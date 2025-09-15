We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CordZero™ A9 Air Elektrikli Süpürge
Hafif ama güçlü
Tozlara sert, bileklere nazik.
Yalnızca 1,1 kg* ağırlığındaki bu elektrikli süpürge, kullanışlı ve hafif tasarımında güçlü1) emiş gücü sunar.
*Pil dahil ana gövde ölçümüdür. Uzatma borusu ve başlık ile ölçüldüğünde 1,97 kg’dır.
**Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Dual Turbo Cyclone
Tozu ve havayı ayırır
Sürekli hava akışı, tozun filtrelerde birikmesini önler ve emiş gücünün korunmasına yardımcı olur.
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Toz ayrıştırma performansı, kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İnce tasarım
Şık ve kompakt tasarım
Yer tasarruflu tasarımı, kullanım kolaylığı ve pratik saklama imkanı sunarak yaşam alanınızı temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olur.
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*LG ölçümüne göre hacim, ürün 3D modellemesine göre hesaplanmış ve A9K ile karşılaştırılmıştır (model adı: S98*******).
*Ürün hacmi, üretim sürecine ve ölçüm ortamına bağlı olarak değişebilir.
Köşe ve dar alan başlıkları
Pratik ve çok yönlü temizlik
Çift entegre dar alan ucu, ulaşılması zor yerler için tasarlanmıştır. Çoklu kullanım için ekstra araçlar da mevcuttur.
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
5-adımlı filtreleme sistemi
Tozu hapsedin
5-adımlı filtreleme sistemi, tozu sıkıca hapsederek içeride tutar.
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Filtreleme performansı, kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kolay çıkarılabilir filtreler
Temizlik bakımı için kolayca çıkarın
Toz haznesi, mikro filtreleri kolayca çıkarılarak süpürgenin bakımını zahmetsiz hale getirir.
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Toz haznesi filtre bileşenleri, ikincil siklonlu metal ağ içerir.
Kolay çıkarılabilir pil
Sorunsuz ve basit pil değişimi
Kullanıcı dostu LED bildirimleri ile güç kullanımını izleyin ve ardından tek tuşla pili2) değiştirin.
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Standart olarak bir (1) pil dahildir.
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Sorumluluk Reddi
1) Hafif ama güçlü
*Uluslararası standart IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Madde 5.11’e göre, 23 Kasım 2023 tarihinde Kore Test Laboratuvarı (KTL) tarafından gerçekleştirilen test sonuçlarına dayanarak maksimum emiş gücü; uzatma borusu ve vakum başlığı ana gövdeye takılı olmadan, toz haznesi boş ve tamamen şarj edilmiş yeni bir pil kullanılarak turbo modda hesaplanmıştır.
*Emiş gücü (birim: W), hava veri testi sırasında ekipman tarafından ölçülen Vakum (birim: kPa) ile Hava Akışı (birim: l/s) değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanır.
*Ürünün koruma modu (ürün yabancı maddeler nedeniyle bloke edildiğinde “Wooh~ Wooh~” sesi çıkarır ve tıkanma devam ederse ürünü korumak amacıyla güç kapatılır) kullanım sırasında etkinleşirse emiş gücü azalır.
*Gerçek emiş gücü, kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ürünün toplam ağırlığı; elektrikli süpürgenin ana gövdesi, pil, uzatma borusu ve zemin başlığının birlikte ölçülen ağırlığıdır.
*Gerçek ürün ağırlığı, üretim sürecine ve ölçüm ortamına bağlı olarak değişebilir.
2) Değiştirilebilir pil
*LG’nin dahili test sonuçlarına göre tek pilin çalışma süresi; (şarj istasyonunda tamamen şarj edilmiş 1 adet) yeni bir pil kullanılarak, herhangi bir başlık takılı olmadan Normal modda 40 dakikaya kadar (Güç modunda 20 dakikaya kadar, Turbo modda 7 dakikaya kadar) ve motorlu başlık takılıyken Normal modda 30 dakikaya kadar olarak ölçülmüştür. (15 dakikaya kadar Güç modu, 6 dakikaya kadar Turbo modu)
*Motorlu başlık kullanıldığında gerçek çalışma süresi azalabilir ve kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ana Özellikler
MALZEME VE YÜZEY - Gövde Rengi (Temizleyici)
Hafif Bej
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - 5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Siklon Teknolojisi
Var
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Kompresör Teknolojisi
Yok
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Akıllı İnvertör Motoru
Var
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Teleskopik Boru (4 Boy)
Yok
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ) - Yıkanabilir Filtreler
Var
AKILLI TEKNOLOJİ - ThinQ (Wi-Fi)
Yok
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
Gövde Rengi (Temizleyici)
Hafif Bej
BARKOD
Barkod
8806096577820
TEMEL AKSESUARLAR
Kombinasyon Aracı
Var
Temizlik Fırçası
Var
Aralık Aracı
Var
PİL
Piller dâhildir (adet)
1 (Tek)
Pil Türü
Lityum iyon
Pil başına Şarj Süresi (dakika)
4
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)
40
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)
30
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)
7
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)
6
BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
251 x 1026 x 242
Ağırlık (kg)
1,97
Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)
1026
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)
Tip
Kablosuz Çubuk + El Tipi (2'si 1 arada)
Tek Dokunuşla Kontrol
Var
Dual PowerPack
Yok
Akıllı İnvertör Motoru
Var
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
AEROSCIENCE
Var
Pil Durumu Göstergesi
Var
Şarj ve Saklama
1 Yönlü (Ayaklı Tip / Yer Tipi)
Tıkalı Nesne Göstergesi
Var
El Tipine Dönüştürme
Var
Siklon Teknolojisi
Var
Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi
Var
Kompresör Teknolojisi
Yok
Teleskopik Boru (4 Boy)
Yok
Yıkanabilir Filtreler
Var
BAŞLIKLAR
Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık
Yok
Yatak Başlığı
Yok
LED Aydınlatmalı Geniş Plus Başlık
Yok
Paspas Başlığı
Yok
Evcil Hayvan Başlığı
Yok
İnce Sert Zemin Başlığı
Var
DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR
Ağır Kir Aleti
Yok
Aksesuar Çantası
Yok
Ekstra Ön Filtre
Yok
Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama
Yok
Uzatılabilir Hortum Uzatma
Yok
Ekstra Egzoz Filtresi
Yok
Esnek Aralık Aleti
Yok
Yatak Aracı
Yok
Paspas Bezleri (Adet)
0
Çok Açılı Araç
Yok
Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)
Yok
PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)
Güç Modu
Normal / Güç / Turbo
Toz Haznesi Kapasitesi (L)
0,25
Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)
0,25
Maksimum Emiş Gücü (W)
150
AKILLI TEKNOLOJİ
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
Temizleme Geçmişi
Yok
Filtre Temizleme Programı Alarmı
Var
Filtre Temizleme Kılavuzu
Yok
Smart Diagnosis
Yok
Müşteri Yorumları
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.
