We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG xboom Stage 501 by will.i.am | Karaoke Master | Bluetooth Hoparlör | Partiler ve Performanslar için xboom İmza Sesi
xboom Stage 501
iF Design Award – Kazanan
will.i.am’in dokunuşuyla: xboom İmza Sesi
Müzik ve teknolojideki uzmanlığını harmanlayan will.i.am, daha fazla denge ve daha sıcak bir ton elde etmek için xboom’un sesini profesyonel olarak iyileştirdi. xboom Stage 501, her partiyi bir üst seviyeye çıkarmak ve her anı benzersiz bir şekilde size ait hissettirmek için tasarlanan, netlik ve kontrol ile güçlü ve cesur ses sunar.
Peerless tarafından ustalıkla tasarlanan imza ses
will.i.am tarafından ayarlanan xboom İmza Sesi, üst düzey akustik mühendisliği ile tanınan yüzyıllık Danimarkalı ses üreticisi Peerless ile geliştirilen premium sürücüler aracılığıyla sunulur. İki adet 5,25 inç woofer, kontrollü düşük frekanslı etki sağlarken, çift 2,5 inç tam aralıklı ünite netliği korur ve parti ölçeğindeki alanları güçlü ve dengeli sesle doldurmak için birlikte çalışır.
*Sahneler temsilidir.
AI ile herhangi bir şarkıyı karaoke'ye dönüştürün.
Uygulama kullanmadan anında karaoke keyfini çıkarın. AI destekli ses ayrımı, herhangi bir şarkıdan yalnızca ses parçalarını temiz bir şekilde çıkararak müziğinizi gerçek zamanlı olarak net bir karaoke desteğine dönüştürür. Key Changer ile şarkının anahtarını adım adım ses aralığınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz—doğrudan hoparlörden—ardından orijinal vokallerden yalnızca enstrümantal oynatmaya sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Sadece basın ve şarkı söyleyin.
LG xboom Stage 501 hoparlör, herhangi bir şarkıyı karaoke’ye dönüştürmek için kullanılan AI Key Changer ve Ses Çıkarıcı kontrollerine sahip AI Karaoke Master özelliklerini gösteriyor.
*Mikrofon dahil değildir. Ayrıca satılır.
Her yerde sahneye hazır
Xboom Stage 501, dört montaj moduyla anı şekillendirmenizi sağlar: Yatay Tip, Eğim Tipi, Dikey Tip ve Direk Tipi. Her mod, net ses ve optimize edilmiş kapsama alanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece ses her zaman partinin havasına uyar. Döndürülebilir bir merkez logosu, yatay veya dikey yerleştirmeyle hizalanarak sahneyi nasıl kurarsanız kurun tasarımı temiz ve bilinçli tutar.
25 Saat Çalma Süresi | Gece Gündüz
Uzun partiler için tasarlanan xboom Stage 501 ile enerjiyi yüksek tutun.
99 watt süper kapasiteli değiştirilebilir pili partiye ara verme!
LG xboom Stage 501 kablosuz Bluetooth hoparlör, partilerde hoparlör kullanımı için 25 saat pil ömrü
*25 Saat çalma süresi, aydınlatma kapalıyken %50 ses düzeyinde Oyun Süresini Geliştirme modunda gerçekleştirilen dahili teste dayanır. Gerçek pil performansı, kullanım koşullarına ve ayarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Değiştirilebilir pil dahil değildir. Ayrıca satılır.
Sahnenizi tek elle her yere taşıyın
Kolay tutuşlu kol, hem yatay hem de dikey taşımayı destekleyerek daha fazla esneklik sağlar. Optimize edilmiş iç tasarımı sayesinde, xboom Stage 501'i taşımak ve kurmak oldukça kolaydır; bu da parti ses sistemini her yere taşınabilir ve zahmetsiz hale getirir.
Tek elle dikey ve yatay olarak taşınan LG xboom Stage 501 hoparlör, tek elle taşınabilirliği ve gittiğiniz her yere zahmetsiz ve kolay taşımayı vurgular
Alan Kalibrasyonu Pro ile Özelleştirilmiş Ses Deneyimi
Dahili jiroskop sensörü ile otomatik EQ yeniden kalibrasyonu, her ortamda optimum ses sağlar. İster iç mekanda ister dış mekanda olsun, xboom Stage 501 her mekanda net ve canlı ses sağlamak için çevresine uyum sağlar.
