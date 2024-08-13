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A9 Kablosuz Dikey Süpürge 5'li Bakım Aparat Kiti

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A9 Kablosuz Dikey Süpürge 5'li Bakım Aparat Kiti

V-TOTALCARE

A9 Kablosuz Dikey Süpürge 5'li Bakım Aparat Kiti

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Esnek Krevis Aparatı

Esnek aparat, mobilya ve TV arkası gibi ulaşması zor alanlara kolayca ulaşmanızı sağlar.

Çok Açılı Aparat

Çok açılı aparat, tavan vantilatörü, duvar ve pervazların temizliğini kolaylaştırır.

Sert Zemin Temizlik Aparatı

Sert zemin ve yüzeylerdeki toz ve kirlerin temizliği için tasarlanmıştır.

Yatak Temizleme Aparatı

Yatak temizleme aparatı, yatak ve çarşaflardaki tozların daha kolay temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Uzatılabilir Hortum Aparatı

Hortum boyunu uzatarak ulaşılması zor yüzeylerin temizliğini kolaşlaştırır.

LG süpürgeniz ile daha detaylı bir temizlik deneyimi elde etmenizi sağlayacak 5 parçalı bakım kiti ile ulaşması zor alanlarda bile evinizi temiz ve ferah tutmanın yollarını keşfedin.

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