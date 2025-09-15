About Cookies on This Site

LG xboom CK43N Hi-Fi Ses Sistemi | Karaoke, 300W Ses Gücü, Bluetooth Desteği

Temel Özellikler

  • 300 Watt
  • Karaoke Yıldızı
  • EZ Dosya Arama
  • Kablosuz Parti Bağlantısı
  • TV Ses Senkronizasyonu
  • Çoklu Bluetooth
Daha fazla

Çoklu Girişler

Harika sesler farklı kaynaklardan gelebilir, bu nedenle, bu hoparlör sistemi standart bir analog stereo yardımcı girişi ve bir USB portuyla donatılmış halde sunulur ve dijital müziği uygun bir şekilde çalmak için bir harici kaynağı kabul etmeye hazırdır.

EZ Dosya Arama

Yatay ana ünitenin ön kısmındaki döner düğme ile ses seviyesini ve parçayı kolaylıkla kontrol edin.

TV Ses Senkronizasyonu

En sevdiğiniz TV dizilerini, spor programlarını ve filmleri güçlü ses ile izlemenin keyfini çıkarın. Bu ürünü uyumlu LG TV'nize bağlamak için hiçbir kablo gerekmez. TV uzaktan kumandası ile ses seviyesini kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Daha Fazlası, Daha İyisidir

Kablosuz Parti Bağlantısı, iki LG Parti Sistemini birbirine bağlayarak etkileyici bir ses oluşturmayı sağlar. Daha da iyi hale getirmek için, herhangi bir uyumlu LG Parti Sistemi sesinizi karıştırmanızı ve eşleştirmenizi sağlayabilir.

Çoklu Müzik Kutusu

En fazla üç farklı kişi Bluetooth bağlantısıyla kendi cihazlarını hoparlör sistemine bağlayabilir ve partiyi bölmeden kendi çalma listelerini oluşturabilirler. Mevcut herhangi bir şarkıyı seçin ve bunu sıraya ekleyin.