*Bu içerik, AI tarafından oluşturulan materyalleri içerir.
Müzik ve Net Ses için AI SES
AI algoritması, EQ profillerini ayarlamak için ses içeriğini gerçek zamanlı olarak analiz eder, müzik çalmak için bası dengeler ve podcast veya haberler için netliği artırır.
LG xboom Stage 501 parti hoparlörü, LED aydınlatmasıyla yapay zeka destekli ses özelliğini gösterir ve bas güçlendirme için EQ'yu otomatik olarak ayarlayarak daha net ses çalma imkanı sunar.
*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir.
AI ışıklandırma müzikle senkronizasyon yaratır
Müziğinizle senkronizasyon yaratmak için tasarlanan ışıklandırma. AI fark müzik türlerini analiz ederek ışıklandırmayı çalma listenize göre ayarlar. Çift çubuklu ışıklandırma partinize canlı renkler ekler.
*Video yalnızca tanıtım niteliğindedir
IPX4 suya dayanıklı
IPX4 derecesiyle suya dayanıklı. Açık hava etkinliklerinde size eşlik etmeye hazır.
LG xboom Stage 501 IPX4 hoparlör, su konusunda endişelenmeden açık havada müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayan suya dayanıklı Bluetooth hoparlör
*IPX4 en az 10 dakika için hoparlörü her yönden gelecek su sıçramalarına karşı korur.
*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir.
*Bu özellik, LG ThinQ uygulamasındaki Smart Button menüsünde Party Link ayarlandığında kullanılabilir.
Tüm Özellikler
AKSESUAR
Garanti belgesi
Evet
HOPARLÖR
Woofer Ünitesi
5.25 inch x 2
Orta ses Ünitesi (midrange)
2.5 inch x 2
GENEL
Kanal Sayısı
2.2ch
Çıkış Gücü
220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)
PIL
Pil Şarj Süresi
3
Çıkarılabilir Batarya
Evet
Pil Ömrü (saat)
Max 25h
GÜÇ TÜKETIMI
Güç açık Modu
85W
Bekleme Modu
0.3W↓
KARAOKE
Yankı Efekti
Evet
DJ Efektleri
Evet
Ton Değiştirici
Evet
Vokal Kaldırıcı
Evet
SES MODU
Oynatma Süresi Artırıcı
Evet
Ses Alanı Geliştirici
Evet
SES FORMATI
SBC
Evet
MP3
Evet
AAC
Evet
BAĞLANABILIRLIK
Mikrofon Girişi (6.3Φ)
Yes (2)
USB-A Girişi
Evet
Bluetooth Sürümü
5.4
Aux giriş (3.5Φ)
Evet
ERIŞILEBILIRLIK
Parti Bağlantısı (Çift mod)
Evet
Su / Sıçrama Geçirmez
IPX4
USB-C Ses Çıkışı
Evet
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Evet
Alan Kalibrasyonu Pro
Evet
Auracast Yayın Teknolojisi
Evet
Pil Göstergesi
Evet
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
Evet
Google Fast Pair Hızlı Eşleşme Teknolojisi
Evet
Aydınlatma
Evet
Çoklu Noktalama
Evet
Parti Bağlantısı (Çoklu mod)
Evet
Güvenlik kilidi
Evet
Alan Kalibrasyonu
Evet
Telefon Hoparlörü
Evet
BOYUT (GXYXD)
Hoparlör
298,0 x 593,8 x 293,6 mm
Karton Kutu
655 x 369 x 351 mm
EQ
Standart
Evet
Kişisel EQ(App)
Evet
Temiz Ses
Evet
Bas Güçlendirme
Evet
AI Ses
Evet
GÜÇ KAYNAĞI
DC Çıkışı (USB C Tipi)
Evet
AĞIRLIK
Bürüt Ağırllık
13,17 kg
Net Ağırlık
11,7 kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.