LG CordZero™ A9 Air Elektrikli Süpürge

LG CordZero™ A9 Air Elektrikli Süpürge

LG CordZero™ A9 Air
Temel Özellikler

  • Ana gövde yalnızca 1,97 kg. Hafif ama güçlü
  • Yer tasarruflu stand
  • Köşe ve dar alan başlıkları
  • Kolay çıkarılabilir filtreler
  • Kolay çıkarılabilir pil
Daha fazla
Hafif ama güçlü
Kompakt tasarım
5-adımlı filtreleme sistemi
Değiştirilebilir pil

Hafif ama güçlü

Tozlara sert, bileklere nazik.

Yalnızca 1,1 kg* ağırlığındaki bu elektrikli süpürge, kullanışlı ve hafif tasarımında güçlü1) emiş gücü sunar.

Yalnızca 1,97 kg* ağırlığındaki bu elektrikli süpürge, kullanışlı ve hafif tasarımında güçlü emiş gücü sunar.

*Pil dahil ana gövde ölçümüdür. Uzatma borusu ve başlık ile ölçüldüğünde 1,97 kg’dır.

**Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

Dual Turbo Cyclone

Tozu ve havayı ayırır

Sürekli hava akışı, tozun filtrelerde birikmesini önler ve emiş gücünün korunmasına yardımcı olur.

*Toz ayrıştırma performansı, kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İnce tasarım

Şık ve kompakt tasarım

Yer tasarruflu tasarımı, kullanım kolaylığı ve pratik saklama imkanı sunarak yaşam alanınızı temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olur.

*LG ölçümüne göre hacim, ürün 3D modellemesine göre hesaplanmış ve A9K ile karşılaştırılmıştır (model adı: S98*******).

*Ürün hacmi, üretim sürecine ve ölçüm ortamına bağlı olarak değişebilir.

Köşe ve dar alan başlıkları

Pratik ve çok yönlü temizlik

Çift entegre dar alan ucu, ulaşılması zor yerler için tasarlanmıştır. Çoklu kullanım için ekstra araçlar da mevcuttur.

5-adımlı filtreleme sistemi

Tozu hapsedin

5-adımlı filtreleme sistemi, tozu sıkıca hapsederek içeride tutar.

*Filtreleme performansı, kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kolay çıkarılabilir filtreler

Temizlik bakımı için kolayca çıkarın

Toz haznesi, mikro filtreleri kolayca çıkarılarak süpürgenin bakımını zahmetsiz hale getirir.

*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

*Toz haznesi filtre bileşenleri, ikincil siklonlu metal ağ içerir.

Kolay çıkarılabilir pil

Sorunsuz ve basit pil değişimi

Kullanıcı dostu LED bildirimleri ile güç kullanımını izleyin ve ardından tek tuşla pili2) değiştirin.

*Standart olarak bir (1) pil dahildir.

Kompakt tasarım, farklı alanlara uyum sağlar.

Yer tasarrufu sağlayan stand

Hafif ve şık tasarım

Kolay çıkarılabilir pil

Sorumluluk Reddi

 

1) Hafif ama güçlü 

*Uluslararası standart IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Madde 5.11’e göre, 23 Kasım 2023 tarihinde Kore Test Laboratuvarı (KTL) tarafından gerçekleştirilen test sonuçlarına dayanarak maksimum emiş gücü; uzatma borusu ve vakum başlığı ana gövdeye takılı olmadan, toz haznesi boş ve tamamen şarj edilmiş yeni bir pil kullanılarak turbo modda hesaplanmıştır.

*Emiş gücü (birim: W), hava veri testi sırasında ekipman tarafından ölçülen Vakum (birim: kPa) ile Hava Akışı (birim: l/s) değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanır.

*Ürünün koruma modu (ürün yabancı maddeler nedeniyle bloke edildiğinde “Wooh~ Wooh~” sesi çıkarır ve tıkanma devam ederse ürünü korumak amacıyla güç kapatılır) kullanım sırasında etkinleşirse emiş gücü azalır.

