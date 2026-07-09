Bazı sosyal hesaplarla oturum açma hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin bildirim

LG.com'u kullandığınız için teşekkür ederiz.

LG Electronics hesapları için bazı sosyal hesaplarla oturum açma hizmetlerinin kullanımdan kaldırılacağını bildirmek isteriz.

Şu anda sosyal hesapla oturum açma hizmetlerini kullanan müşterilerin, hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için aşağıdaki bilgileri gözden geçirip dikkate almaları önerilir.

1. Etkilenen oturum açma hizmetle: Amazon ile giriş

2. Hizmetin sona erme tarihi: 09.07.2026 (KST)

3. Hizmetin sona ermesi nedeniyle ID dönüşümüne ilişkin bildirim

- Şu anda etkilenen sosyal oturum açma hesaplarından birini kullanıyorsanız, hesabınıza bir e-posta kimliğinin bağlı olduğundan emin olun.

1) Bir e-posta adresi bağlıysa

Hizmetin sonlandırılmasının ardından, hesabınıza bağlı e-posta adresiyle oturum açarak hizmeti her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Kayıtlı ürünler ve satın alma geçmişi dahil tüm hesap bilgileri değişmeden kalacaktır.

Ancak etkilenen sosyal hesabınızı Alexa veya Google Home gibi AI hoparlör uygulamalarına bağladıysanız, bunları kullanmaya devam edebilmek için ilgili hizmetleri LG Electronics e-posta hesabınızı kullanarak yeniden bağlamanız gerekir.

2) Bağlı e-posta adresi yoksa

Lütfen sona erme tarihinden önce bir e-posta adresi kaydedin. Bir e-posta adresi kaydetmezseniz, sona erme tarihi itibarıyla bu hesaba bağlı tüm hizmetlere erişiminiz otomatik olarak kaldırılır ve hesap bilgilerinin yanı sıra bağlı ürünler ile satın alma geçmişiniz de silinir.

Ayrıca Alexa ve Google Home gibi yapay zeka hoparlörleriyle olan bağlantılar da otomatik olarak kesilecektir. Hizmeti kullanmaya devam etmek için LG Electronics hesabınızın e-posta adresini kullanarak yapay zeka hoparlörü uygulamasında yeniden bağlanın.

Bu sonlandırmadan etkilenmeyen sosyal oturum açma hizmetleri normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Bu değişiklikle ilgili başka sorularınız varsa 1:1 Müşteri Hizmetleri üzerinden bize bir soru gönderebilirsiniz.

Size daha iyi hizmetler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Teşekkür ederiz.