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ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu'nu kabul ederek, taraflar arasında akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden önce, satıcı iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünün/ürünlerin özellikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme,teslimat ve montaj bilgilerinin Satıcı tarafından kendisine tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlandığını kabul ve beyan etmektedir.
MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ
Unvan
LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi
(Bundan sonra kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Adres
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 OrtadoğuPlaza Kat:7 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL
Telefon
444 65 43
E-Posta
siparis@lge.com
Mersis No
6080467738000010
MADDE 2 – ALICI BİLGİLERİ
 
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER
3.1.Sözleşme konusu ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi) miktarı, satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.
 
3.2.Alıcı, “https://www.lg.com/tr ” internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait yukarıda belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı ve ödeme yöntemine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

4.1.Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlere ilişkin teslimat ve montajın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimat ve montaja ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen adres bilgileri ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda Satıcı’nın sorumluluğu bulunmayacaktır ve bundan dolayı tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.

4.2.Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat ve montajı için Sözleşme bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ek olarak, ürünlerin Alıcı’ya teslim edilmiş olması halinde, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilirse, Satıcı’nın takdirinde olmak üzere Alıcı, Satıcı’ya ürünün/ürünlerin iadesini veya güncel piyasa değeri üzerinden iadesini sağlamakla yükümlüdür.

4.3.Alıcı’nın satın aldığı, sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, Alıcı’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese, sipariş onayından itibaren 14 iş günü içinde gönderilir ve Alıcı veya teslimat adresinde bulunan alıcı adına hareket eden üçüncü kişiye teslim edilir. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat adresinde bulunan alıcı adına hareket üçüncü kişiye teslim edilen ürün/ürünler Alıcı’ya teslim edilmiş sayılacaktır.

4.4.Satıcı; sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.5.Alıcı veya alıcı adına hareket eden üçüncü kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

4.6.Teslimat sırasında ürün kontrol edildikten sonra, Alıcı veya alıcı adına hareket eden üçünü kişi tarafından, teslim tutanağı imzalanacaktır. Alıcı veya alıcı adına hareket eden üçüncü kişi, teslim tutanağını imzalamakla ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak, garanti belgesi ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim aldığını beyan etmiş olacaktır.

4.7.Teslimat sırasında ayıplı veya eksik olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında kargo firması yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Aksi halde Satıc sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.8.Ürünün/ürünlerin ayıplı veya eksik olduğunun teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde Satıcı tarafından iade alınıp, Alıcı’dan ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir.

4.9.Ürünün/Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş̧ kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünün/ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün/Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü/ürünleri geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün/ürünlerin kargo şirketinde beklemiş̧ olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.10.Satıcı, ürünün/ürünlerin tesliminden sonra, gerekli olması ve Alıcı tarafından talep edilmesi halinde, Alıcı tarafından belirtilen telefon numarası ile iletişime geçerek her iki taraf için de uygun bir tarihe montaj randevusu verecektir.

4.11.Montaj sırasında, Alıcı tarafından ayrıca ek tesisat ve ek tesisat hizmeti talep edilmesi halinde, bu hizmet ve ürünlerin ek ücrete tabi olacağı Alıcı tarafından kabul edilmektedir.

5.1.Alıcı ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2.Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ürünü/ürünleri teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.3.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.4.Alıcı, cayma süresi içerisinde, cayma hakkını kullanmak isterse;

  • Üye olarak alışveriş yapmış olması halinde, hesabına giriş yaparak siparişlerim sayfasındaki adımları izleyerek veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,
  • Üye olmaksızın alışveriş yapmış olması halinde, internet sitesinde iptal iade işlemleri başlığı altında bulunan cayma formunu doldurarak veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,

bu hakkını kullanabilir.

5.5. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürünler,

  • Montaj gerektiren bir ürün olması halinde, 4 iş günü içerisinde yetkili servis tarafından demonte edilerek bunu izleyen 4-7 iş günü içerisinde,
  • Montaj gerektirmeyen bir ürün olması halinde, 4-7 iş günü içerisinde,

anlaşmalı kargo firmaları olan Hepsijet veya Hepsi XL tarafından, alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen teslimat adresinden, teslim alınacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz.

