LG CordZero™ A9 Air Elektrikli Süpürge

Sorumluluk Reddi

1) Hafif ama güçlü

*Uluslararası standart IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Madde 5.11’e göre, 23 Kasım 2023 tarihinde Kore Test Laboratuvarı (KTL) tarafından gerçekleştirilen test sonuçlarına dayanarak maksimum emiş gücü; uzatma borusu ve vakum başlığı ana gövdeye takılı olmadan, toz haznesi boş ve tamamen şarj edilmiş yeni bir pil kullanılarak turbo modda hesaplanmıştır.

*Emiş gücü (birim: W), hava veri testi sırasında ekipman tarafından ölçülen Vakum (birim: kPa) ile Hava Akışı (birim: l/s) değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanır.

*Ürünün koruma modu (ürün yabancı maddeler nedeniyle bloke edildiğinde “Wooh~ Wooh~” sesi çıkarır ve tıkanma devam ederse ürünü korumak amacıyla güç kapatılır) kullanım sırasında etkinleşirse emiş gücü azalır.

*Gerçek emiş gücü, kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Ürünün toplam ağırlığı; elektrikli süpürgenin ana gövdesi, pil, uzatma borusu ve zemin başlığının birlikte ölçülen ağırlığıdır.

*Gerçek ürün ağırlığı, üretim sürecine ve ölçüm ortamına bağlı olarak değişebilir.

2) Değiştirilebilir pil

*LG’nin dahili test sonuçlarına göre tek pilin çalışma süresi; (şarj istasyonunda tamamen şarj edilmiş 1 adet) yeni bir pil kullanılarak, herhangi bir başlık takılı olmadan Normal modda 40 dakikaya kadar (Güç modunda 20 dakikaya kadar, Turbo modda 7 dakikaya kadar) ve motorlu başlık takılıyken Normal modda 30 dakikaya kadar olarak ölçülmüştür. (15 dakikaya kadar Güç modu, 6 dakikaya kadar Turbo modu)

*Motorlu başlık kullanıldığında gerçek çalışma süresi azalabilir ve kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.