*Gerçek emiş gücü, kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Ürünün toplam ağırlığı; elektrikli süpürgenin ana gövdesi, pil, uzatma borusu ve zemin başlığının birlikte ölçülen ağırlığıdır.

*Gerçek ürün ağırlığı, üretim sürecine ve ölçüm ortamına bağlı olarak değişebilir.

 

2) Değiştirilebilir pil

*LG’nin dahili test sonuçlarına göre tek pilin çalışma süresi; (şarj istasyonunda tamamen şarj edilmiş 1 adet) yeni bir pil kullanılarak, herhangi bir başlık takılı olmadan Normal modda 40 dakikaya kadar (Güç modunda 20 dakikaya kadar, Turbo modda 7 dakikaya kadar) ve motorlu başlık takılıyken Normal modda 30 dakikaya kadar olarak ölçülmüştür. (15 dakikaya kadar Güç modu, 6 dakikaya kadar Turbo modu)

*Motorlu başlık kullanıldığında gerçek çalışma süresi azalabilir ve kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sizin için Seçtiklerimiz

Ana Özellikler

  • MALZEME VE YÜZEY - Gövde Rengi (Temizleyici)

    Hafif Bej

  • ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Siklon Teknolojisi

    Var

  • ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Kompresör Teknolojisi

    Yok

  • ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Teleskopik Boru (4 Boy)

    Yok

  • ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Yıkanabilir Filtreler

    Var

  • AKILLI TEKNOLOJİ - ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Hafif Bej

BARKOD

  • Barkod

    8806096577820

TEMEL AKSESUARLAR

  • Kombinasyon Aracı

    Var

  • Temizlik Fırçası

    Var

  • Aralık Aracı

    Var

PİL

  • Piller dâhildir (adet)

    1 (Tek)

  • Pil Türü

    Lityum iyon

  • Pil başına Şarj Süresi (dakika)

    4

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)

    40

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)

    30

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)

    7

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)

    6

BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)

  • Ürün Boyutları (GxYxD mm)

    251 x 1026 x 242

  • Ağırlık (kg)

    1,97

  • Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)

    1026

ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)

  • Tip

    Kablosuz Çubuk + El Tipi (2'si 1 arada)

  • Tek Dokunuşla Kontrol

    Var

  • Dual PowerPack

    Yok

  • Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • AEROSCIENCE

    Var

  • Pil Durumu Göstergesi

    Var

  • Şarj ve Saklama

    1 Yönlü (Ayaklı Tip / Yer Tipi)

  • Tıkalı Nesne Göstergesi

    Var

  • El Tipine Dönüştürme

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Var

  • Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi

    Var

  • Kompresör Teknolojisi

    Yok

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Yok

  • Yıkanabilir Filtreler

    Var

BAŞLIKLAR

  • Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık

    Yok

  • Yatak Başlığı

    Yok

  • LED Aydınlatmalı Geniş Plus Başlık

    Yok

  • Paspas Başlığı

    Yok

  • Evcil Hayvan Başlığı

    Yok

  • İnce Sert Zemin Başlığı

    Var

DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

  • Ağır Kir Aleti

    Yok

  • Aksesuar Çantası

    Yok

  • Ekstra Ön Filtre

    Yok

  • Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama

    Yok

  • Uzatılabilir Hortum Uzatma

    Yok

  • Ekstra Egzoz Filtresi

    Yok

  • Esnek Aralık Aleti

    Yok

  • Yatak Aracı

    Yok

  • Paspas Bezleri (Adet)

    0

  • Çok Açılı Araç

    Yok

  • Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)

    Yok

PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)

  • Güç Modu

    Normal / Güç / Turbo

  • Toz Haznesi Kapasitesi (L)

    0,25

  • Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)

    0,25

  • Maksimum Emiş Gücü (W)

    150

AKILLI TEKNOLOJİ

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

  • Temizleme Geçmişi

    Yok

  • Filtre Temizleme Programı Alarmı

    Var

  • Filtre Temizleme Kılavuzu

    Yok

  • Smart Diagnosis

    Yok

Müşteri Yorumları

