nin %5 ağırlık azalma süresini ölçen LG’nin dahili test yöntemine göre TÜV test sonuçlarına dayanmaktadır.

-Sonuçlar gerçek kullanımda değişebilir.

-Yalnızca ilgili modellere uygulanır.

 

2)DoorCooling⁺ ™

-Üst sepete yerleştirilen su kabının sıcaklığının düşme süresini DoorCooling⁺ ™ ve DoorCooling⁺ ™ olmayan modeller arasında karşılaştıran LG dahili test yöntemine göre TÜV Rheinland test sonuçlarına dayanmaktadır.

-Yalnızca ilgili modellere uygulanır.

-Kapı açıldığında DoorCooling⁺ ™ çalışmayı durdurur.

 

 

4)LG ThinQ™

-LG SmartThinQ™ artık LG ThinQ™ olarak yeniden adlandırılmıştır.

-Akıllı özellikler ülkeye ve modele göre değişebilir. Hizmet uygunluğu için yerel satıcınıza veya LG’ye danışın.

-Görsellerdeki uygulama arayüzleri yalnızca açıklama amaçlıdır; gerçekte farklılık gösterebilir. 

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

Refrigerator diagram showing product dimensions, required installation clearance, and door swing space in millimeters.

Ana Özellikler

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIK - Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    831 x 1860 x 741

  • PERFORMANS - Kompresör Tipi

    Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi

    Üstten Monte

KAPASİTE

  • Dondurucu Depolama Hacmi(L)

    184

  • Buzdolabı Depolama Hacmi(L)

    425

  • Toplam Depolama Hacmi(L)

    609

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

  • Ambalaj Ağırlığı (kg)

    95

  • Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

    831 x 1860 x 741

  • Ürün Ağırlığı (kg)

    86

  • Derinlik (kapı olmadan) mm

    635

  • Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)

    741

ÖZELLİKLER

  • Door Cooling+

    Var

  • Door-in-Door

    Yok

  • LINEAR Cooling

    Var

  • Koku Giderici

    Var

BUZ VE SU SİSTEMİ

  • Sadece Su Sebili

    Harici

  • Otomatik Buz Makinesi

    Yok

  • Buz Yapıcı_Manuel (portatif)

    Var

MALZEME VE YÜZEY

  • Yüzey (Kapı)

    P/S3

PERFORMANS

  • Kompresör Tipi

    Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

BUZDOLABI BÖLMESİ

  • Buzdolabı Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    2

  • Hygiene Fresh+

    Yok

  • Sebzelik

    Var (2)

  • Fresh 0 Zone

    Var

  • Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti

    Var

  • Hygiene Fresh

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

DONDURUCU BÖLMESİ

  • Dondurucu Işığı

    Üst LED

  • Raf_Temperli Cam

    1

  • Çoklu Hava Akışı

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.