5.6.Bu iade işleminde sözleşmeye konu malın kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu uyarınca, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

5.7.Satıcı, yukarıda belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’dan almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin ürünün satın alınırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade eder.

5.8.Alıcı, “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”te düzenlenen aşağıdaki hususlar ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.1.Satıcı; hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu Alıcı’ya bildirmek zorundadır. Bu takdirde Alıcı, dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Satıcı, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

6.2. Satıcı, internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Ürün fiyatlarında açık bir hata veya yanılma olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede ve piyasa fiyatının çok altında olması halinde, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Satıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı, böylesi bir durumda açık bir hata veya yanılma olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Alıcı, ürün/ürünlerle ilgili talep ve şikayetlerini yukarıda 1. maddede belirtilmiş olan iletişim kanalları yoluyla sözlü veya yazılı şekilde Satıcı’ya bildirebileceği gibi talep ve şikayetlerine yönelik başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen sınırlar dahilinde, mal veya hizmetin satın alındığı yerdeki veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
1.1.SATICI
Unvan
LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi
(Bundan sonra kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Adres
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu
Plaza Kat:7 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL
Telefon
444 65 43
E-Posta
siparis@lge.com
Mersis No
6080467738000010
1.2.ALICI
 
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Alıcı'nın, Satıcı’ya ait “https://www.lg.com/tr” internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden işbu Sözleşme'de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünleri sipariş etmesi sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi, montajıve Taraflar'ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.
MADDE - 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER
3.1.İşbu Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi) miktarı, satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.
 
3.2. Alıcı, internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait yukarıda belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı ve ödeme yöntemine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

4.1.Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlere ilişkin teslimat ve montajın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimat ve montaja ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen adres bilgileri ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda Satıcı’nın sorumluluğu bulunmayacaktır ve bundan dolayı tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.

4.2.Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat ve montajı için Sözleşme bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ek olarak ürünlerin Alıcı’ya teslim edilmiş olması halinde, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilirse, Satıcı’nın takdirinde olmak üzere Alıcı, Satıcı’ya ürünün/ürünlerin iadesini veya güncel piyasa değeri üzerinden iadesini sağlamakla yükümlüdür.

4.3.Alıcı’nın satın aldığı, sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, Alıcı’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese, sipariş onayından itibaren 14 iş günü içerisinde gönderilir ve Alıcı veya teslimat adresinde bulunan, alıcı adına hareket eden üçüncü kişiye teslim edilir. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat adresinde bulunan alıcı adına hareket üçüncü kişiye teslim edilen ürün/ürünler Alıcı’ya teslim edilmiş sayılacaktır.

4.4.Satıcı; sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.5.Alıcı veya alıcı adına hareket eden üçüncü kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

4.6.Teslimat sırasında ürün kontrol edildikten sonra, Alıcı veya alıcı adına hareket eden üçünü kişi tarafından, teslim tutanağı imzalanacaktır. Alıcı veya alıcı adına hareket eden üçüncü kişi, teslim tutanağını imzalamakla ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak, garanti belgesi ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim aldığını beyan etmiş olacaktır.

4.7.Teslimat sırasında ayıplı veya eksik olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında kargo firması yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.8.Ürünün/ürünlerin ayıplı veya eksik olduğunun teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde Satıcı tarafından iade alınıp, Alıcı’dan ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir.

4.9.Ürünün/Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş̧ kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünün/ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün/Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü/ürünleri geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün/ürünlerin kargo şirketinde beklemiş̧ olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.10.Satıcı, ürünün/ürünlerin tesliminden sonra, gerekli olması ve Alıcı tarafından talep edilmesi halinde, Alıcı tarafından belirtilen telefon numarası ile iletişime geçerek her iki taraf için de uygun bir tarihe montaj randevusu verecektir.

