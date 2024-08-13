Cayma haklarınız için aşağıya bakın.

CAYMA HAKKI



1.Alıcı ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.



2.Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ürünü/ürünleri teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.



3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;



• Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

• Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

• Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.



4. Alıcı, cayma süresi içerisinde, cayma hakkını kullanmak isterse;



• Üye olarak alışveriş yapmış olması halinde, hesabına giriş yaparak siparişlerim sayfasındaki adımları izleyerek veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,

• Üye olmaksızın alışveriş yapmış olması halinde, internet sitesinde iptal iade işlemleri başlığı altında bulunan cayma formunu doldurarak veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,

bu hakkını kullanabilir.



5. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürünler,



• Montaj gerektiren bir ürün olması halinde, 4 iş günü içerisinde yetkili servis tarafından demonte edilerek bunu izleyen 4-7 iş günü içerisinde,

• Montaj gerektirmeyen bir ürün olması halinde, 4-7 iş günü içerisinde,

anlaşmalı kargo firmaları olan Hepsijet veya Hepsi XL tarafından, alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen teslimat adresinden, teslim alınacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz.



6.Bu iade işleminde sözleşmeye konu malın kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu uyarınca, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.



7.Satıcı, yukarıda belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’dan almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin ürünün satın alınırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade eder.



8.Alıcı, “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”te düzenlenen aşağıdaki hususlar ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:



• Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

• Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

• Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

• Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

• Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

• Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

• Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

