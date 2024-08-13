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LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | Buharlı Steam™ | B Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk
EL_F4V3VYWKPE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

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LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | Buharlı Steam™ | B Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk

EL_F4V3VYWKPE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4V3VYWKPE

LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | Buharlı Steam™ | B Enerji Sınıfı | Metalik Gri Renk

LG F4R5VYW2T 9 KG önden görünüm
LG F4R5VYW2T 9 KG 18% Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım
AI DD™

18% Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım

AI DD™, yıkama deneyimine ilişkin toplanan büyük verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, çamaşırlarınızı yıkamak için en uygun yıkama hareketini sunar.

*Mart 2019 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. 2 kg iç çamaşırıyla pamuklu program ile LG Geleneksel Pamuklu program karşılaştırması (F4V9RWP2W ve FC1450S2W).FC1450S2W). Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*3 programda AI DD bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program).

LG F4R5VYW2T 9 KG AI DD™ nedir?

AI DD™ nedir?

AI DD™, sadece ağırlığı algılamakla kalmaz, aynı zamanda kumaşın yumuşaklığını da algılar ve kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçer.
LG F4R5VYW2T 9 KG Daha Hijyenik
Steam™

Daha Hijyenik

LG Steam™ teknolojisi, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin 99,9%’unu yok eder.
LG F4R5VYW2T 9 KG Daha Hijyenik

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.

LG F4R5VYW2T 9 KG 99,9% Alerjen Yok Etme

99,9% Alerjen Yok Etme

Buhar ile alerjenleri 99,9% oranında azaltır.
LG F4R5VYW2T 9 KG Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik
Dayanıklılık

Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik

Güçlendirilmiş, dayanıklı ve zarif temperli dış cam kapı, geliştirilmiş hijyenik ve dayanıklı paslanmaz kaldıraç.

*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa’ya yönelik bakteri yok etme etkisi.

LG F4R5VYW2T 9 KG Daha Görünür ve Daha Şık
Tasarım

Daha Görünür ve Daha Şık

Daha görünür bir ekran ve metalik bir yüzey ile büyüyen düğme boyutu.

*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*LG Smart adı artık LG olmuştur.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel bayinize veya LG'ye danışın.

ÖZET

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BOYUTLAR

F4V3VYW0WE
KAPASITE
9 Kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600x565x850
Ürün Tipi
Çamaşır Makinesi
Turbowash
Var (DD Sonrası)

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    B

  • Buhar

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Platin Gümüş

  • Kapı Tipi

    Temperli Cam

KAPASİTE

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

KUMANDA VE EKRAN

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 660

  • Alarmı Erteleyici

    Var

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • Ağırlık (kg)

    66

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    70

ÖZELLİKLER

  • AI DD

    Var

  • Tip

    Çamaşır Makinesi

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Buhar

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

ENERJİ

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    B

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Var

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Hassas Ürünler

    Var

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Hız14

    Var

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Küvet Temizliği

    Var

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Ön Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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