4.11.Montaj sırasında, Alıcı tarafından ayrıca ek tesisat ve ek tesisat hizmeti talep edilmesi halinde, bu hizmet ve ürünlerin ek ücrete tabi olacağı Alıcı tarafından kabul edilmektedir.

5.1.Alıcı ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2.Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ürünü/ürünleri teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.4. Alıcı, cayma süresi içerisinde, cayma hakkını kullanmak isterse;

  • Üye olarak alışveriş yapmış olması halinde, hesabına giriş yaparak siparişlerim sayfasındaki adımları izleyerek veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,
  • Üye olmaksızın alışveriş yapmış olması halinde, internet sitesinde iptal iade işlemleri başlığı altında bulunan cayma formunu doldurarak veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,

bu hakkını kullanabilir.

5.5. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürünler,

  • Montaj gerektiren bir ürün olması halinde, 4 iş günü içerisinde yetkili servis tarafından demonte edilerek, bunu izleyen 4-7 iş günü içerisinde,
  • Montaj gerektirmeyen bir ürün olması halinde, 4-7 iş günü içerisinde,

anlaşmalı kargo firmaları olan Hepsijet veya Hepsi XL tarafından, alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen teslimat adresinden, teslim alınacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz.

5.6.Bu iade işleminde sözleşmeye konu malın kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu uyarınca, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

5.7.Satıcı, yukarıda belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’dan almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin ürünün satın alınırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade eder.

5.8.Alıcı, “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”te düzenlenen aşağıdaki hususlar ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.1.Alıcı, internet sitesinden satışı yapılan ürüne/ürünlere ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Satıcı; hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu Alıcı’ya bildirmek zorundadır. Bu takdirde Alıcı, dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Satıcı, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

6.3.Satıcı, internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Ürün fiyatlarında açık bir hata veya yanılma olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede ve piyasa fiyatının çok altında olması halinde, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Satıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı, böylesi bir durumda açık bir hata veya yanılma olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.4.Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları kesin delil oluşturur.

6.5.Ön Bilgilendirme Formu ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

7.1. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

7.2.Alıcı, ürün/ürünlerle ilgili talep ve şikayetlerini yukarıda 1. maddede belirtilmiş olan iletişim kanalları yoluyla sözlü veya yazılı şekilde Satıcı’ya bildirebileceği gibi talep ve şikayetlerine yönelik başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen sınırlar dahilinde, mal veya hizmetin satın alındığı yerdeki veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

8.1.İşbu sözleşme taraflar arasında DD / MM / YYYY tarihinde akdedilmiştir.

8.2.Alıcı, gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde ön bilgilendirme formunu gerekse de sipariş verildikten sonra işbu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 
CAYMA HAKKI
1.Alıcı ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
2.Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ürünü/ürünleri teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.
3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
  • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
4.Alıcı, cayma süresi içerisinde, cayma hakkını kullanmak isterse;
  • Üye olarak alışveriş yapmış olması halinde, hesabına giriş yaparak siparişlerim sayfasındaki adımları izleyerek veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,
  • Üye olmaksızın alışveriş yapmış olması halinde, internet sitesinde iptal iade işlemleri başlığı altında bulunan cayma formunu doldurarak veya “444 6543” numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak,

bu hakkını kullanabilir.

5. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürünler,
  • Montaj gerektiren bir ürün olması halinde, 4 iş günü içerisinde yetkili servis tarafından demonte edilerek bunu izleyen 4-7 iş günü içerisinde,
  • Montaj gerektirmeyen bir ürün olması halinde, 4-7 iş günü içerisinde,

anlaşmalı kargo firmaları olan Hepsijet veya Hepsi XL tarafından, alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen teslimat adresinden, teslim alınacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz.

6.Bu iade işleminde sözleşmeye konu malın kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu uyarınca, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
7.Satıcı, yukarıda belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’dan almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin ürünün satın alınırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade eder.
8.Alıcı, “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”te düzenlenen aşağıdaki hususlar ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:
  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 